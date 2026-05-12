Car Tips: कार विकण्याआधी करा ‘या’ सोप्या गोष्टी; मिळेल बेस्ट डिल

CNG Kit Price : पेट्रोल कारला CNG किट बसवण्यासाठी किती खर्च येतो? जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी
कार विकण्याआधी सर्वात महत्त्वाची स्टेप म्हणजे कारची वेळेवर सर्व्हिसिंग करून घेणे. वेळेवर सर्व्हिसिंग केल्याने इंजिनचे परफॉर्मेंस टिकून राहते आणि कार चांगल्या कंडिशनमध्ये राहते. तसेच, इंजिन ऑइल बदलणे, ब्रेक चेक करणे, टायर रोटेशन आणि इतर किरकोळ दुरुस्त्या वेळेवर केल्याने कारची किंमत वाढण्यास मदत होते. जेव्हा खरेदीदाराला दिसते की कारची मेन्टेनन्स योग्य प्रकारे केली गेली आहे, तेव्हा त्याचा कार विकत घेण्यासाठी विश्वास वाढतो.
कारला मेन्टेन ठेवण्यासोबतच कारची स्वच्छता अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण, एक चकचकीत, स्वच्छ कार खरेदीदारांना पहिल्याच नजरेत आकर्षित करते. स्वच्छ सीट्स, दुर्गंधीमुक्त केबिन आणि एक चांगला डॅशबोर्ड कारला अधिक प्रीमियम बनवतात. कधीकधी, केवळ पॉलिशिंग आणि प्रोफेशनल क्लिनिंग केल्याने कारची रिसेल व्हॅल्यू लक्षणीय वाढू शकते.
कारची सर्व्हिस हिस्ट्री जपून ठेवणे देखील आवश्यक मानले जाते. सर्व्हिस रेकॉर्ड, रिपेयर बिल आणि मेन्टेनन्सची कागदपत्रे हे, कार चांगल्या कंडीशनमध्ये असल्याचे प्रमाण देतात. कारचे संपूर्ण सर्व्हिस हिस्ट्री कागदपत्रे पाहून खरेदीदाराला खात्री पटते की कारमध्ये कोणतीही मोठी तांत्रिक समस्या नाही ज्यामुळे कार विकत घेताना त्याच्या मनात कोणतीही शंका निर्माण होत नाही.
काहीवेळा अगदी किरकोळ समस्यासुद्धा नुकसानदायक ठरू शकतात. खराब वायपर, फ्यूज्ड लाइट, डोर नॉइस किंवा डॅशबोर्डवरील खराब लाइट यांसारख्या गोष्टींमुळे खरेदीदाराच्या मतावर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून वेळीच या समस्या कमी खर्चात दुरुस्त केल्यास नंतर किंमतीत मोठी घट होण्यापासून बचाव होऊ शकतो.
