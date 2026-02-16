SL vs AUS : ऑस्ट्रेलियासाठी ‘करो या मरो’ची स्थिती, श्रीलंकेला सुपर 8 चे तिकीट मिळवण्याची संधी! मॅचचे थेट प्रक्षेपण कधी आणि कुठे?

आयसीसी टी२० विश्वचषक २०२६ आजच्या सामन्यावर क्रिकेट चाहत्यांचे नजर आजच्या दिवसाच्या तिसऱ्या सामन्यावर असणार आहे. आज इंग्लडला सुपर 8 मध्ये जाण्याची संधी आहे तर श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही संघामध्ये आज सुपर 8 च्या तिकीटासाठी मजबूत लढत पाहायला मिळणार आहे. आयसीसी टी२० विश्वचषक २०२६ पूर्ण वेगाने पुढे जात आहे. या मेगा स्पर्धेतील प्रत्येक सामना अधिकाधिक महत्त्वाचा होत चालला आहे आणि ग्रुप बी मध्ये संयुक्त यजमान श्रीलंका ऑस्ट्रेलियाशी भिडणार आहे. दोन्ही संघ या सामन्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे.
या १० व्या टी-२० विश्वचषकात, श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलियन संघ एका महत्त्वाच्या सामन्यात आमनेसामने येणार आहेत. हा सामना ऑस्ट्रेलियासाठी ‘करो या मरो’ असा आहे, जिथे त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत हा सामना जिंकावाच लागेल, तर श्रीलंका हा सामना जिंकल्यानंतर सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. ऑस्ट्रेलियन संघ दुखापतींना तोंड देत असताना, श्रीलंकेचा संघ चांगल्या स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे.
तर या लेखात आम्हाला कळवा की तुम्ही श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील सामना कधी आणि कुठे पाहू शकाल? यासंदर्भात सविस्तर माहिती या लेखामध्ये तुम्हाला आम्ही देणार आहोत. श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन्ही संघ ग्रुप बी आहेत. यामध्ये झिम्बाब्वेच्या संघाने ऑस्ट्रेलियाला हरवून गुणतालिका मनोरंजक केली आहे. श्रीलंकेच्या संघाने आतापर्यत दोन लीग सामने खेळले आहेत, हे दोन्ही सामने जिंकून पहिल्या स्थानावर आहे. तर ऑस्ट्रेलियाने 2 सामन्यापैकी 1 सामना जिंकला आहे.
श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील ग्रुप बी सामना सोमवार, १६ फेब्रुवारी रोजी खेळला जाईल. हा सामना श्रीलंकेतील पल्लेकेले येथील पल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होईल. तुम्ही हा सामना स्पर्धेचा प्रसारण भागीदार स्टार स्पोर्ट्सवर पाहू शकता आणि जिओ हॉटस्टारवर लाईव्ह स्ट्रीमिंगचा आनंद घेऊ शकता.