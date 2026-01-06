Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ashes 2025 Aus Vs Eng Steve Smith Breaks Rahul Dravids Record By Scoring A Century

AUS vs ENG : स्टीव्ह स्मिथने तोडली ‘भारताची भिंत’! राहुल द्रविडला मागे टाकत कसोटी क्रिकेटमध्ये रचला इतिहास;  वाचा सविस्तर 

ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांच्या अ‍ॅशेस कसोटी मालिकेतील पाचव्या आणि शेवटच्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज फलंदाज स्टीव्ह स्मिथने शतक ठोकून मोठा टप्पा गाठला आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 03:51 PM
AUS vs ENG: Steve Smith breaks 'India's wall'! He surpassed Rahul Dravid and created history in Test cricket; Read in detail.

स्टीव्ह स्मिथ आणि राहुल द्रविड(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Steve Smith broke Rahul Dravid’s record : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांची अ‍ॅशेस कसोटी मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील पाचव्या आणि शेवटच्या कसोटी सामन्यात, ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज फलंदाज स्टीव्ह स्मिथने मोठा कारनामा  केला आहे. पाचव्या कसोटीत इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या डावात शतक झळकावून स्मिथने भारताचा माजी कर्णधार दिग्गज राहुल द्रविडचा विक्रम मोडीत काढला आहे.

हेही वाचा : मुस्तफिजूर रहमान IPL वाद! कोणाच्या आदेशावरून बांगलादेशच्या गोलंदाजाला दाखवला बाहेरचा रस्ता

इंग्लंडविरुद्धच्या या शतकासह, स्टीव्ह स्मिथच्या कसोटी कारकिर्दीत आता ३७ शतके जमा झाली आहेत. स्मिथने या बाबतीत राहुल द्रविडला देखील पिछाडीवर टाकले आहे. राहुल द्रविडने त्याच्या खेळण्याच्या काळात एकूण ३६ शतके ठोकली आहेत. राहुल द्रविडने १९९६ ते २०१२ पर्यंत एकूण १६४ कसोटी सामने खेळले असून यामध्ये त्याने ३६ वेळा १०० धावांचा टप्पा पार केला आहे. तर स्मिथने त्याच्या १२३ व्या कसोटी सामन्यात शतक झळकवत  राहुल द्रविडला मागे टाकले. कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक १०० धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत स्टीव्ह स्मिथ आता सहाव्या क्रमांकावर विराजमान झाला आहे. सर्वाधिक कसोटी शतकांचा विक्रम भारतीय माजी महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरच्या नावावर जमा आहे.

कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके झळकावणारे खेळाडू

  1.  सचिन तेंडुलकर (५१),
  2. जॅक कॅलिस (४५),
  3. जो रूट (४१),
  4. रिकी पॉन्टिंग (४१)
  5. कुमार संगकारा (३९)
  6. स्टीव्ह स्मिथ(३७)

सिडनी कसोटीत शतक करणारा तिसराच खेळाडू

स्टीव्ह स्मिथने ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या डावातील ११० व्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर तीन धावा घेत आपले ३७ वे कसोटी शतक झळकवले आहे. स्टीव्ह स्मिथने तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा २०५ चेंडूंचा सामना करत १२९ धावा केलेल्या होत्या. यामध्ये त्याने त्याने १५ चौकार आणि एक षटकार मारला आहे. २०२५-२६ च्या अ‍ॅशेस मालिकेतील सध्या सुरू असलेल्या पाचव्या आणि शेवटच्या कसोटीमध्ये  शतक झळकावणारा ऑस्ट्रेलियन कर्णधार इंग्लंडचा जो रूट आणि ऑस्ट्रेलियाचा ट्रॅव्हिस हेड यांच्यानंतर तो  तिसरा खेळाडू ठरला आहे.

या शतकासह, स्टीव्ह स्मिथ सर्वाधिक अ‍ॅशेस शतके झालकवणाऱ्यांच्या यादीत दुसरे स्थान प्राप्त केले आहे. त्याने या पूर्वी इंग्लंडचा दिग्गज फलंदाज जॅक हॉब्ससोबत बरोबरीस साधली होती. पण आता ४१ अ‍ॅशेस कसोटीत १३ शतकांसह तो दुसऱ्या क्रमांकावर जाऊन  पोहोचला आहे. अ‍ॅशेसमध्ये स्मिथपेक्षा जास्त शतके फक्त डॉन ब्रॅडमनने लागावळी आहेत.  ब्रॅडमनच्या नावावर एकूण १९ अ‍ॅशेस शतके जमा आहेत.

हेही वाचा : दोन वेळा ऑलिंपिक पदक विजेत्याचा मोठा निर्णय! नीरज चोप्राने JSW Sports शी तोडले संबंध

सर्वाधिक अ‍ॅशेस शतके झळकवणारे फलंदाज

  1. १९ – डॉन ब्रॅडमन
  2. १३ – स्टीव्हन स्मिथ
  3. १२ – जॅक हॉब्स
  4. १० – स्टीव्ह वॉ
  5. ९ – वॉली हॅमंड

Web Title: Ashes 2025 aus vs eng steve smith breaks rahul dravids record by scoring a century

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 03:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अरेरे…आणखी एकदा लाज घालवली, ऑस्ट्रेलियात रिझवाननंतर बाबर आझम बेइज्जत! स्टिव्ह स्मिथच्या या कृत्यावर आला राग
1

अरेरे…आणखी एकदा लाज घालवली, ऑस्ट्रेलियात रिझवाननंतर बाबर आझम बेइज्जत! स्टिव्ह स्मिथच्या या कृत्यावर आला राग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 1st T20I : नागपूरमध्ये अभिषेक-रिंकूची स्फोटक खेळी! न्यूझीलंडसमोर भारताचा 239 धावांचा डोंगर 

IND vs NZ 1st T20I : नागपूरमध्ये अभिषेक-रिंकूची स्फोटक खेळी! न्यूझीलंडसमोर भारताचा 239 धावांचा डोंगर 

Jan 21, 2026 | 08:53 PM
Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

Metabolic Syndrome काय आहे? Metabolism उत्तम ठेवण्याला द्या प्राधान्य, Thyroid आरोग्‍य राहील परफेक्ट

Jan 21, 2026 | 08:44 PM
देहूगावात निवडणुकीचा धुरळा! राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फुटला, अर्ज दाखल

देहूगावात निवडणुकीचा धुरळा! राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराचा नारळ फुटला, अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 08:40 PM
‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ विषयावर मार्गदर्शनात्मक कार्यशाळा उत्साहात पार! रिसोड तालुक्यात विशेष उपक्रम

‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ विषयावर मार्गदर्शनात्मक कार्यशाळा उत्साहात पार! रिसोड तालुक्यात विशेष उपक्रम

Jan 21, 2026 | 08:39 PM
Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…

Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…

Jan 21, 2026 | 08:30 PM
Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा

Bhaskar Jadhav: “बाळासाहेबांनी जातीचं राजकारण नाकारलं अन्….”, भास्कर जाधवांनी सांगितला ९५ सालचा तो ऐतिहासिक किस्सा

Jan 21, 2026 | 08:28 PM
बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाने खरेदी केली ‘या’ दोन आलिशान कार, किंमत वाचाल तर धडकीच भरेल

बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाने खरेदी केली ‘या’ दोन आलिशान कार, किंमत वाचाल तर धडकीच भरेल

Jan 21, 2026 | 08:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM