शनिवार, 4 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Fifa World Cup 2026 Who Is Diney Borges Scored Goal Against Argentina Prediction Of Nana Kwaku Bonsam About Lost Match

Fifa World Cup 2026: कोण आहे काबो वर्देचा गुन्हेगार Diney Borges? आत्मघातकी गोलने अर्टेंजिना जिंकली, हरणार असल्याची भविष्यवाणी

Updated On: Jul 04, 2026 | 11:33 AM IST
जाहिरात
सारांश

काबो वर्देला ३-२ ने पराभूत करून अर्जेंटिनाने १६ संघांच्या फेरीत प्रवेश केला. काबो वर्देचा बचावपटू Diney Borges ने केलेला आत्मघाती गोल अर्जेंटिनाच्या विजयाचा निर्णायक क्षण ठरला.

काबो वर्देच्या खेळाडून केली मोठी चूक, मेस्सीचा संघ पुढील फेरीत (फोटो सौजन्य - X.com)

काबो वर्देच्या खेळाडून केली मोठी चूक, मेस्सीचा संघ पुढील फेरीत (फोटो सौजन्य - X.com)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अर्जेंटिनाचा शेवटच्या क्षणी आनंदाचा क्षण 
  • फिफा वर्ल्ड कपमध्ये नक्की काय घडले 
  • Diney Borges ठरला खलनायक 
फिफा विश्वचषक २०२६ च्या ३२ संघांच्या बाद फेरीच्या सामन्यात एक मोठा अनपेक्षित निकाल थोडक्यात टळला. गतविजेत्या अर्जेंटिनाने मायामी स्टेडियमवर १२० मिनिटांच्या थरारक आणि चित्तथरारक खेळानंतर काबो वर्देचा ३-२ असा पराभव केला. या ऐतिहासिक आणि उत्कंठावर्धक सामन्याचा निकाल अखेरीस १११ व्या मिनिटाला झालेल्या एका दुर्दैवी आत्मघाती गोलमुळे लागला, ज्यामुळे काबो वर्देच्या संघाचे मनोधैर्य खचले, पण अर्जेंटिनाला उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश मिळाला. यासोबतच, एक मोठा अंदाजही फोल ठरला.

Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डोने का घातली 21 नंबरची जर्सी? पोर्तुगालचा बादशाह जिंकल्यानंतर का झाला भावुक, ढसाढसा रडला

अर्जेंटिनाची प्रतिष्ठा विरुद्ध काबो वर्देचा चिवटपणा

अर्जेंटिनाने सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांचा संघ त्यात यशस्वी झाला. कर्णधार लिओनेल मेस्सीने २९ व्या मिनिटाला एक शानदार गोल करून अर्जेंटिनाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. या गोलमुळे, मेस्सी सलग आठ विश्वचषक सामन्यांमध्ये गोल करणारा जगातील पहिला खेळाडू ठरला. त्यानंतर काबो वर्देच्या डेरॉय डुआर्टेने ५९ व्या मिनिटाला गोल करून बरोबरी साधली. 

संपूर्ण ९० मिनिटे स्कोअर १-१ राहिल्यानंतर, सामना अतिरिक्त वेळेत गेला. अतिरिक्त वेळेच्या पहिल्या सत्रात अर्जेंटिनाच्या लिसांद्रो मार्टिनेझने गोल केला, पण त्यानंतर लगेचच काबो वर्देच्या सिडनी लोपेझ कॅब्रालने गोल करून स्कोअर २-२ असा बरोबर केला. सामना पेनल्टी शूटआऊटच्या दिशेने जात असताना, १११ व्या मिनिटाला बचावपटू दिने बोर्जेसने क्रिस्टियन रोमेरोचा हेडर अडवण्याचा प्रयत्न केला आणि चेंडू गोलपोस्टमध्ये गेला, ज्यामुळे अर्जेंटिनाला ३-२ असा विजय मिळाला.

Diney Borges कोण आहे? स्वतःच्याच संघाचा शत्रू

सामन्याच्या शेवटी दिने बोर्जेसने आत्मघाती गोल केला असला तरी, तो काबो वर्देच्या ऐतिहासिक प्रवासाचा सर्वात मोठा नायक आणि आधारस्तंभ ठरला आहे. हा ३१ वर्षीय वरिष्ठ सेंटर-बॅक २०१७ पासून आपल्या राष्ट्रीय संघाकडून खेळत आहे. १.८५ मीटर उंच असलेल्या बोर्जेसने संपूर्ण स्पर्धेत विरोधी स्ट्रायकर्सना रोखून धरले होते. 

