Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Wtc Points Table 2027 Australia Loses For The First Time England Gets Relief India Condition Is Bad

WTC Points Table 2025-27 : ऑस्ट्रेलिया पहिल्यांदाच पराभूत, इंग्लंडला दिलासा! भारताची स्थिती खराब; टीम इंडिया पाकिस्तानपेक्षा मागे

WTC पॉइंट्स टेबलमध्ये ऑस्ट्रेलिया वर्चस्व गाजवत आहे. ऑस्ट्रेलियाने सात सामने खेळले आहेत आणि फक्त एक गमावला आहे. ऑस्ट्रेलियाने सलग सहा सामने जिंकले आहेत आणि अंतिम फेरीत पोहोचण्याचा प्रबळ दावेदार आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 02:24 PM
फोटो सौजन्य - Cricbuzz

फोटो सौजन्य - Cricbuzz

Follow Us:
Follow Us:

WTC Points Table 2025-27 : वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये जाण्यासाठी संघाची कसरत सुरु आहे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लड त्याचबरोबर न्यूझीलंड, भारत असे इतर अनेक देश त्यांची मेहनत घेत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संघाचा आतापर्यत त्यांचा दबदबा दाखवला होता. पण आज त्यांना इंग्लंडविरुद्ध मालिकेमध्ये त्याच्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप सायकलमध्ये पहिल्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाला २०२५-२७ च्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये पहिल्यांदाच पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. 

शनिवारी मेलबर्न येथे झालेल्या अ‍ॅशेस कसोटीत इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियाचा ४ विकेट्सने पराभव केला. सध्याच्या अ‍ॅशेस मालिकेतील इंग्लंडचा हा पहिला विजय आहे. याआधी ऑस्ट्रेलियाने पहिले सर्व तीन सामने जिंकले होते. या पराभवानंतरही ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थानावर आहे. न्यूझीलंडने अलीकडेच वेस्ट इंडिजचा पराभव करून दुसरे स्थान मिळवले आहे. इंग्लंडने चालू WTC सायकलमध्ये तिसरा विजय मिळवला आहे. इंग्लंडने पाच सामने गमावले आहेत.

AUS vs ENG : बॉक्सिंग डे कसोटी विजयानंतर बेन स्टोक्स आणि जो रूट झाले भावूक! मैदानाच्या मध्यभागी केलं खास

WTC पॉइंट्स टेबलच्या ताज्या अपडेटनुसार, ऑस्ट्रेलिया वर्चस्व गाजवत आहे. ऑस्ट्रेलियाने सात सामने खेळले आहेत आणि फक्त एक गमावला आहे. ऑस्ट्रेलियाने सलग सहा सामने जिंकले आहेत आणि अंतिम फेरीत पोहोचण्याचा प्रबळ दावेदार आहे. या सामन्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाचे १०० टक्के WTC पॉइंट्स होते, परंतु आता ते ८५.७१ टक्क्यांवर घसरले आहेत. ७२ सह, ऑस्ट्रेलिया टेबलमध्ये आघाडीवर आहे.

न्यूझीलंड ७७.७८ टक्के गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. ते २०२३ मध्ये चॅम्पियन होते आणि या फेरीतही ते दमदार कामगिरी करत आहेत. न्यूझीलंडने तीन सामने खेळले आहेत, त्यापैकी दोन जिंकले आहेत आणि एक बरोबरीत सुटला आहे. त्यांचे २८ गुण आहेत.

भारतीय कसोटी संघ २०२५-२७ च्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत गुणतालिकेत सहाव्या क्रमांकावर आहे. भारताने नऊ सामने खेळले आहेत, त्यापैकी चार जिंकले आहेत आणि तेवढ्याच पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. टीम इंडियाचा अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ०-२ असा पराभव झाला आहे. भारताचे ४८.१५ टक्के गुण आहेत आणि ते गुणतालिकेत पाकिस्तानपेक्षा मागे आहे. तथापि, पाकिस्तानने भारतापेक्षा कमी सामने खेळले आहेत. पाकिस्तानने फक्त दोन सामने खेळले आहेत, एक जिंकला आहे आणि एक हरला आहे.

Web Title: Wtc points table 2027 australia loses for the first time england gets relief india condition is bad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 02:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं
1

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं

विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी
2

विदर्भाला इतिहास रचण्याची संधी, सर्वाधिक Vijay Hazare Trophy जिंकणारे संघ कोणते? वाचा संपूर्ण यादी

WPL 2026 MI vs UPW : आज मुंबई इंडियन्स आणि यूपी वॉरियर्स आमनेसामने! जाणून घ्या संभाव्य Playing 11, खेळपट्टी आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग
3

WPL 2026 MI vs UPW : आज मुंबई इंडियन्स आणि यूपी वॉरियर्स आमनेसामने! जाणून घ्या संभाव्य Playing 11, खेळपट्टी आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंग

IND vs BAN U19 Toss Update : बांग्लादेशने नाणेफेक जिंकले, करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11
4

IND vs BAN U19 Toss Update : बांग्लादेशने नाणेफेक जिंकले, करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM