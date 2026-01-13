T20 World Cup 2026 पूर्वी ऑस्ट्रेलियन कर्णधाराने केली निवृत्तीची घोषणा, मार्चमध्ये खेळणार शेवटची मालिका

२०२६ च्या आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषकापूर्वी, ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिशेल स्टार्कने टी२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. आता, २०२६ च्या आयसीसी महिला टी२० विश्वचषकापूर्वी, त्याची पत्नी आणि ऑस्ट्रेलियाच्या महिला संघाची कर्णधार एलिसा हिलीने निवृत्तीची घोषणा केली आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये भारताविरुद्ध होणाऱ्या तिरंगी मालिकेपूर्वी तिने निवृत्तीची घोषणा केली. ती एकदिवसीय मालिका आणि कसोटी सामने खेळेल, परंतु टी२० संघापासून दूर राहील कारण ऑस्ट्रेलियाला टी२० विश्वचषकासाठी तयारी करायची आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या कर्णधार एलिसा हिलीने या वर्षीच्या टी-२० विश्वचषकासाठी संघाच्या तयारीचे कारण देत भारताविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत खेळणार नसल्याची पुष्टी केली, परंतु पर्थमध्ये एकदिवसीय मालिका आणि डे-नाईट कसोटीत ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व करेल. माजी ऑस्ट्रेलियन यष्टीरक्षक इयान हिलीची भाची एलिसा हिलीने २०१० मध्ये वयाच्या १९ व्या वर्षी ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघासाठी पदार्पण केले. तिने न्यूझीलंडविरुद्ध तिचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. ती ऑस्ट्रेलियासाठी १६२ टी-२०, १२६ एकदिवसीय आणि ११ कसोटी सामने खेळून आपला प्रवास संपवेल.
मेग लॅनिंगच्या निवृत्तीनंतर, २०२३ मध्ये अॅलिसा हीली ऑस्ट्रेलियन महिला संघाची पूर्णवेळ कर्णधार बनली. कर्णधार म्हणून तिचे सर्वात मोठे यश म्हणजे ऑस्ट्रेलियाने बहु-फॉरमॅट अॅशेसमध्ये इंग्लंडचा १६-० असा व्हाईटवॉश करणे. हीलीच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियाने २०२४ च्या महिला टी-२० विश्वचषक आणि २०२५ च्या महिला विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीतही प्रवेश केला. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस ऑस्ट्रेलियाला भारताविरुद्ध उपांत्य फेरीत पराभव पत्करावा लागला.
एलिसा हीली ही महिला क्रिकेटमधील सर्वात धोकादायक विकेटकीपर-फलंदाजांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. ती आठ आयसीसी विश्वचषक विजेत्या संघांचा भाग राहिली आहे (सहा टी-२० आंतरराष्ट्रीय आणि दोन एकदिवसीय सामने). हीलीच्या नावावर अनेक विक्रम आहेत, ज्यात विश्वचषक अंतिम सामन्यात सर्वाधिक वैयक्तिक धावा आणि महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात यष्टीरक्षकाने सर्वाधिक बाद करण्याचा विक्रम समाविष्ट आहे. ती २०२२ च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाच्या सुवर्णपदक विजेत्या संघाची सदस्य देखील होती.
Leader. Larrikin. Legend ❤️ After 15 unforgettable years as part of our team, Alyssa Healy will retire from all forms of cricket following our home series against India. pic.twitter.com/M7VenGA5En — Australian Women’s Cricket Team 🏏 (@AusWomenCricket) January 12, 2026
क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या म्हणण्यानुसार, हिली म्हणाली, “आगामी भारत मालिका ही ऑस्ट्रेलियासाठी माझी शेवटची मालिका असेल या मिश्र भावनांसह. मला अजूनही माझ्या देशासाठी खेळायला आवडते, परंतु मला वाटते की इतक्या दीर्घ कालावधीत मला मिळालेली स्पर्धात्मक धार आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. वेळ योग्य वाटते. मी या वर्षी टी-२० विश्वचषकात जाणार नाही आणि संघाकडे तयारीसाठी कमी वेळ असल्याने, मी भारताविरुद्धच्या टी-२० मध्ये सहभागी होणार नाही, परंतु आमच्या कॅलेंडरवरील सर्वात मोठ्या मालिकेपैकी एकामध्ये घरच्या मैदानावर एकदिवसीय आणि कसोटी संघांचे नेतृत्व करून माझी कारकीर्द संपवण्यास मी उत्सुक आहे.”