गावातील उमेदवारांना नाकारून राष्ट्रवादीला दिले विक्रमी मताधिक्य; कोऱ्हाळेकरांची आवडत्या नेत्याला अनोखी श्रद्धांजली

दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे व कोऱ्हाळे बुद्रुक गावाचे भावनिक ऋणानुबंध होते, त्यामुळे आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडत कोऱ्हाळेकरांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही उमेदवारांना उच्चांकी मताधिक्य दिले आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 02:52 PM
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

  • राष्ट्रवादीला दिले विक्रमी मताधिक्य
  • गावातील उमेदवारांना नागरिकांनी नाकारले
  • कोऱ्हाळेकरांची आवडत्या नेत्याला अनोखी श्रद्धांजली
सोमेश्वरनगर : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे व कोऱ्हाळे बुद्रुक गावाचे भावनिक ऋणानुबंध होते. अजितदादांच्या राजकारणातील प्रवेशालाही कोऱ्हाळे बुद्रुक येथील ज्येष्ठ नेते सतीश खोमणे कारणीभूत होते. त्यामुळे आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडत कोऱ्हाळेकरांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही उमेदवारांना उच्चांकी मताधिक्य दिले. अजितदादांच्या निधनानंतर कोऱ्हाळे बुद्रुक तसेच माळशिकारेवाडी येथील ग्रामस्थांनी शोकसभा घेत आपल्या अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली होती. त्यानंतर झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत गावातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सुमारे ९० टक्के मतदान झाले.

 

विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी भारतीय जनता पक्षाने कोऱ्हाळे बुद्रुक गावातीलच उमेदवार दिले होते. त्यांना नाकारून राष्ट्रवादीला गावाने रेकॉर्डब्रेक मताधिक्य दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार रोहिणी कदम ढोले यांना ३०७२ पैकी २७४६ इतकी विक्रमी मते मिळाली. ही मते एकूण मतांच्या ९० टक्के होती. भाजपच्या गावातीलच उमेदवार आरती मधुकर लोखंडे यांना केवळ १८५ मते मिळाली तर बहुजन समाज पक्षाच्या उमेदवार अश्विनी खोमणे यांना १०० तर शिवसेनेच्या उमेदवार गाडे यांना ४४ मते मिळाली.

दोन्ही उमेदवारांना विक्रमी मताधिक्य

पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार जितेंद्र पवार यांना ३०७२ पैकी २६०६ ही उच्चांकी मते मिळाली. ही मतांची टक्केवारी एकूण मतांच्या ८५ टक्के होती. तर त्यांच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक उमेदवार बापूराव फणसे यांना २२९ मतांवर समाधान मानावे लागले. वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार असिफ शेख यांना ८१ तर ठाकरे सेनेचे उमेदवार राकेश गायकवाड यांना ४० मते मिळाली. बहुजन समाज पार्टीचे दयानंद पिसाळ यांनाही केवळ ७२ मते मिळवता आली. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार गावातील असतानाही कोऱ्हाळेकरांनी त्यांना साफ नाकारून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही उमेदवारांना विक्रमी मताधिक्य दिले. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आत्तापर्यंतच्या इतिहासामधील हे सर्वाधिक मताधिक्य होते. गावातील मतदानाची टक्केवारी घटली असतानाही इतक्या प्रचंड प्रमाणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मतदान देऊन कोऱ्हाळेकरांनी एक प्रकारे आपल्या आवडत्या नेत्याला मतांच्या रूपाने श्रद्धांजली अर्पण केल्याचे या निकालावरून स्पष्ट होते.

हे सुद्धा वाचा : अजितदादांची प्रचंड आठवण, माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला दादा न्याय देऊन गेले; अमोल बालवडकर भावूक

होम टू होम प्रचार

माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश खोमणे, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती प्रदीप धापटे, सोमेश्वर चे माजी संचालक शेखर खंडागळे, युवा नेते रवींद्र खोमणे, दत्तात्रय माळशिकारे, सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हा उपाध्यक्ष हेमंत गडकरी, मोहन भगत, प्रवीण खोमणे, मुगुटराव भगत, दत्तात्रय भगत, संतोष साबळे, प्रताप धापटे यांच्यासह अनेक स्थानिक नेत्यांनी होम टू होम प्रचार करत मताधिक्य वाढण्यासाठी मेहनत घेतली.

