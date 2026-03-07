विद्यार्थीनीला मारहाण, पालक अन् शिक्षिकेत जुंपली; वाद पोलीस स्टेशनच्या दारात

म्हसवड : म्हसवड पालिका हद्दीत असलेल्या विरकरवाडी येथील एका नामांकित संस्थेच्या शाळेत विद्यार्थिनीला शाळेतील महिला शिक्षिकेने मारहाण करुन जखमी केल्याचा आरोप संबंधित विद्यार्थिनीच्या पालकांनी केला आहे. संबंधित शिक्षिकेच्या विरोधात पालकांनी पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेतली तर संबंधित शिक्षिकेनेही शाळेतील सर्व विद्यार्थी एकत्र करीत संबंधित पालकांनीच आपल्याला दमदाटी करुन मारहण केल्याचा आरोप करीत सर्व विद्यार्थ्यांसमावेत पोलीस स्टेशन गाठले.
पाठोपाठच शिक्षक व इतर पालकांनीही म्हसवड पोलीस स्टेशन गाठल्याने पोलीस स्टेशनच्या आवारातच विद्यार्थ्यांची शाळा भरल्याचे चित्र दिसून आले. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, विरकरवाडी येथील शाळेत विद्यार्थिंनीना सोबत घेऊन एक शिक्षिका शाळेची स्वच्छता करीत होत्या. त्यावेळी दोन्ही विद्यार्थिनींची तक्रार आली. ती तक्रार ऐकून संबधित दोन्ही विद्यार्थिनींना शिक्षिकेने बोलावले असता, त्यातील एक विद्यार्थिनी ही शाळेच्या ड्रेसवर न येता वेगळ्याच ड्रेसवर आल्याने संबंधित शिक्षिकेने याबाबत तिच्याकडे विचारणा करीत तिला शिक्षा म्हणून हातावर काठीने मारले, असे संबंधित शिक्षिकेचे म्हणणे आहे.
तर आपणाला शिक्षिकेने यापुर्वीही दोन चार वेळा मारहाण केली असून आज केलेल्या मारहाणीतून आपल्या हाताच्या बोटातुन रक्त येऊ लागल्याने मी संबंधित शिक्षिकेने आपल्याला केलेली मारहाण शाळेच्या प्राचार्यांना सांगितली असून त्यानंतर प्राचार्यांनी मला घरी जायला सांगितल्यावर मी घरी जात असताना माझी आजी रस्त्यात भेटली. तिने माझ्या हातातून येत असलेले रक्त पाहून शाळा गाठली व संबंधित शिक्षिकेला त्या ठिकाणी जाब विचारला असता, संबंधित शिक्षिकाच माझ्या आजीच्या अंगावर धावून गेली असल्याचे विद्यार्थिनीचे मत आहे.
ही घटना जेव्हा संबंधित विद्यार्थिनीच्या वडिलांना समजली तेव्हा त्यांनीही शाळेत धाव घेत याबाबत शाळेल प्रशासनाला जाब विचारला. त्यावेळी संबंधित शिक्षिकेने आपल्यालाही उलट, सुलट उत्तरे दिल्याचा आरोप संबंधित मुलीच्या पालकांनी केला असून त्यांनी या प्रकारानंतर मुलीला घेऊन पोलीस स्टेशन गाठल्याने संबंधित शिक्षिकेने आपल्या बचावासाठी संपूर्ण वर्गच सोबत घेत पोलीस स्टेशन गाठल्याने पोलीस स्टेशन मध्ये एकच गोंधळ उडाला. ही बाब जेव्हा विरकरवाडीतील ग्रामस्थांना समजल्याने अनेक ग्रामस्थांनी पोलीस स्टेशनकडे धाव घेतली, तर अनेक पालक हे पोलीस स्टेशनला गेल्याची माहिती समजताच शाळेतील प्राचार्य व शिक्षकही पोलीस स्टेशनला आल्याने त्या ठिकाणी पालक, विद्यार्थी व शिक्षक अशी एकच गर्दी दिसून आल्याने पोलीस स्टेशन मध्येच विद्यार्थ्यांची शाळा भरल्याचे चित्र दिसुन आले.
दरम्यान यावेळी अनेक शिक्षकांनी संबंधित शिक्षिकेला समजुन सांगण्याचा प्रयत्न केला, तर अनेक पालकांनी पोलीस स्टेशनला तुम्ही विद्यार्थी का घेऊन आला याचाही जाब विचारला, तर संबंधित मुलीच्या वडिलांनी आपल्या मुलीला यापुर्वीही संबंधित शिक्षिकेने मारहान केली होती मात्र आजची मारहाण आपणाला सहन झाली नाही त्यामुळे सदर शिक्षिकेच्या विरोधात आपण पोलीस स्टेशनला धाव घेतली असल्याचे सांगितले.
पालक – शिक्षिकेची पोलीसांसमोरच तु तु मै मै
शाळेतील हा वाद पोलीस स्टेशनला गेल्यावर पोलीस स्टेशनच्या आवारात सर्व शालेय विद्यार्थी जमा झाल्याने पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी बाहेर आल्यावर त्यांनी काय झाले आहे, असे विचारताच संबंधित शिक्षिका व पालक यांच्यात वाद सुरु झाला त्यावेळी काही पालकही यात सहभागी झाल्याने पोलीसांसमोरच या सर्वांची तु तु मै मै सुरु झाल्याने अखेर पोलीसांनी आवारात गोंधळ घालु नका, तक्रार द्यायची असेल तर द्या अन्यथा घरी जावा अशी सर्वांनाच तंबी दिली.
सदर शिक्षिकेची बदली करावी – माजी नगरसेवक दिपक बनगर
शाळेत घडलेला प्रकार हा अत्यंत दुर्दैवी आहे, शाळेतील प्रकाराबाबत संबंधित शिक्षिकेने प्राचार्यांना सांगायला हवे होते, मात्र वर्गातील सर्व विद्यार्थी घेऊन तडक पोलीस स्टेशनला जायला नको होते, हा प्रकार शाळेच्या इतिहासात प्रथमच घडला आहे. हा प्रकार आमच्या वाडीचे नाव खराब करणारा असुन सदर प्रकाराबाबत आपण संबंधित शिक्षिकेच्या बदलीची मागणी शालेय प्रशासनाकडे करणार असल्याचे माजी नगरसेवक दिपक बनगर यांनी सांगितले.