क्रिस्टियन रोमेरोचा हेडर क्लिअर करण्याच्या प्रयत्नात झालेला हा आत्मघातकी गोल, वेळेच्या चुकीमुळे आणि दुर्दैवामुळे झाला. डाइनस बोर्जेस सध्या युएई प्रो लीग क्लब अल बातेह सीएससीकडून खेळतो. यापूर्वी त्याने प्रसिद्ध मोरोक्कन क्लब एएस फारसोबत चार यशस्वी हंगाम घालवले आहेत आणि पोर्तुगालच्या टॉप-फ्लाइट लीगमध्येही तो खेळला आहे. पराभव होऊनही, बोर्जेस आणि त्याच्या संघाने आपल्या खिलाडूवृत्तीने मियामीमधील प्रत्येक प्रेक्षकाचे मन जिंकले.

FIFA World Cup 2026: बापाचं स्वप्नं तुटण्यापासून वाचवलं, Erling Haaland चा शेवटच्या मिनिटात जादुई Goal; वडिलांचे अश्रू थांबेना

एक मोठी भविष्यवाणी खोटी ठरली

Diney Borges च्या या आत्मघातकी गोलने घानाचा प्रसिद्ध आणि वादग्रस्त भविष्यवेत्ता, नाना क्वाकू बोन्सम, ज्याला त्याचे भक्त ‘डेव्हिल ऑफ वेन्सडे’ म्हणूनही ओळखतात, त्याने केलेली मोठी भविष्यवाणी पूर्णपणे खोटी ठरवली आहे. सामन्यापूर्वी, बोन्समने दावा केला होता की, आपला पहिला विश्वचषक खेळणारा काबो वर्दे संघ, गतविजेता अर्जेंटिनाला स्पर्धेतून बाहेर काढून फुटबॉल जगताला धक्का देईल, ज्यामुळे अर्जेंटिनाच्या चाहत्यांमध्ये मोठी खळबळ माजली होती. पण नशिबाचे मनसुबे वेगळेच होते. १११ व्या मिनिटाला, काबो वर्देचा स्टार डिफेंडर बोर्जेसच्या एका अनवधानाने झालेल्या चुकीमुळे आणि दुर्दैवाने अर्जेंटिनाला ३-२ असा विजय मिळवून दिला, ज्यामुळे आफ्रिकन भविष्यवेत्त्याचा अंदाज पूर्णपणे चुकला.

५,००,००० लोकसंख्येच्या देशाने जगाची मने जिंकली. आफ्रिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावर वसलेल्या आणि केवळ ५,००,००० लोकसंख्या असलेल्या या छोट्या देशाने या विश्वचषकात बलाढ्य संघांना हरवण्याची भूमिका बजावली. आपल्या इतिहासात प्रथमच विश्वचषक खेळताना, काबो वर्दे गट फेरीमध्ये एकही सामना हरला नव्हता. माजी विश्वविजेते स्पेन (०-०) आणि उरुग्वे (२-२) यांसारख्या दिग्गज संघांना बरोबरीत रोखून त्यांनी फुटबॉल जगताला चकित केले. जगातील अव्वल क्रमांकाचा संघ असलेल्या अर्जेंटिनाला १२० मिनिटे कडवी झुंज दिल्यानंतर काबो वर्दे स्पर्धेतून बाहेर पडला असला तरी, त्यांनी फुटबॉलच्या इतिहासात आपले नाव सुवर्ण अक्षरात कोरले आहे.

