Zee Marathi : सनई चौघडे मालिकेत नवा ट्विस्ट; जयचा माज उतवरण्यासाठी ‘या’ विशेष व्यक्तीची एन्ट्री

जय खानोळकरला ताळ्यावर आणण्यासाठी आलेल्या या व्यक्तीने भल्याभल्यांना सरळ केलं आहे. एवढचं नाही तर जेव्हा आपला नवरा वाईट मार्गाला लागला तेव्हा देखील य़ा व्यक्तीने नवऱ्याला वठणीवर आणलं. ही विशेष व्यक्ती म्हणजे राधिका सुभेदार. माझ्या नवऱ्याची बायको या मालिकेने त्यावेळेला प्रेक्षकांच्या मनात एक वेगळीच जागा निर्माण केली. विदर्भातील गावंढळ राधिकाचं तिच्या घराभोवतीच एक विश्व होतं पण जेव्हा नवरा परक्या बाईबरोबर संबंध ठेवतो त्य़ावेळी राधिकाने स्वत:च्या पायावर उभं राहत बाईला दुय्यम समजणाऱ्या पुरुषांना चांगलाच धडा शिकवला. आता एकदा राधिका अशा एका माजखोर पुरुषाची मानसिकता ठेचण्यासाठी पुन्हा एकदा येत आहे. याबाबतचा प्रोमो झी मराठी वाहिनीच्या सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे.
मालिकेच्या प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आलं की, जय खानोळकरच्या ऑफिसमध्ये एक बाई येते. ती बाई म्हणजे राधिका सुभेदार. राधिका जयला म्हणते की, तुम्हीच का ते जे महिलांना ऑफिसमध्ये कामाला ठेवत नाही ? जय त्यावर उत्तर देतो हो मीच जय खानोळकर. त्यावर राधिका म्हणते की, जोवर तुम्ही तुमच्या ऑफिसमध्ये महिलांना नोकरी देत नाही तोवर मी तुमच्या कंपनीत गुंतवणूक करणार नाही. आता राधिकाची ही अट ऐकून जय काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान खूप वर्षांनी पुन्हा एकदा राधिका सुभेदार या व्यक्तीरेखेत अभिनेत्री अनिता दाते पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. राधिकाच्या येण्याने आता मालिकेत काय नवीन ट्विस्ट येणार, जय राधिकाची अट मान्य करेन या बाबत प्रेक्षकांच्या मनात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
