Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Australian Captain Alyssa Healy Announces Retirement Before T20 World Cup 2026 Will Play Last Series In March

T20 World Cup 2026 पूर्वी ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराने केली निवृत्तीची घोषणा, मार्चमध्ये खेळणार शेवटची मालिका

आता, २०२६ च्या आयसीसी महिला टी२० विश्वचषकापूर्वी, त्याची पत्नी आणि ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाची कर्णधार एलिसा हिलीने निवृत्तीची घोषणा केली आहे. भारताविरुद्ध होणाऱ्या तिरंगी मालिकेपूर्वी तिने निवृत्तीची घोषणा केली.

Updated On: Jan 13, 2026 | 08:33 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

२०२६ च्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषकापूर्वी, ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिशेल स्टार्कने टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. आता, २०२६ च्या आयसीसी महिला टी२० विश्वचषकापूर्वी, त्याची पत्नी आणि ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाची कर्णधार एलिसा हिलीने निवृत्तीची घोषणा केली आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये भारताविरुद्ध होणाऱ्या तिरंगी मालिकेपूर्वी तिने निवृत्तीची घोषणा केली. ती एकदिवसीय मालिका आणि कसोटी सामने खेळेल, परंतु टी२० संघापासून दूर राहील कारण ऑस्ट्रेलियाला टी२० विश्वचषकासाठी तयारी करायची आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या कर्णधार एलिसा हिलीने या वर्षीच्या टी-२० विश्वचषकासाठी संघाच्या तयारीचे कारण देत भारताविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत खेळणार नसल्याची पुष्टी केली, परंतु पर्थमध्ये एकदिवसीय मालिका आणि डे-नाईट कसोटीत ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व करेल. माजी ऑस्ट्रेलियन यष्टीरक्षक इयान हिलीची भाची एलिसा हिलीने २०१० मध्ये वयाच्या १९ व्या वर्षी ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघासाठी पदार्पण केले. तिने न्यूझीलंडविरुद्ध तिचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. ती ऑस्ट्रेलियासाठी १६२ टी-२०, १२६ एकदिवसीय आणि ११ कसोटी सामने खेळून आपला प्रवास संपवेल.

BBL : अरेरे, काय हे दिवस आले! मोहम्मद रिझवानने पाकिस्तानचं नाक कापलं; मेलबर्न रेनेगेड्सने क्रीजवरून बोलावले परत; VIDEO पहा

मेग लॅनिंगच्या निवृत्तीनंतर, २०२३ मध्ये अ‍ॅलिसा हीली ऑस्ट्रेलियन महिला संघाची पूर्णवेळ कर्णधार बनली. कर्णधार म्हणून तिचे सर्वात मोठे यश म्हणजे ऑस्ट्रेलियाने बहु-फॉरमॅट अ‍ॅशेसमध्ये इंग्लंडचा १६-० असा व्हाईटवॉश करणे. हीलीच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियाने २०२४ च्या महिला टी-२० विश्वचषक आणि २०२५ च्या महिला विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीतही प्रवेश केला. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस ऑस्ट्रेलियाला भारताविरुद्ध उपांत्य फेरीत पराभव पत्करावा लागला.

एलिसा हीली ही महिला क्रिकेटमधील सर्वात धोकादायक विकेटकीपर-फलंदाजांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. ती आठ आयसीसी विश्वचषक विजेत्या संघांचा भाग राहिली आहे (सहा टी-२० आंतरराष्ट्रीय आणि दोन एकदिवसीय सामने). हीलीच्या नावावर अनेक विक्रम आहेत, ज्यात विश्वचषक अंतिम सामन्यात सर्वाधिक वैयक्तिक धावा आणि महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात यष्टीरक्षकाने सर्वाधिक बाद करण्याचा विक्रम समाविष्ट आहे. ती २०२२ च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाच्या सुवर्णपदक विजेत्या संघाची सदस्य देखील होती.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या म्हणण्यानुसार, हिली म्हणाली, “आगामी भारत मालिका ही ऑस्ट्रेलियासाठी माझी शेवटची मालिका असेल या मिश्र भावनांसह. मला अजूनही माझ्या देशासाठी खेळायला आवडते, परंतु मला वाटते की इतक्या दीर्घ कालावधीत मला मिळालेली स्पर्धात्मक धार आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. वेळ योग्य वाटते. मी या वर्षी टी-२० विश्वचषकात जाणार नाही आणि संघाकडे तयारीसाठी कमी वेळ असल्याने, मी भारताविरुद्धच्या टी-२० मध्ये सहभागी होणार नाही, परंतु आमच्या कॅलेंडरवरील सर्वात मोठ्या मालिकेपैकी एकामध्ये घरच्या मैदानावर एकदिवसीय आणि कसोटी संघांचे नेतृत्व करून माझी कारकीर्द संपवण्यास मी उत्सुक आहे.”

