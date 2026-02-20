Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 : अफगाणिस्तानच्या दिग्गज कोचने केला संघाला अलविदा! प्रशिक्षक Jonathan Trott च्या जाण्यावर कर्णधार राशीद भावूक

काल झालेल्या सामन्यानंतर अफगाणिस्तानच्या संघासाठी भावूक काही क्षण होते. या विजयासोबत अफगाणिस्तानने मुख्य प्रशिक्षक जोनाथन ट्रॉट यांनाही निरोप दिला. यावेळी संघाचा कर्णधार आणि खेळाडू भावूक होताना दिसले.

Updated On: Feb 20, 2026 | 10:15 AM
फोटो सौजन्य - Afghanistan Cricket Board सोशल मिडिया

अफगाणिस्तानने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचा शानदार विजयाने शेवट केला. गुरुवारी एम. चिदंबरम स्टेडियमवर झालेल्या स्पर्धेतील ३९ व्या सामन्यात त्यांनी कॅनडाचा ८२ धावांनी पराभव केला. या सामन्यामध्ये अफगाणिस्तानच्या खेळाडूंची कमालीची कामगिरी पाहायला मिळाली. मागील काही वर्षापासून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अफगाणिस्तानच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली आहे. यावेळी त्यांनी संघाला चांगली लढत दिली पण त्याचे खराब नशीबामुळे सामने गमवावे लागले. अफगाणिस्तानच्या संघाचे मागील काही वर्षापासून चांगल्या कामगिरीचे श्रेय हे त्याचे मुख्य प्रशिक्षक जोनाथन ट्रॉट यांचेही आहे. 

काल झालेल्या सामन्यानंतर अफगाणिस्तानच्या संघासाठी भावूक काही क्षण होते. या विजयासोबत अफगाणिस्तानने मुख्य प्रशिक्षक जोनाथन ट्रॉट यांनाही निरोप दिला. सामन्यानंतर कर्णधार रशीद खान म्हणाले की, ट्रॉटने अफगाणिस्तान क्रिकेटसाठी खूप काही केले आहे आणि संघातून त्यांची निघून जाणे हा खूप भावनिक क्षण होता. कॅनडाविरुद्धच्या विजयानंतर रशीदने प्रशिक्षकाचे कौतुक केले. तो म्हणाला, “जोनाथन ट्रॉटसोबतची गेल्या चार-साडेचार वर्षांची कारकीर्द अद्भुत होती. त्याने अफगाणिस्तान क्रिकेटसाठी खूप काही केले आहे. संघाला या टप्प्यावर आणण्यात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. 

T20 World Cup 2026 : सुपर 8 मध्ये सेमीफायनलमध्ये स्थान मिळविण्यासाठी सर्वात मोठी लढाई सुरू! अव्वल संघ भिडणार भारताशी?

ट्रॉटला अशा प्रकारे संघातून बाहेर पडताना पाहणे हा खूप भावनिक क्षण आहे, पण तोच जीवन आहे. तुम्ही नेहमीच एकत्र राहू शकत नाही. आम्ही त्याला भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो आणि त्याला पुन्हा पाहण्याची आशा करतो.” स्पर्धेत अफगाणिस्तानच्या प्रवासाबद्दल रशीद म्हणाला, “आम्ही पूर्णपणे तयारी करून आलो होतो आणि स्पर्धेत उत्कृष्ट क्रिकेट खेळलो. मला वाटते की दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवाने आम्हाला मागे टाकले आणि आम्हाला सर्वात जास्त दुखापत झाली. आम्हाला माहित होते की विश्वचषकात आमचे भवितव्य नियंत्रित करण्यासाठी आम्हाला आमच्या पहिल्या दोन सामन्यांपैकी एक जिंकावा लागेल. तथापि, स्पर्धा अशा प्रकारे चालते.”

रशीद पुढे म्हणाला, “या स्पर्धेतून आम्ही खूप सकारात्मक गोष्टी घेतल्या आहेत आणि आम्ही त्यावर भर देण्याचा आणि पुढील आयसीसी स्पर्धेत अधिक मजबूत परतण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तथापि, आम्हाला अजूनही काही गोष्टींमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, विशेषतः मोठ्या संघांविरुद्ध आमच्या मधल्या फळीतील फलंदाजांची कामगिरी आणि शेवटच्या षटकांमध्ये आमची गोलंदाजी.” अफगाणिस्तानने त्यांच्या चार गट टप्प्यातील सामन्यांपैकी दोन जिंकले आणि दोन गमावले.

Published On: Feb 20, 2026 | 09:58 AM

