भारत T20 World Cup 2026 च्या उपांत्य फेरीत पोहोचणार नाही…मोहम्मद आमीरने केली भविष्यवाणी

टी-२० विश्वचषकाचा उत्साह वाढणार आहे. गट टप्प्यानंतर आता सुपर-८ फेरी सुरू होणार आहे. भारत, पाकिस्तान, वेस्ट इंडिज, इंग्लंड, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांनी सुपर-८ साठी पात्रता मिळवली आहे. या ८ संघांना प्रत्येकी ४-४ च्या दोन गटात विभागण्यात आले आहे. यापैकी ४ संघ आता ४ आणि ५ मार्च रोजी खेळवल्या जाणाऱ्या सेमीफायनलसाठी पात्र ठरतील. सुपर-८ सामने सुरू होण्यापूर्वी क्रिकेट पंडितांकडून भाकिते करण्याचा ट्रेंड पुन्हा एकदा सुरू झाला आहे. अशा परिस्थितीत, माजी पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमिरने टीम इंडियाबद्दल मोठी भविष्यवाणी केली आहे.
आमिरच्या मते, भारत सुपर-८ मधून बाहेर पडेल आणि सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करू शकणार नाही. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने ग्रुप स्टेजमध्ये सलग विजय मिळवत सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले. भारताने कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तान, तसेच अमेरिका, नामिबिया आणि नेदरलँड्सचा पराभव केला. भारताच्या सुपर ८ गटात दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडीज आणि झिम्बाब्वे यांचा समावेश आहे. “हारना मन है” या कार्यक्रमादरम्यान, अँकरने आमिरला सुपर ८ च्या गट ए मधील त्याच्या उपांत्य फेरीच्या भविष्यवाण्यांबद्दल विचारले आणि त्याने उत्तर दिले, “दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडीज.”
जेव्हा अँकरने सांगितले की भारत शेवटच्या चारमध्ये पोहोचेल असे त्याला वाटत नव्हते, तेव्हा आमिरने डोके हलवले. “जर तुम्ही त्यांच्या सामन्यांकडे पाहिले तर, पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याशिवाय प्रत्येक सामन्यात त्यांची फलंदाजी कोसळली आहे. सुपर ८ सामन्यांमध्ये दबाव वाढेल. दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज ज्या पद्धतीने खेळत आहेत, ते कोणत्याही संघाला हरवू शकतात,” असे तो म्हणाला.
Mohammad Amir says India won’t qualify for semispic.twitter.com/A2DNfo87KF — Cricketopia (@CricketopiaCom) February 20, 2026
भारताचा सुपर ८ चा सामना रविवार, २२ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबाद येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होईल. त्यानंतर संघ २६ फेब्रुवारी, गुरुवार रोजी सिकंदर रझाच्या झिम्बाब्वेविरुद्ध सामना करण्यासाठी चेन्नईला जाईल. भारताचा शेवटचा सुपर ८ सामना १ मार्च रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळला जाईल. पाकिस्तानचा संघ दुसऱ्या गटामध्ये आहे, पाकिस्तानचा पहिला सामना हा न्यूझीलंडविरूद्ध 21 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे.