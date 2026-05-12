वाहनधारकांनो सावधान! आता विना ‘PUC’ फिरणे पडणार महागात; दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ, जाणून घ्या नवे नियम

नवीन नियमांनुसार, वाहनांच्या प्रकारानुसार पीयूसी चाचणीचे शुल्क आता प्रमाणित करण्यात आले आहे. त्याचे सुधारित दर खालीलप्रमाणे आहेत:
|वाहनाचा प्रकार
|नवीन PUC शुल्क
|दुचाकी वाहने
|₹५०
|पेट्रोल रिक्षा / तीनचाकी
|₹१००
|पेट्रोल/CNG/LPG चारचाकी
|₹१२५
|डिझेल वाहने (सर्व प्रकारची)
|₹१५०
प्रत्येक वाहन चालकासाठी PUC प्रमाणपत्र बाळगणे अनिवार्य आहे; हे केवळ कागदाचा एक तुकडा नसून, तुमच्या वाहनाच्या ‘योग्यतेचे’ एक निदर्शक म्हणून कार्य करते. तुमचे वाहन सोडत असलेला धूर विहित नियामक मानकांच्या कक्षेत येतो की नाही, याची पडताळणी PUC प्रमाणपत्राद्वारे केली जाते. जर एखाद्या वाहनाच्या उत्सर्जनाची पातळी प्रमाणापेक्षा जास्त असल्याचे आढळले, तर ते इंजिनमधील बिघाड किंवा इंधनाचा अकार्यक्षम वापर दर्शवू शकते. तज्ञांच्या मते, ठराविक अंतराने PUC तपासण्या करून घेणे फायदेशीर ठरते; कारण यामुळे इंधनाची कार्यक्षमता (मायलेज) चांगली राखण्यास मदत होते आणि दीर्घकाळापर्यंत इंजिनची कामगिरी इष्टतम राहण्याची खात्री मिळते.
वाहतूक नियमांनुसार, वैध PUC प्रमाणपत्र बाळगणे अनिवार्य आहे. परिणामी, जर एखादा चालक वैध PUC प्रमाणपत्राशिवाय वाहन चालवताना पकडला गेला, तर वाहतूक पोलिसांना त्या चालकावर मोठा दंड आकारण्याचा अधिकार आहे. अनेक राज्यांमध्ये, अशा गुन्ह्यासाठी आकारला जाणारा दंड हजारो रुपयांच्या घरात असू शकतो. याव्यतिरिक्त, वाहन मालकांना असा सल्ला दिला जातो की, अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणे किंवा अनधिकृत शुल्काचा बळी ठरणे टाळण्यासाठी, त्यांनी आपल्या वाहनांची तपासणी केवळ अधिकृत PUC केंद्रांवरच करून घ्यावी.
या नवीन नियमांच्या संदर्भात, तज्ञ या गोष्टीवर भर देतात की, वाढत्या प्रदूषणाची पातळी रोखण्यासाठी केवळ सरकारी उपाययोजनाच नव्हे, तर सर्वसामान्य जनतेमध्येही जबाबदारीची जाणीव असणे आवश्यक आहे. या उद्देशाने, वाहनांची वेळेवर तपासणी करून घेणे आणि त्यांची योग्य निगा राखणे हे केवळ पर्यावरणाच्या संरक्षणातच योगदान देणार नाही, तर तुमच्या खिशावरील आर्थिक बोजाही हलका करेल.
