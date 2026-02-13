T20 World Cup 2026 : 3 सामने 912 धावा…12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या विश्वचषकात रचला इतिहास! कोण जिंकले आणि कोण हरले? वाचा सविस्तर

१२ फेब्रुवारी हा दिवस आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक रोमांचक दिवस होता, ज्यामध्ये भारत, श्रीलंका आणि इटलीने आपापल्या सामन्यांमध्ये दणदणीत विजय मिळवले. दिवसाची सुरुवात पल्लेकेले येथे श्रीलंका आणि ओमान यांच्यातील १६ व्या सामन्याने झाली, जिथे श्रीलंकेने १०५ धावांच्या मोठ्या फरकाने विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करताना, श्रीलंकेने २० षटकांत २२५/५ असा मोठा धावसंख्या उभारला, ज्यामध्ये कुसल मेंडिस (६१), पवन रत्नायके (६०) आणि कर्णधार दासुन शनाका (५०) यांनी अर्धशतके झळकावली. या सामन्यामध्ये प्रत्युत्तरामध्ये, ओमान २० ओव्हरमध्ये ९ गडी गमावून फक्त १२० धावाच करू शकला. श्रीलंकेकडून महेश थिकेशना आणि दुष्मंथा चामीरा यांनी प्रत्येकी २ गडी बाद करून ओमानची फलंदाजी मोडून काढली.
दिवसाचा दुसरा सामना नेपाळ आणि इटली यांच्यात मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात आला, जिथे इटलीने १० विकेट्सने ऐतिहासिक विजय मिळवून जगाला चकित केले. प्रथम फलंदाजी करताना, इटलीच्या अचूक गोलंदाजीसमोर नेपाळचा संघ फक्त १२३ धावांतच संपला, ज्यामध्ये कृष्ण कालुगामेगेने तीन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, इटलीचे दोन भाऊ, जस्टिन मोस्का (नाबाद ६०) आणि अँथनी मोस्का (६२)** यांनी चमकदार कामगिरी केली. कालच्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये इटलीच्या संघाने १२४ धावांची नाबाद भागीदारी केली, जी टी२० विश्वचषक इतिहासातील भावांमधील सर्वोच्च भागीदारी आहे. इटलीने केवळ १२.४ षटकांत लक्ष्य गाठले, ज्यामुळे त्यांचा नेट रन रेट (NRR) लक्षणीयरीत्या सुधारला.
दिवसाच्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या सामन्यात, दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर भारताचा नामिबियाशी सामना झाला, जिथे भारताने ९३ धावांनी मोठा विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने ९/२० धावा केल्या, जो टी२० विश्वचषकाच्या इतिहासातील भारताचा तिसरा सर्वोच्च धावसंख्या आहे. इशान किशनने फक्त २४ चेंडूत ६१ धावा केल्या आणि हार्दिक पंड्याने ५२ धावांची तुफानी खेळी केली. नामिबियाचा कर्णधार गेरहार्ड इरास्मसने शानदार गोलंदाजी केली आणि ४ बळी घेतले, परंतु त्याचे फलंदाज भारतीय गोलंदाजांचा सामना करू शकले नाहीत. संपूर्ण नामिबिया संघ १८.२ षटकांत ११६ धावांवर ऑलआउट झाला. भारताकडून वरुण चक्रवर्तीने ३ बळी घेत नामिबियाचे कंबरडे मोडले.
एकंदरीत, त्या दिवशी अव्वल संघांचे वर्चस्व आणि इटलीसारख्या उदयोन्मुख संघाचा उदय पाहायला मिळाला. श्रीलंका आणि भारताने त्यांच्या फलंदाजीची खोली दाखवली, तर इटलीने त्यांच्या खेळाने सर्वांची मने जिंकली. या विजयांसह, भारत आणि श्रीलंकेने त्यांचे स्थान मजबूत केले आहे, तर इटलीने सुपर ८ च्या शर्यतीत आपले स्थान कायम ठेवले आहे. फिरकी गोलंदाज आणि आक्रमक सलामीवीर फलंदाजांनी तिन्ही सामन्यांवर वर्चस्व गाजवले. स्पर्धा आता रोमांचक टप्प्यात पोहोचत असल्याने आगामी सामन्यांमध्ये या संघांची कामगिरी पाहणे आणखी मनोरंजक ठरेल. आजच्या सामन्यांमध्ये धावांचा पाऊस पडला, तिन्ही सामन्यांमध्ये एकूण ९१७ धावा झाल्या.