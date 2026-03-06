IND W vs AUS W : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पिंक बाॅल कसोटीचा आज होणार शुभारंभ! कर्णधार हरमनप्रीत आणि स्मृतीवर असेल लक्ष

एकदिवसीय मालिकेत दारुण पराभवानंतर, भारतीय महिला संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शुक्रवारपासून सुरू होणाऱ्या जवळजवळ पाच वर्षांत पहिल्यांदाच होणारा एकमेव डे-नाईट कसोटी सामना जिंकायचा असेल तर त्यांच्या वरिष्ठ खेळाडूंनी चांगली कामगिरी करावी लागेल. या सामन्यामुळे ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या बहु-फॉरमॅट मालिकेचा समारोप होईल, ज्यामध्ये भारताने टी-२० मालिका २-१ ने जिंकली, तर ऑस्ट्रेलियाने एकदिवसीय मालिका ३-० ने जिंकली.
गेल्या पाच कसोटी सामन्यांमध्ये अपराजित राहिल्याने भारताचा आत्मविश्वास उंचावला आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघाने डिसेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ दरम्यान सलग तीन कसोटी सामने जिंकले, ज्यात घरच्या मैदानावर इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभवांचा समावेश आहे. २०२१ मध्ये इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताचे शेवटचे दोन परदेशातील कसोटी सामने अनिर्णित राहिले. त्याच वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा दिवस-रात्र कसोटी सामना खेळला गेला होता, ज्यामध्ये स्मृती मानधनाने शतक झळकावले होते.
ऑस्ट्रेलिया सध्या बहु-फॉर्मेट मालिकेत ८-४ अशी आघाडीवर आहे. टी-२० मालिका गमावल्यानंतर २-४ ने पिछाडीवर असलेल्या ऑस्ट्रेलियाने उल्लेखनीय पुनरागमन केले आणि तिन्ही एकदिवसीय सामने जिंकले. टी-२० आणि एकदिवसीय सामने जिंकल्यास प्रत्येकी दोन गुण मिळतील, तर कसोटी सामन्यातील विजेत्याला चार गुण मिळतील. विजयामुळे भारताला मालिकेत किमान बरोबरी निश्चित करता येईल. या कसोटी मालिकेत ऑस्ट्रेलियाकडून भारताला कठीण टक्कर देण्याची अपेक्षा आहे आणि या सामन्यासाठी भारताचे प्लेइंग ११ असे असू शकते.
स्मृती मानधना भारतासाठी शेफाली वर्मासोबत डावाची सुरुवात करू शकते, तर जेमिमा तिसऱ्या क्रमांकावर असेल. हरमनप्रीत कौर, दीप्ती शर्मा आणि रिचा घोष फलंदाजीच्या क्रमाने पाठलाग करू शकतात. अमनजोत कौर आणि प्रतीका रावल यांना फलंदाजी अष्टपैलू म्हणून समाविष्ट केले जाऊ शकते. भारतीय संघासाठी स्नेह राणा आणि वैष्णवी शर्मा फिरकी गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळतील अशी अपेक्षा आहे, तर पूजा वस्त्राकर, काशवी गौतम आणि क्रांती गौड वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळतील. जर वैष्णवीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समाविष्ट केले तर ती कसोटी पदार्पण करू शकते.
How does it feel to don the Test jersey? 🤩 🎥🗣️ Hear it from #TeamIndia players 𝙡𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙖 𝙙𝙧𝙚𝙖𝙢 in Whites ahead of the Pink-ball Test 🤍 – By @mihirlee_58 #AUSvIND pic.twitter.com/bzRCMoHjsD — BCCI Women (@BCCIWomen) March 5, 2026
शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोर कौर/प्रतिका रावल, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, पूजा वस्त्रकार/काशवी गौतम
शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, प्रतीका रावल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), अमनजोत कौर, काशवी गौतम, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे, उमा छेत्री