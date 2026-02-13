Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs PAK : अभिषेक शर्मा पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही का? या सस्पेन्समध्ये, एका संघसहकाऱ्याने केला मोठा खुलासा

नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यानंतर पत्रकारांशी संवाद झाला. दरम्यान, जागतिक क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकाचा टी-२० गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीने अभिषेकबद्दल बोलले आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी तो परत येऊ शकतो असे सुचवले.

Updated On: Feb 13, 2026 | 09:53 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Abhishek Sharma Health Update : टीम इंडियाचा स्टार सलामीवीर अभिषेक शर्मा टी-२० विश्वचषकादरम्यान आजारी पडला. त्यामुळेच तो नामिबियाविरुद्ध खेळताना दिसला नाही. भारताचा पुढचा सामना पाकिस्तानविरुद्ध आहे. हा मोठा सामना १५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. अभिषेक शर्मा पाकिस्तानविरुद्ध खेळेल का, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. वरुण चक्रवर्तीने आता एक मोठा खुलासा करत चाहत्यांमधील सस्पेन्स संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

वरुणने अभिषेकच्या प्रकृतीबद्दल अपडेट दिले

नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यानंतर पत्रकारांशी संवाद झाला. दरम्यान, जागतिक क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकाचा टी-२० गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीने अभिषेक शर्माबद्दल बोलले आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या पुढच्या सामन्यासाठी तो परत येऊ शकतो असे सुचवले. तो म्हणाला, “मला वाटते की तो पुढचा सामना खेळेल. मला तपशील माहित नाहीत. तथापि, मी त्याच्याशी जे बोललो त्यावरून तो चांगला दिसतोय आणि त्याने आज थोडा सरावही केला. तो म्हणाला की तो परतण्याच्या जवळ आहे.”

T20 World Cup 2026 : 3 सामने 912 धावा…12 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या विश्वचषकात रचला इतिहास! कोण जिंकले आणि कोण हरले? वाचा सविस्तर

अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात प्रकृती बिघडल्यामुळे अभिषेक शर्माला क्षेत्ररक्षण करताना दिसला नाही. नामिबियाविरुद्धच्या सामन्याच्या एक दिवस आधी त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आणि डिस्चार्ज देण्यात आला. अभिषेक संघासोबत प्रवास करत होता पण नामिबियाविरुद्ध खेळताना दिसला नाही. सामन्यानंतर अर्शदीप सिंगने एक व्हिडिओ पोस्ट केला. दरम्यान, अभिषेक शर्माने स्वतः त्याच्या प्रकृतीबद्दल अपडेट देत म्हटले की, तो पूर्वीपेक्षा बरा वाटत आहे आणि त्याचे वजन काही प्रमाणात कमी झाले आहे.

नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात सूर्यकुमार यादवने टॉसच्या वेळी घोषणा केली की अभिषेक शर्मा आजारी आहे आणि एक-दोन सामन्यांना मुकू शकतो. त्याने शर्माच्या जागी संजू सॅमसनला संधी दिली. सॅमसनची सुरुवात चांगली होती पण तो मोठा धावा करू शकला नाही. जर अभिषेक तंदुरुस्त नसेल तर सॅमसन पाकिस्तानविरुद्ध खेळू शकतो.

Published On: Feb 13, 2026 | 09:27 AM

