March 2026 मध्ये एकापेक्षा एक सरस बाईक लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या यादी

ही बाईक खास मोटोक्रॉस रेसिंगसाठी तयार करण्यात आली आहे. यात 450cc सिंगल-सिलेंडर इंजिन देण्यात आले असून ते सुमारे 63.5 PS पॉवर आणि 53.5 Nm टॉर्क निर्माण करते. या बाईकचे कर्ब वेट फक्त 104.8 किलोग्रॅम आहे, त्यामुळे ती हलकी आणि रेसिंगसाठी योग्य ठरते. Ducati च्या इतर बाईक्सपेक्षा ही बाईक खास ऑफ-रोड आणि रेसिंग प्रेमींसाठी बनवण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या बाईकला 27 मार्चच्या आसपास एक मोठे अपडेट मिळण्याची शक्यता आहे. या अपडेटमध्ये नवे कलर ऑप्शन, सस्पेन्शन सेटअपमध्ये सुधारणा आणि नवीन टायर्स दिले जाऊ शकतात. इंजिन किंवा मुख्य मेकॅनिकल भागात मोठे बदल होणार नाहीत, मात्र हे छोटे अपडेट्स राइड क्वालिटी अधिक चांगली करू शकतात.
Yamaha भारतात आपला दुसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर Aerox-E मार्च 2026 मध्ये लाँच करू शकते. दिसायला हा स्कूटर Yamaha Aerox 155 सारखाच आहे. यात दोन रिमूवेबल बॅटऱ्या दिल्या असून त्याचा मोटर दमदार पिकअप देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. कंपनीच्या मते, हा स्कूटर पूर्ण चार्जमध्ये सुमारे 106 किमी रेंज देऊ शकतो.
Royal Enfield आपली लोकप्रिय Bullet आता अधिक पॉवरफुल 650cc अवतारात आणण्याच्या तयारीत आहे. या बाईकचा लुक मोठ्या प्रमाणात Royal Enfield Bullet 350 सारखा ठेवण्यात येईल. यात 648cc इंजिन दिले जाईल. ही बाईक अतिवेगासाठी नव्हे तर आरामदायी आणि स्मूथ राइडिंगसाठी तयार केली जात आहे.
या मॉडेलद्वारे Royal Enfield इलेक्ट्रिक बाईक सेगमेंटमध्ये प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहे. या बाईकचा लुक क्लासिक डिझाइन आणि आधुनिक टेक्नोलॉजी यांचा संगम आहे. याचे डिझाइन World War II काळातील “फ्लाइंग फ्ली” बाईकपासून प्रेरित आहे. त्यामुळे ही बाईक दिसायला वेगळी आणि फ्यूचरिस्टिक वाटते.