AUS vs ENG : स्टीव्ह स्मिथ बनला अ‍ॅशेसचा शतकवीर, इंग्लिश दिग्गजाचा मोडला विक्रम! डॉन ब्रॅडमन अजूनही आघाडीवर

सिडनी कसोटीतील स्टीव्ह स्मिथचे शतक स्वतःमध्ये खूपच खास आहे, कारण त्याने या शतकासह इंग्लंडचा दिग्गज क्रिकेटपटू जॅक हॉब्सला मागे टाकले आहे. स्मिथचे हे १३ वे अ‍ॅशेस शतक आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 02:30 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

स्टीव्ह स्मिथ, अ‍ॅशेसमध्ये सर्वाधिक शतके करणारा दुसरा फलंदाज : अ‍ॅशेस मालिकेचा शेवटचा सामना सध्या सुरू आहे. या मालिकेमध्ये आतापर्यत ऑस्ट्रेलियाचा दबदबा पाहायला मिळाला. ऑस्ट्रेलियाने या मालिकेमध्ये तिसऱ्या सामन्यामध्येच विजय मिळवला होता पण त्यानंतर चौथ्या सामन्यामध्ये इंग्लडने मालिकेमध्ये एक सामना नावावर केला. पाचवा सामना हा सिडनीमध्ये खेळवला जात आहे. हा सामना हाय स्कोरींग सामना झाला. यामध्ये फलंदाजांची चांगली बॅट चालली.

सिडनी कसोटीतील स्टीव्ह स्मिथचे शतक स्वतःमध्ये खूपच खास आहे, कारण त्याने या शतकासह इंग्लंडचा दिग्गज क्रिकेटपटू जॅक हॉब्सला मागे टाकले आहे. स्मिथचे हे १३ वे अ‍ॅशेस शतक आहे आणि आता तो या प्रसिद्ध मालिकेच्या इतिहासात सर्वाधिक शतके करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

13 षटकार, 12 चौकार… राजस्थान राॅयल्सचं नशीब चमकलं! IPL 2026 आधी 21 वर्षीय खेळाडूने झळकावले द्विशतक

आता फक्त ब्रॅडमनच्या मागे

या शतकासह स्टीव्ह स्मिथने इंग्लंडचा दिग्गज फलंदाज जॅक हॉब्सला मागे टाकले, ज्यांनी १९०८ ते १९३० दरम्यान १२ शतके केली होती. ऑस्ट्रेलियाचा सध्याचा कसोटी कर्णधार आता फक्त दिग्गज सर डॉन ब्रॅडमन यांच्या मागे आहे, ज्यांनी ३७ अ‍ॅशेस कसोटीत १९ शतके केली होती. तथापि, ब्रॅडमनचा विक्रम मोडणे इतके सोपे वाटत नाही.

अ‍ॅशेसमध्ये सर्वाधिक शतके करणारे फलंदाज

  1. डॉन ब्रॅडमन – ऑस्ट्रेलिया – ३७ – १९
  2. स्टीव्ह स्मिथ – ऑस्ट्रेलिया – ४१ – १३
  3. जॅक हॉब्स – इंग्लंड ४१ – १२
  4. स्टीव्ह वॉ – ऑस्ट्रेलिया – ४५ – १०
  5. डेविड गोवर – इंग्लंड – ३८ – ९
  6. वॉली हॅमंड  – इंग्लंड – ३३ – ९
ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या डावातील ११० व्या षटकात जेकब बेथेलचा सामना करताना, स्टीव्ह स्मिथ ऑफ स्टंपच्या बाहेर आला आणि त्याने चेंडू लॅप-पुल केला आणि अखेर ३ धावा काढल्या. सिडनीच्या चाहत्यांनी त्याला उभे राहून टाळ्या वाजवल्या आणि त्याने ३७ वे कसोटी शतक पूर्ण केल्यानंतर प्रेक्षकांचे आभार मानण्यासाठी बॅट देखील उचलली. तिसऱ्या दिवसाच्या खेळाच्या शेवटी कांगारू कर्णधार १२९ धावांवर नाबाद राहिला .

या कामगिरीमुळे स्टीव्ह स्मिथला आंतरराष्ट्रीय कसोटी शतकांमध्ये त्याची आघाडी वाढविण्यास मदत झाली, हा विक्रम आधीच सचिन तेंडुलकर (५१), जॅक कॅलिस (४५), रिकी पॉन्टिंग (४१), जो रूट (४१) आणि कुमार संगकारा (३८) यांनी मागे टाकला आहे. आधुनिक कसोटी क्रिकेटमध्ये स्मिथ किती महान आहे हे या आकडेवारीवरून दिसून येते.

Published On: Jan 06, 2026 | 02:30 PM

