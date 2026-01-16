T20 World Cup 2026 पूर्वी अफगाणिस्तानच्या संघाला मोठा धक्का! दुखापतीमुळे या स्टार खेळाडूला सोडावा लागला संघ

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाला अवघे काही दिवस शिल्लक असताना, अफगाणिस्तानसाठी वाईट बातमी येत आहे. वेगवान गोलंदाज नवीन उल हक दुखापतीमुळे वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या आगामी तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतून तसेच टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडला आहे. ESPNcricinfo च्या अहवालानुसार, नवीन उल हकच्या दुखापतीची व्याप्ती अज्ञात आहे, परंतु या महिन्याच्या अखेरीस त्याच्यावर शस्त्रक्रिया होणार असल्याचे उघड झाले आहे.
नवीन उल हकला स्पर्धेतून वगळण्यात आल्याबद्दल आणि त्याच्या जागी खेळाडू निवडण्याबाबत अफगाणिस्तानकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. टी-२० विश्वचषकासाठी अफगाणिस्तानच्या राखीव खेळाडूंमध्ये गूढ फिरकी गोलंदाज एएम गझनफर, फलंदाज एजाज अहमदझाई आणि वेगवान गोलंदाज झिया-उर-रहमान शरीफी यांचा समावेश आहे. नवीन उल हसनपेक्षा झिया-उर-रहमानला विश्वचषक संघात स्थान मिळण्याची शक्यता जास्त आहे.
Naveen-ul-Haq has been ruled out of Afghanistan’s three-match T20I series against West Indies and the upcoming #T20WorldCup ❌ Naveen hasn’t played for his country since December 2024 and is expected to undergo surgery later this month pic.twitter.com/DhyIft9YJB — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 15, 2026
नवीन उल हक शेवटचा २०२४ मध्ये अफगाणिस्तानकडून खेळला होता. त्यानंतर तो २०२५ मध्ये SA20 मध्ये आणि नंतर USA मध्ये मेजर लीग क्रिकेट (MLC) मध्ये खेळला, परंतु खांद्याच्या दुखापतीमुळे तो २०२५ च्या आशिया कपमधून बाहेर पडला. तो गेल्या वर्षी ILT20 मध्ये परतला आणि MI Emirates (MIE) कडून खेळला, जे त्याचे शेवटचे स्पर्धात्मक सामने होते. आता पुन्हा एकदा नवीन उल हकला मोठ्या स्पर्धेतून वगळणे हा अफगाणिस्तानसाठी मोठा धक्का आहे.
अफगाणिस्तान टी-२० विश्वचषक संघ- राशिद खान (कर्णधार), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदझाई, सेदीकुल्लाह अटल, फजलहक फारुकी, रहमानउल्ला गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्ला कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबद्दीन नायब, अजमतुल्ला उमरझाई, मुजीब उर रहमान, दरविश रासोली, इब्राहिम रसोली.
राखीव: एएम गझनफर, इजाज अहमदझई आणि झिया उर रहमान शरीफी.
आयपीएल २०२३ च्या हंगामादरम्यान, नवीन-उल-हक आणि विराट कोहली यांच्यात मैदानावर वाद झाला. त्यावेळी लखनौ सुपर जायंट्सचे मार्गदर्शक असलेले गौतम गंभीर नंतर त्यात सामील झाले. तथापि, कोहली आणि नवीन यांच्यातील परिस्थिती नंतर सोडवण्यात आली. नवीन उल हकने आतापर्यंत अफगाणिस्तानसाठी ४८ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये ६७ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर आयपीएलमध्ये त्याने १८ सामन्यांमध्ये २५ विकेट्स घेतल्या आहेत.