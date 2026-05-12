बुडत्याला काठीचा आधार! ‘ही’ एक चूक Punjab Kings ला प्लेऑफच्या प्रवेशापसून रोखणार, समीकरण काय?

पंजाब किंग्जचा प्ले ऑफचा प्रवास झाला खडतर
श्रेयस अय्यरने गमावले सलग 4 सामने
प्ले ऑफसाठी पुढील सर्व सामने जिंकावे लागणार
Tata IPL 2026 Punjab Kings Play Off: आयपीएलचा थरार शेवटच्या टप्प्यात आला आहे. चाहत्यांना आता प्ले ऑफच्या सामन्यांचे वेध लागले आहेत. सध्या टॉप 4 चे संघ कोण ठरणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या सर्व स्पर्धेत सुरुवातीला सर्व सामने जिंकून पहिल्या स्थानी असणारा पंजाब किंग्जचा संघ आता थोडासा अडचणीत सापडला आहे. त्यांना प्ले ऑफमध्ये जाण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. याबाबत जाणून घेऊयात.
पंजाब किंग्ज सुरुवातीचे सर्व सामने जिंकून पॉईंट्स टेबलमध्ये आघाडी घेतली होती. मात्र आता पंजाब किंग्जची गाडी रुळावरून घसरली आहे. मात्र आता सलग चार सामने पंजाबचा संघ पराभूत झाला आहे त्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सध्या पंजाबचा संघ चौथ्या स्थानावर पोहोचला आहे.
सोमवारी झालेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने पंजाब किंग्सला करारी धूळ चारली. या मोठ्या पराभवामुळे पंजाब किंग्सच्या प्लेऑफ क्वालिफायरच्या स्वप्नाला जोरदार झटका बसला आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला पंजाब किंग्सचा संघ अजिंक्य राहिला होता. त्यामुळे सहजपणे ते प्ले ऑफमध्ये जातील असे वाटत होते. सोमवारी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध दारुण पराभव झाला आहे. पंजाब किंग्सला अजूनही प्लेऑफ गाठणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे.
सलग 6 सामने पंजाब किंग्जचा संघ विजयी झाला होता. सलग 6 सामने जिंकून शानदार सुरुवात करणाऱ्या पंजाबला आता पुढचा प्रत्येक सामना अंतिम सामन्यासारखा खेळावा लागणार आहे. पंजाब किंग्सचे आगामी सामने कोणाविरुद्ध आहेत आणि त्यांना प्लेऑफचे तिकीट मिळवण्यासाठी नेमकं काय करावं लागणार आहे, ते जाणून घेऊयात.
पंजाब किंग्जचे पुढील सामने मुंबई इंडियन्स, आरसीबी आणि लखनौबरोबर खेळायचे आहेत. पंजाबने सर्व तीन सामने जिंकल्यास तयांचे 19 पॉईंट्स होणार आहेत. असे झाल्यास पंजाबचा संघ सहजपणे प्ले ऑफमध्ये जाऊ शकतो. तीनपैकी 2 सामने जिंकल्यास तर तयांचे 17 पॉईंट्स होतील. तसे झाल्यास त्यांना दुसऱ्या संघाच्या खेळीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
हिमाचल प्रदेशमधील धर्मशाळा क्रिकेट स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्ज यांच्यात सामना पार पडला. दोन्ही संघांसाठी आजचा सामना महत्वाचा होता. दिल्लीने प्रथम गोलंदाजी केली. श्रेयस अय्यरच्या पंजाबने 20 ओव्हर्समध्ये 210 रन्स करून दिल्लीला 211 रन्सचे टार्गेट दिले होते. अखेर या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने पंजाब किंग्जचा 3 विकेट्सने पराभव केला आहे.