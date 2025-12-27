क्रिकेट जगतात शोककळा…मैदानावरच हृदयविकाराचा झटका! रुग्णालयात झाले निधन

Dhaka Capitals coach Mahbub Ali Zaki passes away : बांगलादेश प्रीमियर लीगमध्ये जगभरातील अनेक खेळाडू सहभागी होत आहेत. पहिला सामना २७ डिसेंबर रोजी राजशाही वॉरियर्स आणि ढाका कॅपिटल्स यांच्यात होत आहे. ढाका कॅपिटल्स सामन्यापूर्वी संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक महबूब अली झाकी मैदानावर बेशुद्ध पडले, ज्यामुळे ढाका कॅपिटल्स संघ अडचणीत आला. सामन्यापूर्वी झाकीला सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियममधून तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. तथापि, रुग्णालयात त्याला वाचवता आले नाही.
बांगलादेश प्रीमियर लीग (BPL) मधील एका संघाच्या सहाय्यक प्रशिक्षकाचे सामन्यापूर्वी निधन झाल्याने क्रिकेट जगत हादरले. बीपीएल संघ ढाका कॅपिटल्सचे सहाय्यक प्रशिक्षक महबूब अली झाकी यांचे सामना सुरू होण्याच्या काही मिनिटांपूर्वी निधन झाले. त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला असावा, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला असावा, त्याच्या या बातमीने सर्वानाच मोठा धक्का बसला आहे.
ईएसपीएनच्या मते, बांगलादेश प्रीमियर लीग २०२५ च्या पहिल्या सामन्यापूर्वी ढाका कॅपिटल्स संघ सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सराव करत होता. यावेळी, महबूब अली यांनी संघाच्या तयारीबद्दल सांगितले आणि सामन्याच्या दिवशी सामन्यापूर्वीच्या सरावात भाग घेतला. तथापि, अंतिम तयारी दरम्यान, तो अचानक मैदानावर कोसळला. त्याला ताबडतोब वैद्यकीय मदत आणि सीपीआर देण्यात आला. तथापि, या अनुभवी खेळाडूचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
“ढाका कॅपिटल्सचे सहाय्यक प्रशिक्षक महबूब अली झाकी सराव दरम्यान आजारी पडले आणि मैदानावर कोसळले. त्यांना ताबडतोब सीपीआर देण्यात आला आणि रुग्णालयात नेण्यात आले,” असे ढाका कॅपिटल्सच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
A Minute of Silence in Memory of Mahbub Ali Zaki 📷
Players, officials, and the entire cricketing fraternity observed a 1-minute silence to pay their respects to Mahbub Ali Zaki, honoring his life, legacy, and invaluable contribution to Bangladesh cricket pic.twitter.com/IqlTV8Azy2 — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) December 27, 2025
ढाका कॅपिटल्सने त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर पोस्ट केले की, “आम्हाला ढाका कॅपिटल्स कुटुंबाचे लाडके सहाय्यक प्रशिक्षक हृदयरोगाने ग्रस्त झाल्यानंतर निधन झाल्याची घोषणा करताना खूप दुःख होत आहे. या अपूरणीय नुकसानाने आम्हाला खूप दुःख झाले आहे. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आमच्या मनापासून संवेदना.”