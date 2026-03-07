Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Thane News : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही; पहिल्या टप्प्यात ५२४ शाळांमधील काम पूर्ण

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ठाणे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात एकूण ५२४ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 06:10 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत जिल्हा परिषद ठाणे अंतर्गत शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना वेगाने राबविण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यात ५२४ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यामुळे शाळांमधील वातावरण अधिक सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध राहण्यास मदत होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

शालेय वाहतूक नियमांच्या तपासणीसाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविणार! मंत्री दादाजी भुसे यांचा निर्णय

जिल्हा नियोजन समितीमार्फत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी उपलब्ध निधीतून पहिल्या टप्प्यात एकूण ५४२ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. या अंतर्गत विविध तालुक्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने काम पूर्ण करण्यात आले आहे. कल्याण तालुक्यातील १२० शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले आहे. तसेच भिवंडी तालुक्यातील ३०८ शाळांमध्येही सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. अंबरनाथ तालुक्यात ९६ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आले असून उर्वरित १८ शाळांमधील काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. अशा प्रकारे एकूण ५२४ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने या उपक्रमाला पुढील टप्प्यातही गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध निधीतून आणखी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार मुरबाड गटातील ३२९ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम नियोजित वेळेत सुरू असून या सर्व शाळांमधील यंत्रणा मार्च २०२६ अखेरपर्यंत कार्यान्वित होणार आहेत.

तसेच शहापूर गटातील ४५७ शाळांमध्येही सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम सुरू असून या शाळांमधील सर्व यंत्रणा एप्रिल २०२६ अखेरपर्यंत सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. या संदर्भात शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) बाळासाहेब राक्षे यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात ५२४ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आले असून उर्वरित शाळांमध्येही लवकरच ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या उपक्रमामुळे शाळांमधील वातावरण अधिक सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध राहण्यास मदत होईल.

Educational Success Story : ‘हेमकृष्ण पिसदे’ जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीचे उत्तम उदाहरण… गोंदियाचा पठ्ठ्या झाला साहेब! 

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच शाळांमधील शैक्षणिक वातावरण अधिक पारदर्शक ठेवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. शाळेच्या परिसरातील हालचालींवर लक्ष ठेवणे, अनुचित प्रकारांना आळा घालणे आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

Web Title: Cctv in schools for the safety of students in thane

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 06:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

परदेशात शिकून तिथेच व्हायचंय सेटल? बाहेरगावी मिळेल नोकरी पण आधी ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा
1

परदेशात शिकून तिथेच व्हायचंय सेटल? बाहेरगावी मिळेल नोकरी पण आधी ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा

CET च्या नोंदणीस मुदतवाढ! ‘या’ संकेतस्थळावर करता येईल अर्ज; B.HMCT, BCA, BBA, BBM…
2

CET च्या नोंदणीस मुदतवाढ! ‘या’ संकेतस्थळावर करता येईल अर्ज; B.HMCT, BCA, BBA, BBM…

Indian Railways: RRB Group D 2026 भरतीसाठी अर्जाची मुदत वाढली; अंतिम तारीख काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती
3

Indian Railways: RRB Group D 2026 भरतीसाठी अर्जाची मुदत वाढली; अंतिम तारीख काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती

India Post GDS Result 2026:इंडिया पोस्ट कधी जाहीर करणार पहिली मेरिट लिस्ट? जाणून घ्या अपडेट…
4

India Post GDS Result 2026:इंडिया पोस्ट कधी जाहीर करणार पहिली मेरिट लिस्ट? जाणून घ्या अपडेट…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thane News : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही; पहिल्या टप्प्यात ५२४ शाळांमधील काम पूर्ण

Thane News : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही; पहिल्या टप्प्यात ५२४ शाळांमधील काम पूर्ण

Mar 07, 2026 | 06:10 PM
March 2026 मध्ये एकापेक्षा एक सरस बाईक लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या यादी

March 2026 मध्ये एकापेक्षा एक सरस बाईक लाँच होण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या यादी

Mar 07, 2026 | 06:09 PM
रॅपर Badshah अडचणीत; पोलिसांची लुकआउट नोटीस जारी, परदेश प्रवासावर बंदी; ‘Tateeree’ गाणे YouTube वरून हटवले

रॅपर Badshah अडचणीत; पोलिसांची लुकआउट नोटीस जारी, परदेश प्रवासावर बंदी; ‘Tateeree’ गाणे YouTube वरून हटवले

Mar 07, 2026 | 06:04 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Pune ZP : पुणे ‘झेडपी’त राष्ट्रवादीचा ‘जुनाच पॅटर्न’; गटनेता अन् अध्यक्षदाबाबत मोठा निर्णय

Pune ZP : पुणे ‘झेडपी’त राष्ट्रवादीचा ‘जुनाच पॅटर्न’; गटनेता अन् अध्यक्षदाबाबत मोठा निर्णय

Mar 07, 2026 | 05:49 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM
KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

Mar 07, 2026 | 03:11 PM
THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

Mar 07, 2026 | 03:09 PM
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

Mar 06, 2026 | 07:41 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM