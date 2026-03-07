Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Rapper Badshah In Trouble Police Issue Lookout Notice Bar Him From Foreign Travel Tateeree Song Removed From Youtube

रॅपर Badshah अडचणीत; पोलिसांची लुकआउट नोटीस जारी, परदेश प्रवासावर बंदी; ‘Tateeree’ गाणे YouTube वरून हटवले

गाण्यात मुलींसाठी वादग्रस्त शब्द वापरल्याबद्दल हरियाणा महिला आयोगाने त्याला आधीच समन्स बजावले आहे, परंतु आता गायकाचे गाणे यूट्यूबवरून काढून टाकण्यात आले आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 06:04 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

“टटीरी” या गाण्यामुळे पंजाबी गायक बादशाह अडचणीत आला आहे. गाण्यात मुलींसाठी वादग्रस्त शब्द वापरल्याबद्दल हरियाणा महिला आयोगाने त्याला आधीच समन्स बजावले आहे, परंतु आता गायकाचे गाणे यूट्यूबवरून काढून टाकण्यात आले आहे. या गाण्यावरून हरियाणा, पंचकुला आणि जिंद येथे दोन ठिकाणी एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. शिवाय, गायकाविरुद्ध लूकआउट सर्क्युलर जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

हरियाणा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गायक बादशाहविरुद्ध लूकआउट सर्क्युलर जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. गायकाला तात्काळ पोलिसांसमोर हजर राहण्याची नोटीसही बजावण्यात आली आहे. पंचकुला पोलिसांनी युट्यूबवरून “टटीरी” हे वादग्रस्त गाणे काढून टाकल्याचे स्पष्टीकरण या माहितीत देण्यात आले आहे.

सोशल मीडियावर आणि गाण्यांमध्ये आक्षेपार्ह मजकूर पसरवण्याविरुद्ध कडक भूमिका घेत, हरियाणा पोलिसांनी गायक आदित्य प्रतीक सिंग सिसोदिया उर्फ ​​बादशाह यांच्याविरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे. इतर संगीत प्लॅटफॉर्म, यूट्यूब चॅनेल आणि वैयक्तिक सोशल मीडिया हँडलवरून या गाण्याशी संबंधित रील्स आणि लघु व्हिडिओ काढून टाकण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

बादशाहने नुकत्याच प्रदर्शित केलेल्या गाण्याबद्दल पंचकुला पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे आणि देश सोडून जाण्यापासून रोखण्यासाठी त्याच्याविरुद्ध लूकआउट सर्क्युलर जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पोलिसांनी यापूर्वी गाण्याच्या निर्मात्यांना व्हिडिओ काढून टाकण्यास सांगितले होते. बादशाहविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९६ आणि महिलांचे अश्लील प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

बॉलीवूडपासून ग्लोबल रनवेपर्यंत: लंडन फॅशन वीकमध्ये रिक रॉयचा जलवा; भारतीय फॅशनचा गौरव जागतिक स्तरावर
पोलिसांच्या मते, व्हिडिओमध्ये शाळेचा गणवेश घातलेल्या अल्पवयीन मुली त्यांच्या शाळेच्या बॅगा फेकून देत अभ्यासातून पळून जाताना दाखवण्यात आल्या आहेत. “बादशाला” सारख्या शब्दांचा वापर शाळा आणि शैक्षणिक वातावरणाचे चुकीचे प्रतिनिधित्व करतो. शिवाय, गाण्यात महिला आणि मुलींविरुद्ध अपमानजनक शब्दांचा वापर देखील केला आहे.

Subedaar : अनिल कपूरच्या‘सुबेदार’चा आंतरराष्ट्रीय जलवा, न्यूयॉर्कच्या Times Square वर झळकली पहिली झलक

हे लक्षात घ्यावे की बादशाहला अटक करण्यासाठी पंचकुला पोलिसांनी अनेक पोलिस पथके तयार केली आहेत, जी विविध संभाव्य ठिकाणी सतत छापे टाकत आहेत.

Published On: Mar 07, 2026 | 06:04 PM

