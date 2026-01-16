Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Big Blow To Afghanistan Team Ahead Of T20 World Cup 2026 Naveen Ul Haq Had To Leave The Team Due To Injury

T20 World Cup 2026 पूर्वी अफगाणिस्तानच्या संघाला मोठा धक्का! दुखापतीमुळे या स्टार खेळाडूला सोडावा लागला संघ

नवीन उल हकच्या दुखापतीची व्याप्ती अज्ञात आहे, परंतु या महिन्याच्या अखेरीस त्याच्यावर शस्त्रक्रिया होणार असल्याचे उघड झाले आहे. आता पुन्हा एकदा नवीन उल हकला मोठ्या स्पर्धेतून वगळणे हा अफगाणिस्तानसाठी मोठा धक्का आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 12:49 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना, अफगाणिस्तानसाठी वाईट बातमी येत आहे. वेगवान गोलंदाज नवीन उल हक दुखापतीमुळे वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या आगामी तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतून तसेच टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडला आहे. ESPNcricinfo च्या अहवालानुसार, नवीन उल हकच्या दुखापतीची व्याप्ती अज्ञात आहे, परंतु या महिन्याच्या अखेरीस त्याच्यावर शस्त्रक्रिया होणार असल्याचे उघड झाले आहे.

नवीन उल हकला स्पर्धेतून वगळण्यात आल्याबद्दल आणि त्याच्या जागी खेळाडू निवडण्याबाबत अफगाणिस्तानकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. टी-२० विश्वचषकासाठी अफगाणिस्तानच्या राखीव खेळाडूंमध्ये गूढ फिरकी गोलंदाज एएम गझनफर, फलंदाज एजाज अहमदझाई आणि वेगवान गोलंदाज झिया-उर-रहमान शरीफी यांचा समावेश आहे. नवीन उल हसनपेक्षा झिया-उर-रहमानला विश्वचषक संघात स्थान मिळण्याची शक्यता जास्त आहे.

नवीन उल हक शेवटचा २०२४ मध्ये अफगाणिस्तानकडून खेळला होता. त्यानंतर तो २०२५ मध्ये SA20 मध्ये आणि नंतर USA मध्ये मेजर लीग क्रिकेट (MLC) मध्ये खेळला, परंतु खांद्याच्या दुखापतीमुळे तो २०२५ च्या आशिया कपमधून बाहेर पडला. तो गेल्या वर्षी ILT20 मध्ये परतला आणि MI Emirates (MIE) कडून खेळला, जे त्याचे शेवटचे स्पर्धात्मक सामने होते. आता पुन्हा एकदा नवीन उल हकला मोठ्या स्पर्धेतून वगळणे हा अफगाणिस्तानसाठी मोठा धक्का आहे.

आठ सामन्यांनंतर WPL 2026 च्या पॉइंट्स टेबल स्थिती काय? RCB अव्वल स्थानावर तर MI…जाणून घ्या गुणतालिकेचं चित्र

अफगाणिस्तान टी-२० विश्वचषक संघ- राशिद खान (कर्णधार), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदझाई, सेदीकुल्लाह अटल, फजलहक फारुकी, रहमानउल्ला गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्ला कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबद्दीन नायब, अजमतुल्ला उमरझाई, मुजीब उर रहमान, दरविश रासोली, इब्राहिम रसोली.

राखीव: एएम गझनफर, इजाज अहमदझई आणि झिया उर रहमान शरीफी.

 नवीन-उल-हक आणि विराट कोहलीचे भांडण

आयपीएल २०२३ च्या हंगामादरम्यान, नवीन-उल-हक आणि विराट कोहली यांच्यात मैदानावर वाद झाला. त्यावेळी लखनौ सुपर जायंट्सचे मार्गदर्शक असलेले गौतम गंभीर नंतर त्यात सामील झाले. तथापि, कोहली आणि नवीन यांच्यातील परिस्थिती नंतर सोडवण्यात आली. नवीन उल हकने आतापर्यंत अफगाणिस्तानसाठी ४८ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये ६७ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर आयपीएलमध्ये त्याने १८ सामन्यांमध्ये २५ विकेट्स घेतल्या आहेत.

Web Title: Big blow to afghanistan team ahead of t20 world cup 2026 naveen ul haq had to leave the team due to injury

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 12:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नझमुलच्या कृतीवर बांगलादेशी क्रिकेटपटू ठाम, जाहीर माफीची केली मागणी! बीपीएल खेळण्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह
1

नझमुलच्या कृतीवर बांगलादेशी क्रिकेटपटू ठाम, जाहीर माफीची केली मागणी! बीपीएल खेळण्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह

T20 World Cup 2026 : चाहते संतापले! वेबसाईट क्रॅश झाल्यामुळे India vs Pakistan सामन्याची तिकीटे फॅन्सला खरेदी करता आली नाहीत…
2

T20 World Cup 2026 : चाहते संतापले! वेबसाईट क्रॅश झाल्यामुळे India vs Pakistan सामन्याची तिकीटे फॅन्सला खरेदी करता आली नाहीत…