Web Title: Fifa world cup 2026 who is diney borges scored goal against argentina prediction of nana kwaku bonsam about lost match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 04, 2026 | 11:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Cristiano Ronaldo Retirement:’हा ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा शेवटचा वर्ल्ड कप?’ बहिणीच्या दाव्याने खळबळ; निवृत्तीवर CR7चे मोठे वक्तव्य
1

Cristiano Ronaldo Retirement:’हा ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा शेवटचा वर्ल्ड कप?’ बहिणीच्या दाव्याने खळबळ; निवृत्तीवर CR7चे मोठे वक्तव्य

Cristiano Ronaldo: रोनाल्डोचा नॉकआउट गोल! विश्वचषकात रचला इतिहास; क्रोएशियावर 2-1 ने मात करत पोर्तुगालची राऊंड ऑफ 16 मध्ये धडक
2

Cristiano Ronaldo: रोनाल्डोचा नॉकआउट गोल! विश्वचषकात रचला इतिहास; क्रोएशियावर 2-1 ने मात करत पोर्तुगालची राऊंड ऑफ 16 मध्ये धडक

Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डोने का घातली 21 नंबरची जर्सी? पोर्तुगालचा बादशाह जिंकल्यानंतर का झाला भावुक, ढसाढसा रडला
3

Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डोने का घातली 21 नंबरची जर्सी? पोर्तुगालचा बादशाह जिंकल्यानंतर का झाला भावुक, ढसाढसा रडला

Eng Vs Dr congo FIFA 2026: हॅरी केनचा डबल धमाका! इंग्लंडचा काँगोवर 2-1 ने थरारक विजय, राऊंड ऑफ 16 मध्ये धडक
4

Eng Vs Dr congo FIFA 2026: हॅरी केनचा डबल धमाका! इंग्लंडचा काँगोवर 2-1 ने थरारक विजय, राऊंड ऑफ 16 मध्ये धडक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Fifa World Cup 2026: कोण आहे काबो वर्देचा गुन्हेगार Diney Borges? आत्मघातकी गोलने अर्टेंजिना जिंकली, हरणार असल्याची भविष्यवाणी

Fifa World Cup 2026: कोण आहे काबो वर्देचा गुन्हेगार Diney Borges? आत्मघातकी गोलने अर्टेंजिना जिंकली, हरणार असल्याची भविष्यवाणी

Jul 04, 2026 | 11:33 AM
Japan Economy: ना पेट्रोल, ना गॅसचे साठे; चारही बाजूनी समुद्रांनी वेढलेला तरीही कसा बनला जपान इतका समृद्ध देश?

Japan Economy: ना पेट्रोल, ना गॅसचे साठे; चारही बाजूनी समुद्रांनी वेढलेला तरीही कसा बनला जपान इतका समृद्ध देश?

Jul 04, 2026 | 11:30 AM
Tech Tips: पावसाळ्यात अशी घ्या तुमच्या घरातील AC ची काळजी! वीजबिलही होईल कमी… वापरा या सोप्या ट्रिक्स

Tech Tips: पावसाळ्यात अशी घ्या तुमच्या घरातील AC ची काळजी! वीजबिलही होईल कमी… वापरा या सोप्या ट्रिक्स

Jul 04, 2026 | 11:28 AM
तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाला कोर्टात आव्हान; मनमानी कारभाराचा केला गेला आरोप

तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाला कोर्टात आव्हान; मनमानी कारभाराचा केला गेला आरोप

Jul 04, 2026 | 11:27 AM
Hanuman Temples: भारताबाहेरही दुमदुमतो ‘जय श्रीराम’; जाणून घ्या प्रसिद्ध हनुमान मंदिरांचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व

Hanuman Temples: भारताबाहेरही दुमदुमतो ‘जय श्रीराम’; जाणून घ्या प्रसिद्ध हनुमान मंदिरांचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व

Jul 04, 2026 | 11:25 AM
Khamenei Funeral : खामेनेईंसह त्यांच्या कुटुंबालाही अखेरचा निरोप; 14 महिन्यांच्या चिमुकलीची शवपेटी पाहून लोक गहिवरले

Khamenei Funeral : खामेनेईंसह त्यांच्या कुटुंबालाही अखेरचा निरोप; 14 महिन्यांच्या चिमुकलीची शवपेटी पाहून लोक गहिवरले

Jul 04, 2026 | 11:24 AM
जांभूळ बियांची पावडर शरीरासाठी ठरेल वरदान! मधुमेह नियंत्रणात राहण्यासोबतच आतड्यांचे आरोग्य सुद्धा राहील सक्रिय

जांभूळ बियांची पावडर शरीरासाठी ठरेल वरदान! मधुमेह नियंत्रणात राहण्यासोबतच आतड्यांचे आरोग्य सुद्धा राहील सक्रिय

Jul 04, 2026 | 11:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा