IPL 2026: दिल्लीचा दणदणीत विजय पण अक्षर पटेलवर BCCI ची कारवाई; नेमकं कारण काय?

आयपीएलने जारी केलेल्या निवेदनात लिहिले की, पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात संघाने निर्धारित वेळात ओव्हर पूर्ण न केल्यामुळे दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलला दंड ठोठावण्यात आला आहे,”. पुढे लिहिले की, “या हंगामातील हा त्याच्या संघाचा पहिलाच गुन्हा असल्याने अक्षर पटेलला आयपीएल आचारसंहितेच्या कलम २.२२ अंतर्गत १२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.”
प्रथम फलंदाजी करताना पंजाब किंग्सने २० ओव्हरमध्ये पाच विकेट्स गमावून २१० धावा केल्या. प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर आणि सूर्यांश शेडगे यांनी संघासाठी ताबडतोब खेळी केली आणि दिल्लीसमोर २११ धावांचे लक्ष्य ठेवले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, दिल्ली कॅपिटल्सची सुरुवात खराब झाली आणि संघाने पाचव्या ओव्हरपर्यंत ३३ धावांत तीन विकेट्स गमावले होते. यानंतर कर्णधार अक्षर पटेल आणि डेव्हिड मिलर यांच्या आक्रमक फलंदाजीने सामन्याचे चित्र पालटले. अक्षरने ३० चेंडूंमध्ये ५६ धावा केल्या, तर मिलरने २८ चेंडूंमध्ये ५१ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. सामना अंतिम टप्प्यात पोहोचला असताना, युवा खेळाडू माधव तिवारीने आठ चेंडूंमध्ये १८ धावा करून संघाला मजबूत स्थितीत आणले. त्यानंतर आशुतोष शर्माने अवघ्या १० चेंडूंमध्ये २४ धावा करून दिल्लीला १९व्या ओव्हरमध्ये २१६/७ पर्यंत पोहोचवले.
दिल्ली कॅपिटल्सने पंजाब किंग्सला हरवून आपल्या प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवल्या आहेत. सलग दोन पराभवानंतर दिल्लीसाठी हा विजय महत्वपूर्ण होता. जर दिल्लीने हा सामना गमावला असता तर ते प्लेऑफच्या शर्यतीतून थेट बाहेर गेले असते. तर दुसरीकडे, पंजाब किंग्स ११ सामन्यात १३ गुणांसह गुणतालिकेत चौथ्या स्थानी आहेत.
