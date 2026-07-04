Fifa World Cup 2026: कोण आहे काबो वर्देचा गुन्हेगार Diney Borges? आत्मघातकी गोलने अर्टेंजिना जिंकली, हरणार असल्याची भविष्यवाणी

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अर्जेंटिनाची प्रतिष्ठा विरुद्ध काबो वर्देचा चिवटपणा
अर्जेंटिनाने सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांचा संघ त्यात यशस्वी झाला. कर्णधार लिओनेल मेस्सीने २९ व्या मिनिटाला एक शानदार गोल करून अर्जेंटिनाला १-० अशी आघाडी मिळवून दिली. या गोलमुळे, मेस्सी सलग आठ विश्वचषक सामन्यांमध्ये गोल करणारा जगातील पहिला खेळाडू ठरला. त्यानंतर काबो वर्देच्या डेरॉय डुआर्टेने ५९ व्या मिनिटाला गोल करून बरोबरी साधली.
संपूर्ण ९० मिनिटे स्कोअर १-१ राहिल्यानंतर, सामना अतिरिक्त वेळेत गेला. अतिरिक्त वेळेच्या पहिल्या सत्रात अर्जेंटिनाच्या लिसांद्रो मार्टिनेझने गोल केला, पण त्यानंतर लगेचच काबो वर्देच्या सिडनी लोपेझ कॅब्रालने गोल करून स्कोअर २-२ असा बरोबर केला. सामना पेनल्टी शूटआऊटच्या दिशेने जात असताना, १११ व्या मिनिटाला बचावपटू दिने बोर्जेसने क्रिस्टियन रोमेरोचा हेडर अडवण्याचा प्रयत्न केला आणि चेंडू गोलपोस्टमध्ये गेला, ज्यामुळे अर्जेंटिनाला ३-२ असा विजय मिळाला.
Diney Borges कोण आहे? स्वतःच्याच संघाचा शत्रू
Diney Borges own goal in Argentina vs Cape Verde FIFA World Cup Round of 32 game pic.twitter.com/EqoH7qttN0 — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) July 4, 2026
सामन्याच्या शेवटी दिने बोर्जेसने आत्मघाती गोल केला असला तरी, तो काबो वर्देच्या ऐतिहासिक प्रवासाचा सर्वात मोठा नायक आणि आधारस्तंभ ठरला आहे. हा ३१ वर्षीय वरिष्ठ सेंटर-बॅक २०१७ पासून आपल्या राष्ट्रीय संघाकडून खेळत आहे. १.८५ मीटर उंच असलेल्या बोर्जेसने संपूर्ण स्पर्धेत विरोधी स्ट्रायकर्सना रोखून धरले होते.
क्रिस्टियन रोमेरोचा हेडर क्लिअर करण्याच्या प्रयत्नात झालेला हा आत्मघातकी गोल, वेळेच्या चुकीमुळे आणि दुर्दैवामुळे झाला. डाइनस बोर्जेस सध्या युएई प्रो लीग क्लब अल बातेह सीएससीकडून खेळतो. यापूर्वी त्याने प्रसिद्ध मोरोक्कन क्लब एएस फारसोबत चार यशस्वी हंगाम घालवले आहेत आणि पोर्तुगालच्या टॉप-फ्लाइट लीगमध्येही तो खेळला आहे. पराभव होऊनही, बोर्जेस आणि त्याच्या संघाने आपल्या खिलाडूवृत्तीने मियामीमधील प्रत्येक प्रेक्षकाचे मन जिंकले.
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एक मोठी भविष्यवाणी खोटी ठरली
Diney Borges च्या या आत्मघातकी गोलने घानाचा प्रसिद्ध आणि वादग्रस्त भविष्यवेत्ता, नाना क्वाकू बोन्सम, ज्याला त्याचे भक्त ‘डेव्हिल ऑफ वेन्सडे’ म्हणूनही ओळखतात, त्याने केलेली मोठी भविष्यवाणी पूर्णपणे खोटी ठरवली आहे. सामन्यापूर्वी, बोन्समने दावा केला होता की, आपला पहिला विश्वचषक खेळणारा काबो वर्दे संघ, गतविजेता अर्जेंटिनाला स्पर्धेतून बाहेर काढून फुटबॉल जगताला धक्का देईल, ज्यामुळे अर्जेंटिनाच्या चाहत्यांमध्ये मोठी खळबळ माजली होती. पण नशिबाचे मनसुबे वेगळेच होते. १११ व्या मिनिटाला, काबो वर्देचा स्टार डिफेंडर बोर्जेसच्या एका अनवधानाने झालेल्या चुकीमुळे आणि दुर्दैवाने अर्जेंटिनाला ३-२ असा विजय मिळवून दिला, ज्यामुळे आफ्रिकन भविष्यवेत्त्याचा अंदाज पूर्णपणे चुकला.
५,००,००० लोकसंख्येच्या देशाने जगाची मने जिंकली. आफ्रिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावर वसलेल्या आणि केवळ ५,००,००० लोकसंख्या असलेल्या या छोट्या देशाने या विश्वचषकात बलाढ्य संघांना हरवण्याची भूमिका बजावली. आपल्या इतिहासात प्रथमच विश्वचषक खेळताना, काबो वर्दे गट फेरीमध्ये एकही सामना हरला नव्हता. माजी विश्वविजेते स्पेन (०-०) आणि उरुग्वे (२-२) यांसारख्या दिग्गज संघांना बरोबरीत रोखून त्यांनी फुटबॉल जगताला चकित केले. जगातील अव्वल क्रमांकाचा संघ असलेल्या अर्जेंटिनाला १२० मिनिटे कडवी झुंज दिल्यानंतर काबो वर्दे स्पर्धेतून बाहेर पडला असला तरी, त्यांनी फुटबॉलच्या इतिहासात आपले नाव सुवर्ण अक्षरात कोरले आहे.