Web Title: Australian captain alyssa healy announces retirement before t20 world cup 2026 will play last series in march

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 08:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 : ‘वानखेडे स्टेडियमवर खेळणे भावनिक….’, ‘या’ भारतीय वंशाच्या अमेरिकन गोलंदाजाचे विधान 
1

T20 World Cup 2026 : ‘वानखेडे स्टेडियमवर खेळणे भावनिक….’, ‘या’ भारतीय वंशाच्या अमेरिकन गोलंदाजाचे विधान 

बांग्लादेशमध्ये मैदानाच्या मध्यभागी रमीझ राजाचा झाला पोपट… रवी शास्त्रींच्या शैलीची नक्कल करणे पडले महागात! पहा Video
2

बांग्लादेशमध्ये मैदानाच्या मध्यभागी रमीझ राजाचा झाला पोपट… रवी शास्त्रींच्या शैलीची नक्कल करणे पडले महागात! पहा Video

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी
3

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

India vs New Zealand : गौतम गंभीरची चाहत्यांनी घेतली शाळा! ODI मालिका गमावल्यानंतर हेड कोचवर फुटलं भांड…
4

India vs New Zealand : गौतम गंभीरची चाहत्यांनी घेतली शाळा! ODI मालिका गमावल्यानंतर हेड कोचवर फुटलं भांड…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बारामतीतील कृषी प्रदर्शनात गर्दी; तरुण शेतकरी, महिला वर्गांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

बारामतीतील कृषी प्रदर्शनात गर्दी; तरुण शेतकरी, महिला वर्गांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Jan 19, 2026 | 05:07 PM
Supreme Court on atrocity : केवळ अपमानस्पद शब्द वापरले म्हणून गुन्हा नाही..! अ‍ॅट्रॉसिटी बाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण विधान

Supreme Court on atrocity : केवळ अपमानस्पद शब्द वापरले म्हणून गुन्हा नाही..! अ‍ॅट्रॉसिटी बाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण विधान

Jan 19, 2026 | 05:02 PM
तरुणांनो कामाला लागा! २१० शिपाई, ५२ चालक तर कारागृह दलात ११८ शिपाई , राज्यात 380 जागांवर पोलीस भरती

तरुणांनो कामाला लागा! २१० शिपाई, ५२ चालक तर कारागृह दलात ११८ शिपाई , राज्यात 380 जागांवर पोलीस भरती

Jan 19, 2026 | 04:59 PM
Kolhapur Mahapalika Election 2026: कोल्हापुरात भाजपचा कंडका पडणार; शिंदे गट काँग्रेससोबत जाणार?

Kolhapur Mahapalika Election 2026: कोल्हापुरात भाजपचा कंडका पडणार; शिंदे गट काँग्रेससोबत जाणार?

Jan 19, 2026 | 04:58 PM
Mumbai Climate Week 2026: हवामान बदलाच्या लढ्यात आता तरुणांची साथ! युनिसेफ आणि ‘युवा’चा मोठा पुढाकार

Mumbai Climate Week 2026: हवामान बदलाच्या लढ्यात आता तरुणांची साथ! युनिसेफ आणि ‘युवा’चा मोठा पुढाकार

Jan 19, 2026 | 04:54 PM
Farm to Fork Model in India: भारतात वेगाने रुजतेय युरोपियन मॉडेल ‘फार्म टू फोर्क’; आर्थिक वाढीसाठी ठरेल नवे इंजिन?

Farm to Fork Model in India: भारतात वेगाने रुजतेय युरोपियन मॉडेल ‘फार्म टू फोर्क’; आर्थिक वाढीसाठी ठरेल नवे इंजिन?

Jan 19, 2026 | 04:42 PM
 IND vs NZ  T20 series : रिंकू सिंगवर होणार ‘हनुमाना’चा कोप? न्यूझीलंड विरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ

 IND vs NZ  T20 series : रिंकू सिंगवर होणार ‘हनुमाना’चा कोप? न्यूझीलंड विरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ

Jan 19, 2026 | 04:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM