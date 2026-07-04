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‘नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह’ मध्ये महिला नेतृत्वावर विशेष मंथन; रेखा गुप्ता, स्मृती इराणी, भूमी पेडणेकर एकाच मंचावर

Updated On: Jul 04, 2026 | 02:17 PM IST
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सारांश

Navbharat Viksit Bharat Leadership Conclave 2026 : 'नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह २०२६'मध्ये देशातील दिग्गज महिला नेते धोरणनिर्मिती, आरोग्य आणि सिनेमा या क्षेत्रांच्या माध्यमातून २०४७ च्या विकसित आणि सुवर्ण भारताचा रोडमॅप मांडणार आहेत.

'Navbharat Viksit Bharat Leadership Conclave 2026' मध्ये महिला नेतृत्वावर विशेष मंथन; रेखा गुप्ता, स्मृती इराणी, भूमी पेडणेकर एकाच मंचावर

'Navbharat Viksit Bharat Leadership Conclave 2026' मध्ये महिला नेतृत्वावर विशेष मंथन; रेखा गुप्ता, स्मृती इराणी, भूमी पेडणेकर एकाच मंचावर

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विस्तार
  • ‘विकसित भारत @2047’मध्ये महिला नेतृत्वाची ताकद
  • नवभारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्हमध्ये मान्यवरांचा सहभाग
  • रेखा गुप्ता, अनुप्रिया पटेल, स्मृती इराणी आणि भूमी पेडणेकर एकाच मंचावर
Navbharat Viksit Bharat Leadership Conclave 2026 : देश स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षाकडे वाटचाल करत असताना ‘विकसित भारत @2047’ हे राष्ट्रीय ध्येय केंद्रस्थानी आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह २०२६’ मध्ये महिला नेतृत्वावर आधारित विशेष सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह 2026’ हा कार्यक्रम 7 जुलै 2026 रोजी नवी दिल्ली येथील भीकाजी कामा प्लेस येथे पार पडणार आहे. धोरणनिर्मिती, प्रशासन, आरोग्य, राजकारण आणि मनोरंजन अशा विविध क्षेत्रांत महिलांनी बजावलेल्या भूमिकेवर या सत्रात सखोल चर्चा होणार आहे.

तसेच भारत स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षाकडे म्हणजेच २०४७ कडे वेगाने वाटचाल करत असताना विकसित आणि आत्मनिर्भर राष्ट्र घडविण्याच्या संकल्पनेत महिलांची भूमिका अधिक प्रभावी होत आहे. धोरणनिर्मिती, प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, उद्योग, विज्ञान, राजकारण आणि सामाजिक परिवर्तन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये महिलांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत देशाच्या विकासाला नवी दिशा दिली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह २०२६’ मध्ये महिला नेतृत्वावर आधारित विशेष सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.

नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह 2026; विकसित भारताच्या रोडमॅपवर गडकरी-सिंधिया मांडणार भूमिका

७ जुलै २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील भीकाजी कामा प्लेस येथे होणाऱ्या या कॉन्क्लेव्हमध्ये ‘Women Leading India’s Golden Century’ ही मध्यवर्ती संकल्पना असेल. भारताच्या सुवर्णशतकाच्या निर्मितीत महिलांचे नेतृत्व, निर्णयक्षमता आणि विविध क्षेत्रांतील योगदान यावर या सत्रात सखोल चर्चा केली जाणार आहे.

या विशेष सत्रात दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता राजधानीच्या प्रशासनातील नेतृत्वाचा अनुभव मांडणार आहेत. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल विकसित भारतासाठी सक्षम आणि सर्वसमावेशक आरोग्य व्यवस्थेची गरज स्पष्ट करणार आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी नव्या पिढीतील नेतृत्व, निर्णयक्षमतेचा विकास आणि राजकीय सहभाग या विषयांवर आपले विचार मांडतील. तर अभिनेत्री आणि सामाजिक कार्यकर्त्या भूमी पेडणेकर सिनेमा, समाज आणि नव्या पिढीच्या बदलत्या विचारसरणीबाबत आपले अनुभव उपस्थितांसोबत शेअर करणार आहेत.

या चर्चासत्रातून महिलांचे नेतृत्व केवळ सामाजिक किंवा सांस्कृतिक क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून, विकसित भारताच्या निर्मितीत ते धोरणात्मक आणि निर्णायक भूमिका बजावत असल्याचा संदेश दिला जाणार आहे. महिला-नेतृत्वाखालील विकास (Women-Led Development) ही संकल्पना प्रत्यक्षात कशी साकार होत आहे, यावरही विविध मान्यवर आपली मते मांडतील.

राजकारण, शासन-प्रशासन, विज्ञान, शिक्षण, उद्योग आणि उद्योजकता या क्षेत्रांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग भारताच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आधार ठरत आहे. ‘मुद्रा योजना’, ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या उपक्रमांमुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले असून, ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ सारख्या उपक्रमांमुळे धोरणनिर्मिती आणि राजकारणातील त्यांचा सहभाग अधिक मजबूत झाला आहे.

‘नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह २०२६’ हा केवळ चर्चेचा मंच नसून, विकसित भारताच्या ध्येयपूर्तीसाठी महिला नेतृत्वाची ताकद, त्यांचे योगदान आणि भविष्यातील दिशा अधोरेखित करणारा महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरणार आहे. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिलांचे नेतृत्व हेच सर्वात मोठे बळ असल्याचा संदेश या परिषदेतून दिला जाणार आहे.

‘विकसित भारत @2047’ म्हणजे काय?

‘विकसित भारत @2047’ ही भारत सरकारची दीर्घकालीन राष्ट्रीय विकास संकल्पना आहे. २०४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळून १०० वर्षे पूर्ण होतील. त्या वर्षापर्यंत भारताला पूर्ण विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध, सर्वसमावेशक आणि जागतिक स्तरावर अग्रगण्य राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट या संकल्पनेत मांडण्यात आले आहे. या उपक्रमाचा भर केवळ आर्थिक प्रगतीवर नसून, प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यावर आहे.

ही संकल्पना का महत्त्वाची?

२०४७ पर्यंत भारताला केवळ मोठी अर्थव्यवस्था बनवणे नव्हे, तर उच्च जीवनमान, आधुनिक पायाभूत सुविधा, सामाजिक समता, तांत्रिक प्रगती आणि सर्वसमावेशक विकास असलेले राष्ट्र घडवणे हे ‘विकसित भारत @2047’चे प्रमुख ध्येय आहे. त्यामुळे ही संकल्पना भारताच्या पुढील दोन दशकांच्या विकासाचा दीर्घकालीन रोडमॅप म्हणून पाहिली जाते.

Web Title: Navbharat viksit bharat leadership conclave 2026 women leading indias golden century

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Published On: Jul 04, 2026 | 02:17 PM

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