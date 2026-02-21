Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs SA Playing 11 : अभिषेक शर्मा बाहेर! अक्षर परतला; पहिल्या सुपर 8 सामन्यात टीम इंडिया करू शकते महत्त्वपूर्ण

सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माने भारतीय संघासाठी चिंता वाढवली आहे. टीम इंडियाने आतापर्यंत त्यांचे सर्व सामने जिंकले असतील, परंतु सुपर 8 पूर्वी त्यांना काही बदल करावे लागतील.

Updated On: Feb 21, 2026 | 02:56 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील पहिल्या सुपर ८ सामन्यात भारतीय संघ दक्षिण आफ्रिकेचा सामना करणार आहे. हा सामना रविवारी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. दोन्ही संघ आतापर्यंत स्पर्धेत अपराजित आहेत. त्यामुळे २२ फेब्रुवारी रोजी एका संघाला पराभवाचा सामना करावा लागेल. त्यांच्या पहिल्या सुपर ८ सामन्यासाठी भारतीय संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मोठे बदल दिसून येऊ शकतात.

अभिषेक शर्माने वाढवला तणाव

सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माने भारतीय संघासाठी चिंता वाढवली आहे. टीम इंडियाने आतापर्यंत त्यांचे सर्व सामने जिंकले असतील, परंतु सुपर 8 पूर्वी त्यांना काही बदल करावे लागतील. अभिषेकला या स्पर्धेत अद्याप खाते उघडायचे नाही. त्याने तीन सामने खेळले आहेत आणि त्या सर्वांमध्ये तो गोल न करता परतला आहे. परिणामी, त्याचे संघातील स्थान संशयास्पद आहे.

कमी वयात लग्न केल्यामुळे CSK च्या स्टार खेळाडूला मोजावी लागली मोठी किंमत! घटस्फोट झाल्यानंतर व्यक्त केले दुःख, Post Viral

तथापि, गोलंदाजी प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल म्हणाले की, अभिषेक शर्माच्या खराब कामगिरीबद्दल संघात अद्याप कोणतीही चर्चा झालेली नाही. अभिषेकला फक्त चांगली सुरुवात हवी आहे, आणि त्यानंतर तो त्याची लय शोधेल. दुसरीकडे, इशान किशन चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. त्यामुळे, अभिषेक आणि इशान डावाची सुरुवात करतील अशी शक्यता जास्त आहे.

मधल्या फळीत कोणताही बदल नाही.

भारतीय संघ मधल्या फळीत फारसे बदल करणार नाही. तिलक वर्मा तिसऱ्या क्रमांकावर, कर्णधार सूर्यकुमार यादव चौथ्या क्रमांकावर आणि शिवम दुबे पाचव्या क्रमांकावर खेळू शकतो. हार्दिक पंड्या आणि रिंकू सिंग अंतिम फेरीत खेळू शकतात. उपकर्णधार अक्षर पटेल अंतिम अकरा क्रमांकावर परतू शकतो. त्याला शेवटच्या सामन्यासाठी विश्रांती देण्यात आली होती. वॉशिंग्टन सुंदरला बाहेर बसावे लागू शकते. जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी घेऊ शकतात, तर वरुण चक्रवर्ती फिरकीची जबाबदारी सांभाळू शकतात.

भारताचा संभाव्य प्लेइंग ११

इशान किशन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

भारतीय संघ

इशान किशन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन, मोहम्मद सिराज, वॉशिंग्टन सुंदर, अरविंद, अरविंद

