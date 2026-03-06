Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind W Vs Aus W The Pink Ball Test Between India And Australia Will Start Today

IND W vs AUS W : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पिंक बाॅल कसोटीचा आज होणार शुभारंभ! कर्णधार हरमनप्रीत आणि स्मृतीवर असेल लक्ष

एकदिवसीय मालिकेत दारुण पराभवानंतर, भारतीय महिला संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शुक्रवारपासून कसोटी सामना खेळताना दिसणार आहे. हरमनप्रीतच्या नेतृत्वाखाली भारताचा संघ आज या मालिकेला सुरूवात करणार आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 09:42 AM
फोटो सौजन्य - BCCI Women सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - BCCI Women सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

एकदिवसीय मालिकेत दारुण पराभवानंतर, भारतीय महिला संघाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शुक्रवारपासून सुरू होणाऱ्या जवळजवळ पाच वर्षांत पहिल्यांदाच होणारा एकमेव डे-नाईट कसोटी सामना जिंकायचा असेल तर त्यांच्या वरिष्ठ खेळाडूंनी चांगली कामगिरी करावी लागेल. या सामन्यामुळे ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या बहु-फॉरमॅट मालिकेचा समारोप होईल, ज्यामध्ये भारताने टी-२० मालिका २-१ ने जिंकली, तर ऑस्ट्रेलियाने एकदिवसीय मालिका ३-० ने जिंकली. 

गेल्या पाच कसोटी सामन्यांमध्ये अपराजित राहिल्याने भारताचा आत्मविश्वास उंचावला आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघाने डिसेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ दरम्यान सलग तीन कसोटी सामने जिंकले, ज्यात घरच्या मैदानावर इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभवांचा समावेश आहे. २०२१ मध्ये इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताचे शेवटचे दोन परदेशातील कसोटी सामने अनिर्णित राहिले. त्याच वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धचा दिवस-रात्र कसोटी सामना खेळला गेला होता, ज्यामध्ये स्मृती मानधनाने शतक झळकावले होते. 

बुमराहने बंप कॅच घेतल्यानंतर साक्षी आनंदाने मारायला लागली उड्या, MS Dhoni ची प्रतिक्रिया व्हायरल! सेमीफायनल सामन्यातील Video Viral

ऑस्ट्रेलिया सध्या बहु-फॉर्मेट मालिकेत ८-४ अशी आघाडीवर आहे. टी-२० मालिका गमावल्यानंतर २-४ ने पिछाडीवर असलेल्या ऑस्ट्रेलियाने उल्लेखनीय पुनरागमन केले आणि तिन्ही एकदिवसीय सामने जिंकले. टी-२० आणि एकदिवसीय सामने जिंकल्यास प्रत्येकी दोन गुण मिळतील, तर कसोटी सामन्यातील विजेत्याला चार गुण मिळतील. विजयामुळे भारताला मालिकेत किमान बरोबरी निश्चित करता येईल. या कसोटी मालिकेत ऑस्ट्रेलियाकडून भारताला कठीण टक्कर देण्याची अपेक्षा आहे आणि या सामन्यासाठी भारताचे प्लेइंग ११ असे असू शकते. 

स्मृती मानधना भारतासाठी शेफाली वर्मासोबत डावाची सुरुवात करू शकते, तर जेमिमा तिसऱ्या क्रमांकावर असेल. हरमनप्रीत कौर, दीप्ती शर्मा आणि रिचा घोष फलंदाजीच्या क्रमाने पाठलाग करू शकतात. अमनजोत कौर आणि प्रतीका रावल यांना फलंदाजी अष्टपैलू म्हणून समाविष्ट केले जाऊ शकते. भारतीय संघासाठी स्नेह राणा आणि वैष्णवी शर्मा फिरकी गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळतील अशी अपेक्षा आहे, तर पूजा वस्त्राकर, काशवी गौतम आणि क्रांती गौड वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळतील. जर वैष्णवीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समाविष्ट केले तर ती कसोटी पदार्पण करू शकते.

भारतीय संघाची संभाव्य प्लेइंग 11

शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोर कौर/प्रतिका रावल, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, पूजा वस्त्रकार/काशवी गौतम

टेस्ट सीरीजसाठी भारतीय संघ

शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, प्रतीका रावल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), अमनजोत कौर, काशवी गौतम, ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, सयाली सतघरे, उमा छेत्री

 

Web Title: Ind w vs aus w the pink ball test between india and australia will start today

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 09:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यापूर्वी वानखेडेवर प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल चिंतेत, नक्की कारण काय?
1

IND vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यापूर्वी वानखेडेवर प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल चिंतेत, नक्की कारण काय?

IND vs ENG : इंग्लंडविरुद्ध भारताचा T20 मध्ये काय रेकॉर्ड आहे? उपांत्य फेरीच्या सामन्यापूर्वी नजर टाका आकडेवारी
2

IND vs ENG : इंग्लंडविरुद्ध भारताचा T20 मध्ये काय रेकॉर्ड आहे? उपांत्य फेरीच्या सामन्यापूर्वी नजर टाका आकडेवारी

IND vs ENG : कोण भिडणार न्यूझीलंडशी फायनलमध्ये? भारत-इंग्लंड सेमीफायनल सामना कुठे पाहता येणार मोफत, JioStar नाही…तर
3

IND vs ENG : कोण भिडणार न्यूझीलंडशी फायनलमध्ये? भारत-इंग्लंड सेमीफायनल सामना कुठे पाहता येणार मोफत, JioStar नाही…तर

IND vs ENG सेमीफायनल सामन्यापूर्वी BCCI चे मोठे विधान, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी केला विजयाचा दावा
4

IND vs ENG सेमीफायनल सामन्यापूर्वी BCCI चे मोठे विधान, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी केला विजयाचा दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND W vs AUS W : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पिंक बाॅल कसोटीचा आज होणार शुभारंभ! कर्णधार हरमनप्रीत आणि स्मृतीवर असेल लक्ष

IND W vs AUS W : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात पिंक बाॅल कसोटीचा आज होणार शुभारंभ! कर्णधार हरमनप्रीत आणि स्मृतीवर असेल लक्ष

Mar 06, 2026 | 09:42 AM
मुंबईकरांच्या आवडीचा… यावेळी घरी बनवा स्ट्रीट स्टाईल ‘देसी चीज वडापाव’, याची चव तुम्हाला मोहात टाकेल

मुंबईकरांच्या आवडीचा… यावेळी घरी बनवा स्ट्रीट स्टाईल ‘देसी चीज वडापाव’, याची चव तुम्हाला मोहात टाकेल

Mar 06, 2026 | 09:40 AM
अजित पवारांच्या विमान अपघातावर पार्थ पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘आता याप्रकरणाची…’

अजित पवारांच्या विमान अपघातावर पार्थ पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘आता याप्रकरणाची…’

Mar 06, 2026 | 09:36 AM
Malavya Rajyog 2026: मालव्य राजयोगाचा या राशीच्या लोकांना होणार अचानक धनलाभ

Malavya Rajyog 2026: मालव्य राजयोगाचा या राशीच्या लोकांना होणार अचानक धनलाभ

Mar 06, 2026 | 09:30 AM
घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान थलापती विजय आणि त्रिशा कृष्णन लग्नसमारंभात एकत्र; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी

घटस्फोटाच्या चर्चेदरम्यान थलापती विजय आणि त्रिशा कृष्णन लग्नसमारंभात एकत्र; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी

Mar 06, 2026 | 09:27 AM
आईचा हात सोडून रस्त्यावर धावला चिमुकला, समोरून आली कार अन् एका झटक्यात टाकलं चिरडून; हृदयद्रावक घटनेचा Video Viral

आईचा हात सोडून रस्त्यावर धावला चिमुकला, समोरून आली कार अन् एका झटक्यात टाकलं चिरडून; हृदयद्रावक घटनेचा Video Viral

Mar 06, 2026 | 09:22 AM
IRIS Dena: अमेरिकेच्या ‘Torpedoचा डेडली अटॅक, Iranची ‘आयरिस डेना’ खाक; भारताचे INS Tarangini ‘असे’ ठरले इराणसाठी वरदान

IRIS Dena: अमेरिकेच्या ‘Torpedoचा डेडली अटॅक, Iranची ‘आयरिस डेना’ खाक; भारताचे INS Tarangini ‘असे’ ठरले इराणसाठी वरदान

Mar 06, 2026 | 09:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM