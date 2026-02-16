आधार कार्डच्या डिझाइनमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता! नाव आणि पत्ता होणार गायब, UIDAI QR कोडसह येणार नवीन आधार

AI Impact Expo 2026: AI समिट भारतासाठी ठरणार गेमचेंजर! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते आज होणार उद्घाटन, वाचा सविस्तर
असं सांगितलं जात आहे की, आधार कार्डच्या डिझाईनमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. आधार कार्डवरील तुमचे नाव, वडीलांचे/नवऱ्याचे नाव, घरचा पत्ता, जन्मतारीख अशी सर्व माहिती काढून टाकली जाणार आहे. यानंतर आधार कार्डमध्ये केवळ यूजरचा फोटो आणि बाजूला एक क्यूआर कोड पाहायला मिळणार आहे. रिपोर्टनुसार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच UIDAI आधार कार्ड अधिक सुरक्षित व्हावे यासाठी प्रयत्न करत आहे. यावर काम देखील सुरु झाले आहे. टिपस्टर अभिषेक यादवने त्याच्या एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे की, आधार कार्डमध्ये लवकरच मोठा बदल होणार आहे. असं सांगितलं जात आहे की, सरकार अशी एक सिस्टिम तयार करत आहे, ज्यामध्ये फिजिकल आधार कार्डवर केवळ कार्ड होल्डरचा फोटो आणि एक क्यूआर कोड पाहायला मिळणार आहे. आधार कार्डवरील इतर माहिती लपवली जाणार आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
खरंतर UIDAI आधारचा चुकीचा वापर थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सहसा लोकं बँक, सिम कार्ड किंवा दूसऱ्या ठिकाणी आधार कार्डची कॉपी जमा करतात. यामध्ये यूजर्सचा फोटो, तुमचे नाव, वडीलांचे/नवऱ्याचे नाव, घरचा पत्ता, जन्मतारीख आणि आधार नंबर अशी माहिती असते. अशा परिस्थितीत जर तुमचा डेटा एखाद्या चुकीच्या हाती लागला तर तुमचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकतं.
काही दिवसांपूर्वी UIDAI ने आधार अॅपचे फुल वर्जन देखील लाँच केले होते. ज्यामुळे लोकांना घरबसल्या अनेक सुविधांचा वापर करण्याची संधी मिळत आहे. आधार अॅपच्या मदतीने तुम्ही तुमचा मोबाईल नंबर, पत्ता आणि इतर माहिती अगदी सहज अपडेट करू शकता. याशिवाय आधार अॅपमध्ये बायोमेट्रिक डेटा लॉक आणि अनलॉक करण्याची सुविधा देखील देण्यात आली आहे. ज्यामुळे सुरक्षा आणखी मजबूत झाली आहे. अॅपमध्ये लॉगिन केल्यानंतर यूजर्सना त्यांचा फोटो आणि क्यूआर कोड दिसतो, तर उर्वरित माहिती सुरक्षित असते.