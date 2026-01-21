IND vs NZ 1st T20I: नागपूरच्या मैदानात Pitch दाखवणार कमाल? 4-6 चा पडणार पाऊस की बॉलर्स दाखवणार जलवा, जाणून घ्या

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात २५ वेळा टी-२० सामने झाले आहेत, ज्यामध्ये टीम इंडियाने १२ सामने जिंकले आहेत आणि न्यूझीलंडने १० सामने जिंकले आहेत. तीन सामने बरोबरीत सुटले आहेत. दोन्ही संघांमधील पहिला टी-२० सामना १६ सप्टेंबर २००७ रोजी जोहान्सबर्ग येथे खेळला गेला होता, जिथे किवींनी १० धावांनी विजय मिळवला होता. दोन्ही संघांमधील शेवटचा टी-२० सामना १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अहमदाबाद येथे खेळला गेला होता, जिथे टीम इंडियाने १६८ धावांनी विजय मिळवला होता. अशाप्रकारे, आकडेवारीनुसार, टी-२० मध्ये भारताचा न्यूझीलंडवर वरचष्मा आहे. तर, सामन्यापूर्वी, भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या टी-२० साठी नागपूरमधील व्हीसीए स्टेडियमवरील खेळपट्टी कशी असेल ते जाणून घेऊया.
नागपूरच्या खेळपट्टीचा काय परिणाम होईल?
नागपूरमधील विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम हे भारतातील सर्वात आधुनिक आणि दृश्यमानपणे आकर्षक क्रिकेट स्टेडियमपैकी एक आहे. सामान्यतः न्यू व्हीसीए स्टेडियम किंवा जामठा स्टेडियम म्हणून ओळखले जाणारे, ते विदर्भ क्रिकेट संघाचे होम ग्राउंड आहे आणि नियमितपणे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत सामने आयोजित करते.
नागपूर-हैदराबाद महामार्गालगत नागपूरच्या दक्षिणेकडील बाहेरील भागात स्थित, स्टेडियम सुमारे ३३ एकर पसरलेले आहे. या खेळपट्टीने मध्यम-स्कोअरिंग टी-२० सामने तयार केले आहेत, ज्यामध्ये सरासरी पहिल्या डावातील धावसंख्या सुमारे १५५ ते १६० आहे. खेळ पुढे जात असताना फिरकीपटूंना आधार मिळतो, तर वेगवान गोलंदाज प्रकाशात नवीन चेंडूच्या हालचालीचा फायदा घेऊ शकतात.
आजपर्यंतचा रेकॉर्ड
भारताने येथे पाच सामने खेळले आहेत, त्यापैकी चार जिंकले आहेत. २०१६ च्या टी२० विश्वचषकात न्यूझीलंडविरुद्ध त्यांचा एकमेव पराभव झाला होता, जेव्हा त्यांना १२७ धावांचा पाठलाग करताना संथ आणि कठीण खेळपट्टीवर स्वस्तात बाद करण्यात आले होते. हे पण लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की, या मैदानावर आतापर्यंत एकूण १३ टी२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये नऊ सामन्यांमध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने विजय मिळवला आहे आणि पाच सामन्यांमध्ये पाठलाग करणाऱ्या संघाने विजय मिळवला आहे.
भारताचा संभाव्य खेळाडू संघ: संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंग, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती
न्यूझीलंडचा संभाव्य खेळाडू संघः फिन अॅलन, डेव्हॉन कॉनवे (यष्टिरक्षक), ग्लेन फिलिप्स, डॅरिल मिशेल, मार्क चॅपमन, मिशेल सँटनर (कर्णधार), रचिन रवींद्र, जेम्स नीशम, लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री, ईश सोधी