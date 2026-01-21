Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Australian Open 2026 : गतविजेत्या यानिक सिन्नर आणि मॅडिसन कीजने मंगळवारी झालेल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीत प्रवेश करत त्यांच्या जेतेपदाच्या बचावासाठी सकारात्मक सुरुवात केली. सिन्नरने रॉड लेव्हर अरेना येथे फक्त तीन गेम गमावले आणि जेतेपदाची हॅट्ट्रिक पूर्ण करण्यासाठी एका तासापेक्षा जास्त वेळ घालवला. जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या सिन्नरने ६-२, ६-१ अशी आघाडी घेतली होती तेव्हा ह्यूगो गॅस्टनने अचानक दुखापतीमुळे सामन्यातून माघार घेतली. दुसऱ्या सेटमध्ये तो फार जलद सर्व्हिस करत नव्हता हे मला लक्षात आले, परंतु मला अशा प्रकारे सामना जिंकायचा नव्हता असे सिन्नर म्हणाला.
हेही वाचा : IND vs NZ 1st T20I: नागपूरच्या मैदानात Pitch दाखवणार कमाल? 4-6 चा पडणार पाऊस की बॉलर्स दाखवणार जलवा, जाणून घ्या
सिन्नर वर्षातील सलग तीन ग्रँड स्लॅम स्पर्धा जिंकणारा चौथा खेळाडू बनण्याच्या मार्गावर आहे. नवव्या मानांकित कीजने पहिल्या फेरीत ओलेक्झांड्रा ओलियनिकोवाचा ७-६ (६), ६-१ असा पराभव केला. तिच्या ५० व्या ग्रँड स्लॅम सामन्यात खेळताना, कीजने पहिल्या सेटमध्ये ४-० च्या पराभवातून सावरत युक्रेनियन खेळाडूविरुद्ध टायब्रेकरला सामोरे जावे लागले. पहिल्यांदाच ग्रँड स्लॅम स्पर्धेच्या मुख्य ड्रॉमध्ये खेळताना, ओलियनिकोवाने टायब्रेकरमध्ये ४-० अशी आघाडी घेतली, परंतु दोन सेट पॉइंट संधींचे रूपांतर करण्यात तिला अपयश आले. कीज म्हणाली, सामन्याच्या सुरुवातीला मी थोडी घाबरली होती. मी किती घाबरले होते हे लक्षात घेता, परत येऊन जिंकणे आश्चर्यकारक होते.
मंगळवारी झालेल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धेत पुरुष दुहेरीच्या पहिल्या फेरीत भारताचा निकी पूनाचा आणि त्याचा थाई जोडीदार प्रौघ्री इसारो यांना बाहेर काढण्यात आले. पूनाचा आणि इसारो या वाइल्डकार्ड प्रवेशिकांनी पेड्रो मार्टिनेझ आणि जौमे मुनार या स्पॅनिश जोडीविरुद्ध जोरदार आव्हान उभे केले परंतु शेवटी एक तास आणि ५१ मिनिटांत ६-७ (३) ५-७ असा पराभव पत्करावा लागला. दोन्ही जोड्यांमध्ये फारसा फरक नव्हता, परंतु पूनाचा आणि इसारो यांनी तीनपैकी फक्त एक ब्रेक पॉइंट संधी मिळवली आणि सामन्यात दोनदा त्यांची सर्व्हिस गमावली. दुहेरी स्पर्धेत भारताच्या आशा जिवंत आहेत. युकी भांब्री त्याचा स्वीडिश जोडीदार आंद्रे गोरान्सनशी स्पर्धा करेल.
हेही वाचा : IND vs NZ 1st T20I : ‘वर्ल्डकपपूर्वी भारतामध्ये खेळणे….’ न्यूझीलंडचा कर्णधार सँटनरने व्यक्त केल्या भावना