वाहनधारकांनो सावधान! आता विना ‘PUC’ फिरणे पडणार महागात; दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ, जाणून घ्या नवे नियम

आता दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे पीयूसी काढणे महागले आहे. सरकारने नवीन दर जाहीर केले असून, विना पीयूसी वाहन चालवल्यास मोठा दंड भरावा लागेल. वाचा सविस्तर दरपत्रक.

Updated On: May 12, 2026 | 05:26 PM
PUC New Rates 2026: देशभरात वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पातळीच्या पार्श्वभूमीवर, वाहन मालकांसाठी ‘PUC’ किंवा ‘प्रदूषण नियंत्रणाखाली’ (Pollution Under Control) प्रमाणपत्र अधिकच महत्त्वाचे बनले आहे. परिणामी, जर तुमच्या वाहनाचे PUC प्रमाणपत्र मुदतबाह्य  झाले असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे; कारण सरकारने वाहनांच्या विविध श्रेणींसाठी नवीन आणि अद्ययावत PUC दर जाहीर केले आहेत आणि ही अशी माहिती आहे जी प्रत्येक चालकाला माहित असणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक वाहनासाठी किती शुल्क भरावे लागेल?

नवीन नियमांनुसार, वाहनांच्या प्रकारानुसार पीयूसी चाचणीचे शुल्क आता प्रमाणित करण्यात आले आहे. त्याचे सुधारित दर खालीलप्रमाणे आहेत:

वाहनाचा प्रकार नवीन PUC शुल्क
दुचाकी वाहने ₹५०
पेट्रोल रिक्षा / तीनचाकी ₹१००
पेट्रोल/CNG/LPG चारचाकी ₹१२५
डिझेल वाहने (सर्व प्रकारची) ₹१५०

PUC प्रमाणपत्र का आवश्यक आहे?

प्रत्येक वाहन चालकासाठी PUC प्रमाणपत्र बाळगणे अनिवार्य आहे; हे केवळ कागदाचा एक तुकडा नसून, तुमच्या वाहनाच्या ‘योग्यतेचे’ एक निदर्शक म्हणून कार्य करते. तुमचे वाहन सोडत असलेला धूर विहित नियामक मानकांच्या कक्षेत येतो की नाही, याची पडताळणी PUC प्रमाणपत्राद्वारे केली जाते. जर एखाद्या वाहनाच्या उत्सर्जनाची पातळी प्रमाणापेक्षा जास्त असल्याचे आढळले, तर ते इंजिनमधील बिघाड किंवा इंधनाचा अकार्यक्षम वापर दर्शवू शकते. तज्ञांच्या मते, ठराविक अंतराने PUC तपासण्या करून घेणे फायदेशीर ठरते; कारण यामुळे इंधनाची कार्यक्षमता (मायलेज) चांगली राखण्यास मदत होते आणि दीर्घकाळापर्यंत इंजिनची कामगिरी इष्टतम राहण्याची खात्री मिळते.

PUC प्रमाणपत्राशिवाय पकडले जाणे महागात पडू शकते

वाहतूक नियमांनुसार, वैध PUC प्रमाणपत्र बाळगणे अनिवार्य आहे. परिणामी, जर एखादा चालक वैध PUC प्रमाणपत्राशिवाय वाहन चालवताना पकडला गेला, तर वाहतूक पोलिसांना त्या चालकावर मोठा दंड आकारण्याचा अधिकार आहे. अनेक राज्यांमध्ये, अशा गुन्ह्यासाठी आकारला जाणारा दंड हजारो रुपयांच्या घरात असू शकतो. याव्यतिरिक्त, वाहन मालकांना असा सल्ला दिला जातो की, अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणे किंवा अनधिकृत शुल्काचा बळी ठरणे टाळण्यासाठी, त्यांनी आपल्या वाहनांची तपासणी केवळ अधिकृत PUC केंद्रांवरच करून घ्यावी.

प्रदूषण रोखण्याच्या कार्यात आपली जबाबदारी पार पाडा

या नवीन नियमांच्या संदर्भात, तज्ञ या गोष्टीवर भर देतात की, वाढत्या प्रदूषणाची पातळी रोखण्यासाठी केवळ सरकारी उपाययोजनाच नव्हे, तर सर्वसामान्य जनतेमध्येही जबाबदारीची जाणीव असणे आवश्यक आहे. या उद्देशाने, वाहनांची वेळेवर तपासणी करून घेणे आणि त्यांची योग्य निगा राखणे हे केवळ पर्यावरणाच्या संरक्षणातच योगदान देणार नाही, तर तुमच्या खिशावरील आर्थिक बोजाही हलका करेल.

Published On: May 12, 2026 | 05:26 PM

