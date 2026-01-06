Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Rajasthan Royals Luck Shines 21 Year Old Aman Rao Scores Double Century Ahead Of Ipl 2026

13 षटकार, 12 चौकार… राजस्थान राॅयल्सचं नशीब चमकलं! IPL 2026 आधी 21 वर्षीय खेळाडूने झळकावले द्विशतक

२१ वर्षीय फलंदाजाने २०२५-२६ च्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये धुमाकूळ घातला. हैदराबादच्या अमन रावने डावाची सुरुवात केली आणि शेवटपर्यंत फलंदाजी केली आणि २०० धावा केल्या. चांगला फॉर्म राजस्थान रॉयल्ससाठी फायदेशीर ठरेल.

Updated On: Jan 06, 2026 | 02:08 PM
फोटो सौजन्य - JioHotstar

फोटो सौजन्य - JioHotstar

Follow Us:
Follow Us:

Aman Rao scored a double century : विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने सध्या सुरू आहेत. सोशल मिडियावर सध्या अनेक खेळाडूंनी कमालीची कामगिरी केली आहे. आयपीएलमध्ये देशांतर्गत सामन्यामधील कामगिरी पाहून लिलावामध्ये पैशांचा पाऊस पाडला होता. लवकरच आयपीएलचा नवा सिझन येणार आहे यामध्ये अनेक नवे युवा खेळाडू खेळताना दिसणार आहेत. २१ वर्षीय फलंदाजाने २०२५-२६ च्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये धुमाकूळ घातला. 

हैदराबादच्या अमन रावने डावाची सुरुवात केली आणि शेवटपर्यंत फलंदाजी केली आणि २०० धावा केल्या. आयपीएल २०२६ सुरू होण्यापूर्वीच्या काही महिन्यांत त्याचा चांगला फॉर्म राजस्थान रॉयल्ससाठी फायदेशीर ठरेल. अमन रावच्या कामगिरीमुळे हैदराबादने ३५२ धावांचा मोठा टप्पा गाठला. त्याने त्याच्या डावात एकूण २५ चौकार मारले.

गिल, अय्यर आणि हार्दिक यांच्यासह अनेक क्रिकेटपटूंवर NADA चे लक्ष! RCB चा हा गोलंदाज डोप टेस्टमध्ये ठरला अपयशी

अमन रावने द्विशतक झळकावले

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये हैदराबाद आणि बंगाल यांच्यात सामना सुरू आहे. हैदराबादने प्रथम फलंदाजी केली आणि अमन रावने मोठे फटके मारण्यास सुरुवात केली. अमनला राहुल सिंग गेहलोत आणि कर्णधार तिलक वर्मा यांची चांगली साथ मिळाली. दोघांना बाद केल्यानंतर त्याने प्रज्ञय रेड्डीसोबत भागीदारी केली. अमन रावने एका टोकापासून धावा काढत शेवटपर्यंत धावा करत राहिला.

तो १५३ चेंडूत १९४ धावांवर फलंदाजी करत होता. डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर, अमनने आकाश दीपच्या गोलंदाजीवर एक जबरदस्त षटकार मारून त्याचे द्विशतक पूर्ण केले. त्याने १५४ चेंडूत २०० धावा केल्या. त्याच्या खेळीत १२ चौकार आणि १३ षटकारांचा समावेश होता. यामुळे हैदराबादने ५० षटकांत ५ गडी गमावून ३५२ धावा केल्या.

आयपीएल २०२६ च्या लिलावात राजस्थान रॉयल्सने हैदराबादच्या अमन रावला ३० लाख रुपयांना त्यांच्या संघात सामील केले. त्यावेळी अमनबद्दल फारसे माहिती नव्हते. आता, या २१ वर्षीय खेळाडूने त्याची प्रतिभा दाखवून दिली आहे. द्विशतक झळकावून, अमनने त्याची प्रतिभा सिद्ध केली आहे. राजस्थान रॉयल्सला आशा आहे की तो आयपीएल २०२६ मध्येही ही कामगिरी सुरू ठेवेल आणि इंडियन प्रीमियर लीगमध्येही चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव करत राहील.

 

Web Title: Rajasthan royals luck shines 21 year old aman rao scores double century ahead of ipl 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 01:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज
1

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी
2

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले
3

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान
4

Big Bash League : बाबर आझमची बिग बॅश लीगमधून अंतिम सामन्यापूर्वीच हकालपट्टी? कारण जाणून तुम्हीही व्हाल हैरान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

ZP Election : महाबळेश्वर तालुक्यात उमेदवारी अर्जांचा महापूर; अखेरच्या दिवशी तब्बल…

Jan 22, 2026 | 06:04 PM
Bigg Boss Marathi 6: एकीकडे वादाची ठिणगी, तर दुसरीकडे राधा–सागरची मजेशीर जुगलबंदी; घरात रंगला ‘सासू -सून’ ड्रामा

Bigg Boss Marathi 6: एकीकडे वादाची ठिणगी, तर दुसरीकडे राधा–सागरची मजेशीर जुगलबंदी; घरात रंगला ‘सासू -सून’ ड्रामा

Jan 22, 2026 | 06:00 PM
Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Jan 22, 2026 | 06:00 PM
बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिबळ! यशाचे शिखर गाठण्यासाठी खेळ ही महत्वाचे; पद्मश्री अनुपमा गोखले यांचे मार्गदर्शन

Jan 22, 2026 | 05:51 PM
Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Jan 22, 2026 | 05:50 PM
Ranji Trophy 2026 : सरफराज खानचे निवडकर्त्यांना ‘शतकी’उत्तर! रणजी ट्रॉफीमध्ये तळपली बॅट; वाचा सविस्तर 

Ranji Trophy 2026 : सरफराज खानचे निवडकर्त्यांना ‘शतकी’उत्तर! रणजी ट्रॉफीमध्ये तळपली बॅट; वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 05:47 PM
Political News : फक्त नावात गांधी असून चालत नाही तर…! तेजप्रताप यादव यांचा राहुल गांधींवर निशाणा

Political News : फक्त नावात गांधी असून चालत नाही तर…! तेजप्रताप यादव यांचा राहुल गांधींवर निशाणा

Jan 22, 2026 | 05:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM