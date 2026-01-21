Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Australian Open 2026 Jannik Sinner And Madison Keys Advance To The Second Round At The Australian Open

Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

गतविजेत्या यानिक सिन्नर आणि मॅडिसन कीजने मंगळवारी झालेल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धेत दुसऱ्या फेरीत धडक मारली आहे. या विजयामुळे त्यांच्या जेतेपदाकडे त्यांनी वाटचाल सुरू केली आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 03:47 PM
Australian Open: Sinner is set to become the fourth player to win three Grand Slams; Madison Keys secured a hard-fought victory

यानिक सिन्नर(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Australian Open 2026 :  गतविजेत्या यानिक सिन्नर आणि मॅडिसन कीजने मंगळवारी झालेल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीत प्रवेश करत त्यांच्या जेतेपदाच्या बचावासाठी सकारात्मक सुरुवात केली. सिन्नरने रॉड लेव्हर अरेना येथे फक्त तीन गेम गमावले आणि जेतेपदाची हॅट्ट्रिक पूर्ण करण्यासाठी एका तासापेक्षा जास्त वेळ घालवला. जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या सिन्नरने ६-२, ६-१ अशी आघाडी घेतली होती तेव्हा ह्यूगो गॅस्टनने अचानक दुखापतीमुळे सामन्यातून माघार घेतली. दुसऱ्या सेटमध्ये तो फार जलद सर्व्हिस करत नव्हता हे मला लक्षात आले, परंतु मला अशा प्रकारे सामना जिंकायचा नव्हता असे सिन्नर म्हणाला.

हेही वाचा : IND vs NZ 1st T20I: नागपूरच्या मैदानात Pitch दाखवणार कमाल? 4-6 चा पडणार पाऊस की बॉलर्स दाखवणार जलवा, जाणून घ्या

सिन्नर वर्षातील सलग तीन ग्रँड स्लॅम स्पर्धा जिंकणारा चौथा खेळाडू बनण्याच्या मार्गावर आहे. नवव्या मानांकित कीजने पहिल्या फेरीत ओलेक्झांड्रा ओलियनिकोवाचा ७-६ (६), ६-१ असा पराभव केला. तिच्या ५० व्या ग्रँड स्लॅम सामन्यात खेळताना, कीजने पहिल्या सेटमध्ये ४-० च्या पराभवातून सावरत युक्रेनियन खेळाडूविरुद्ध टायब्रेकरला सामोरे जावे लागले. पहिल्यांदाच ग्रँड स्लॅम स्पर्धेच्या मुख्य ड्रॉमध्ये खेळताना, ओलियनिकोवाने टायब्रेकरमध्ये ४-० अशी आघाडी घेतली, परंतु दोन सेट पॉइंट संधींचे रूपांतर करण्यात तिला अपयश आले. कीज म्हणाली, सामन्याच्या सुरुवातीला मी थोडी घाबरली होती. मी किती घाबरले होते हे लक्षात घेता, परत येऊन जिंकणे आश्चर्यकारक होते.

पुरुष दुहेरीत पूनाचा-इसारो जोडी बाहेर

मंगळवारी झालेल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धेत पुरुष दुहेरीच्या पहिल्या फेरीत भारताचा निकी पूनाचा आणि त्याचा थाई जोडीदार प्रौघ्री इसारो यांना बाहेर काढण्यात आले. पूनाचा आणि इसारो या वाइल्डकार्ड प्रवेशिकांनी पेड्रो मार्टिनेझ आणि जौमे मुनार या स्पॅनिश जोडीविरुद्ध जोरदार आव्हान उभे केले परंतु शेवटी एक तास आणि ५१ मिनिटांत ६-७ (३) ५-७ असा पराभव पत्करावा लागला. दोन्ही जोड्यांमध्ये फारसा फरक नव्हता, परंतु पूनाचा आणि इसारो यांनी तीनपैकी फक्त एक ब्रेक पॉइंट संधी मिळवली आणि सामन्यात दोनदा त्यांची सर्व्हिस गमावली. दुहेरी स्पर्धेत भारताच्या आशा जिवंत आहेत. युकी भांब्री त्याचा स्वीडिश जोडीदार आंद्रे गोरान्सनशी स्पर्धा करेल.

हेही वाचा : IND vs NZ 1st T20I : ‘वर्ल्डकपपूर्वी भारतामध्ये खेळणे….’ न्यूझीलंडचा कर्णधार सँटनरने व्यक्त केल्या भावना

Web Title: Australian open 2026 jannik sinner and madison keys advance to the second round at the australian open

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 03:47 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Jan 21, 2026 | 03:47 PM
NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

Jan 21, 2026 | 03:46 PM
भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

Jan 21, 2026 | 03:45 PM
जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

Jan 21, 2026 | 03:42 PM
हवेत गेला तोल अन् Indian Air Force चे प्लेन थेट शहरातील…; प्रयागराजमध्ये घडला भीषण अपघात

हवेत गेला तोल अन् Indian Air Force चे प्लेन थेट शहरातील…; प्रयागराजमध्ये घडला भीषण अपघात

Jan 21, 2026 | 03:40 PM
Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

Jan 21, 2026 | 03:40 PM
‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

Jan 21, 2026 | 03:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM