MHADA Mumbai Lottery: घर घेण्याचं स्वप्न होणार पूर्ण! म्हाडा काढणार ५ हजार घरांसाठी लॉटरी

2026 मध्ये घर घेण्याचे स्वप्न आता पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षात मध्यमवर्गीय आणि प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांवर दबाव आला आहे. मात्र आता म्हाडाकडून 5 हजार घरांसाठी लॉटरी काढण्यात येणार आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 11:43 AM
घर घेण्याचं स्वप्न होणार पूर्ण! म्हाडा काढणार ५ हजार घरांसाठी लॉटरी (फोटो सौजन्य-Gemini)

  • घर घेण्याचं स्वप्न होणार पूर्ण!
  • म्हाडा काढणार ५ हजार घरांसाठी लॉटरी
  • या लॉटरीची अधिकृत घोषणा मार्चमध्ये
मुंबई : मुंबईमध्ये म्हाडाचे घर घेण्याचे स्वप्न सर्व सर्वच सर्वसामान्यांचे असते. हे स्वप्न आता लवकरच पूर्ण होणार आहे. म्हाडाचे मुंबई बोर्ड आगामी लॉटरीची तयारी करत आहे. ज्यामध्ये सुमारे ५ हजार परवडणाऱ्या घरांचा समावेश असेल. या लॉटरीची अधिकृत घोषणा मार्च किंवा एप्रिल २०२६ मध्ये होऊ शकते.

म्हाडाच्या मुंबई मंडळामार्फत काढण्यात येणाऱ्या या लॉटरीमध्ये सर्वाधिक घरे गोरेगाव पश्चिमेतील सिद्धार्थ नगर (पत्रा चाळ) पुनर्विकास प्रकल्पातून येतील. एकूण ५ हजार घरांपैकी जवळजवळ निम्मी घरे या प्रकल्पाचा भाग असतील. विक्रोळी, अँटॉप हिल, सायनमधील प्रतीक्षा नगर आणि पवई यासारख्या भागातही सदनिका उपलब्ध असतील. हे भाग त्यांच्या उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी आणि सार्वजनिक वाहतूक सुविधांसाठी निवडले गेले.

Mulund Metro Slab: मुलुंड मेट्रो दुर्घटनेप्रकरणी मोठी कारवाई! प्रोजेक्ट डायरेक्टरसह ५ जणांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल

मुंबईमधील बहुतांश सदनिका सध्या बांधकामाधीन

म्हाडाची लॉटरी प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटक (इंडब्ल्यूएस), कमी उत्पन्न गट (एलआयजी), मध्यम उत्पन्न गट (एमआयजी) आणि उच्च उत्पन्न गट (एचआयजी) साठी असेल, म्हाडाच्या मते, बहुतांश सदनिका सध्या बांधकामाधीन आहेत. प्रकल्पाच्या प्रगतीनुसार, २०२७ ते २०२९ दरम्यान या घरांचा ताबा मिळण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षी, २०२५ हे वर्ष म्हाडासाठी थोडे मंदीचे होते, कारण त्यांच्या यादीत तयार घरांची संख्या कमी होती. नवीन स्टॉक आणि पुनर्विकास प्रकल्पांमधून आता मोठ्या संख्येने अपार्टमेंट उपलब्ध असल्याने खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमतीमुळे घरे परवडण्यास असमर्थ असलेल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल.

१२० फ्लॅट्सची विक्री

महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) २ फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील विविध भागात १२० फ्लॅट्सची विक्री जाहीर केली. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ही घरे प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर उपलब्ध असतील. अहवालांनुसार, या घरांच्या किमतीत लक्षणीय तफावत आहे. दक्षिण मुंबईतील ताडदेव येथील सर्वात महागड्या अपार्टमेंटची किंमत ₹८ कोटींपेक्षा जास्त आहे, तर सर्वात परवडणाऱ्या घराची किंमत ₹३८ लाख आहे. म्हाडा नुसार, हे फ्लॅट्स कांदिवली, चारकोप, वडाळा, पवई, ताडदेव, जुहू आणि अंधेरी यासह मुंबईतील अनेक प्रमुख भागात उपलब्ध आहेत. ही अशी घरे आहेत जी काही कारणास्तव मागील लकी ड्रॉमध्ये विकली गेली नव्हती आणि आता प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य योजनेअंतर्गत काढण्यात आली आहेत.

अर्ज कसा करावा

या योजनेसाठी नोंदणी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी म्हाडाच्या अधिकृत वेबसाइटवर सुरू होईल. यानंतर, १२ फेब्रुवारी २०२६ पासून, अर्जदार त्यांच्या पसंतीच्या फ्लॅटची निवड करू शकतील आणि सुरक्षा ठेव आणि अर्ज शुल्क भरू शकतील. वेबसाइटवर फ्लॅट निवडल्यानंतर, तुम्हाला ४८ तासांच्या आत घराच्या एकूण किमतीच्या १० टक्के रक्कम जमा करावी लागेल. हे पेमेंट मिळाल्यावर, म्हाडा तुम्हाला उर्वरित रकमेसाठी तात्पुरते ‘ऑफर लेटर’ देईल. जर तुम्ही ४८ तासांच्या आत ही १०% रक्कम जमा करण्यात अयशस्वी झालात तर तुमचा दावा रद्द केला जाईल आणि तुमची संपूर्ण सुरक्षा ठेव जप्त केली जाईल.

Mumbai: उद्धव ठाकरे यांचे सुपुत्र Tejas Thackeray रुग्णालयात दाखल; रिलायन्स फाउंडेशन हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू

 

Published On: Feb 16, 2026 | 11:43 AM