U19 World Cup 2026 च्या उर्वरित सामन्यांमध्ये या स्टार भारतीय क्रिकेटपटूच्या सहभागाबद्दल सस्पेन्स! टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या
3

U19 World Cup 2026 च्या उर्वरित सामन्यांमध्ये या स्टार भारतीय क्रिकेटपटूच्या सहभागाबद्दल सस्पेन्स! टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या

U19 World Cup Points Table : भारतासह या संघांनी उघडले आपले खाते! पाकिस्तान खेळणार आज पहिला सामना
4

U19 World Cup Points Table : भारतासह या संघांनी उघडले आपले खाते! पाकिस्तान खेळणार आज पहिला सामना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दादरमध्ये शिवसेना शिंदे गटाला मोठा धक्का! निशिकांत शिंदेंनी बालेकिल्ला राखला, समाधान सरवणकरांचा दारुण पराभव

दादरमध्ये शिवसेना शिंदे गटाला मोठा धक्का! निशिकांत शिंदेंनी बालेकिल्ला राखला, समाधान सरवणकरांचा दारुण पराभव

Jan 16, 2026 | 12:49 PM
PMC Elections 2026 : पुण्यात कॉंग्रेसचे खाते उघडले! पवारांना सोडचिठ्ठी दिलेले प्रशांत जगताप विजयी

PMC Elections 2026 : पुण्यात कॉंग्रेसचे खाते उघडले! पवारांना सोडचिठ्ठी दिलेले प्रशांत जगताप विजयी

Jan 16, 2026 | 12:44 PM
टेक्नॉलॉजी ठरली देवदूत! Blinkit मुळे 6 मिनिटांत ॲम्ब्युलन्स घरात; आजीचे प्राण वाचताच नातवाने मानले आभार म्हणाला, “मी आश्चर्य…”

टेक्नॉलॉजी ठरली देवदूत! Blinkit मुळे 6 मिनिटांत ॲम्ब्युलन्स घरात; आजीचे प्राण वाचताच नातवाने मानले आभार म्हणाला, “मी आश्चर्य…”

Jan 16, 2026 | 12:43 PM
BMC Election Result 2026: फडणवीसांची रणनीती यशस्वी! मानखुर्द वॉर्ड 135 मध्ये भाजपचा झेंडा, नवनाथ बन यांनी मारली बाजी

BMC Election Result 2026: फडणवीसांची रणनीती यशस्वी! मानखुर्द वॉर्ड 135 मध्ये भाजपचा झेंडा, नवनाथ बन यांनी मारली बाजी

Jan 16, 2026 | 12:36 PM
२२ व्या थर्ड आय आशियाई चित्रपट महोत्सवाचा सांगता सोहळा संपन्न, रसिकांनी घेतला ५६ चित्रपटांचा आस्वाद

२२ व्या थर्ड आय आशियाई चित्रपट महोत्सवाचा सांगता सोहळा संपन्न, रसिकांनी घेतला ५६ चित्रपटांचा आस्वाद

Jan 16, 2026 | 12:34 PM
भूक लागलीये म्हणून जास्त अन्नपदार्थांचे सेवन करत असाल तर थांबा! Overeating केल्यामुळे शरीराचे होईल गंभीर नुकसान

भूक लागलीये म्हणून जास्त अन्नपदार्थांचे सेवन करत असाल तर थांबा! Overeating केल्यामुळे शरीराचे होईल गंभीर नुकसान

Jan 16, 2026 | 12:30 PM
T20 World Cup 2026 पूर्वी अफगाणिस्तानच्या संघाला मोठा धक्का! दुखापतीमुळे या स्टार खेळाडूला सोडावा लागला संघ

T20 World Cup 2026 पूर्वी अफगाणिस्तानच्या संघाला मोठा धक्का! दुखापतीमुळे या स्टार खेळाडूला सोडावा लागला संघ

Jan 16, 2026 | 12:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Jan 15, 2026 | 07:48 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Jan 15, 2026 | 07:38 PM
Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Jan 15, 2026 | 07:33 PM
Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Jan 15, 2026 | 03:01 PM
Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

Jan 15, 2026 | 02:25 PM
PCMC Election : पिंपरी चिंचवडमधील मतदान केंद्रावर गोंधळ, आरओच्या गाडीसमोर बसले उमेदवारांचे पती

PCMC Election : पिंपरी चिंचवडमधील मतदान केंद्रावर गोंधळ, आरओच्या गाडीसमोर बसले उमेदवारांचे पती

Jan 15, 2026 | 01:18 PM
वैजापूर पोलिसांची कारवाई, आठ वाहनधारकांना ठोठावला आठ हजार रुपयांचा दंड! ‘फटाके’ वाजविणाऱ्या बुलेटस्वारांना पकडले

वैजापूर पोलिसांची कारवाई, आठ वाहनधारकांना ठोठावला आठ हजार रुपयांचा दंड! ‘फटाके’ वाजविणाऱ्या बुलेटस्वारांना पकडले

Jan 15, 2026 | 01:16 PM