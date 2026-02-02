GG vs DC, WPL 2026 : सलग चौथ्या अंतिम सामन्यावर असेल दिल्ली कॅपिटल्सचा डोळा! तर GG इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर 

GG W vs DC W, Eliminator : महिला प्रीमियर लीग २०२६ चा चालू हंगाम चांगलाच रंगात आला आहे. उद्या, मंगळवार ३ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात जायंट्स महिला प्रीमियर लीग एलिमिनेटरमध्ये आमनेसामने येणार आहेत. तीन वेळा उपविजेता राहिलेल्या दिल्ली कॅपिटल्स संघाला चौथ्यांदा अंतिम फेरी गाठण्याची संधी असणार आहे. तर गुजरात जायंट्स प्लेऑफमध्ये पदार्पण करत आहेत. एलिमिनेटरमधील विजेत्या संघाचा सामना ५ फेब्रुवारी रोजी माजी विजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूशी होणार आहे.
सलग चार महिला प्रीमियर लीग हंगामात प्लेऑफमध्ये पात्र ठरलेला एकमेव संघ दिल्ली कॅपिटल्स या हंगामात चढ-उताराच्या कामगिरीनंतर टॉप तीनमध्ये स्थान मिळवण्यात यशस्वी ठरला आहे. संघाने आतापर्यंत चार सामने जिंकले असून चार सामन्यात पराभव पत्करला आहे.
दिल्ली कॅपिटल्स संघाच्या गोलंदाजीचे नेतृत्व वेगवान गोलंदाज नंदिनी शर्मा करत आहे, तिने शेवटच्या षटकांमध्ये १४ विकेट्स घेऊन सामन्यांवर कमालीचा प्रभाव पाडला आहे. डावखुरी फिरकी गोलंदाज श्री चर्नी (१४ विकेट) आणि दक्षिण आफ्रिकेची अष्टपैलू खेळाडू मॅरिझाने कॅप (१० विकेट) यांनी त्यांच्यासोबत चांगली साथ दिली आहे. फलंदाजीसह, कर्णधार मॅरिझाने कॅपच्या सहकारी लॉरा वोल्वार्ड्ट (२४१ धावा) आणि लिझेल ली (२४० धावा) यांनी वरच्या फळीला बळकटी देण्यात यश मिळवले आहे. भारतीय सलामीवीर शफाली वर्मा (२०८ धावा) यांच्या कामगिरीत सातत्य नसणे हा संघासाठी मोठा चिंतेचा विषय ठरत आहे. मागील सामन्यात, कर्णधार जेमिमा रॉड्रिग्जला दबावाखाली आपला फॉर्म गवसल्याचे दिसले.
A maiden #TATAWPL final for @Giant_Cricket? 🧡 Or a 4⃣th consecutive final for @DelhiCapitals? 💙 The #Eliminator beckons 🤩#ClaimTheCrown | #GGvDC pic.twitter.com/2SYKkDM861 — Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) February 2, 2026
गुजरात जायंट्सने आत्मविश्वासाने एलिमिनेटरमध्ये दिमाखात प्रवेश करणार आहे. सलग तीन पराभवांनंतर संघाने लक्षणीय पुनरागमन करत विजयांची हॅटट्रिक नोंदवली, ज्यामध्ये गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सविरुद्ध ११ धावांनी महत्त्वपूर्ण विजयाचा देखील समावेश आहे. लीग टप्प्यात दिल्ली कॅपिटल्सला पराभूत करण्याच्या अनुभवाने गुजरातला मानसिक बळ मिळाले. सोफी डेव्हिनने आठ सामन्यांमध्ये १७ विकेट घेणारी आघाडीची विकेट घेणारी गोलंदाज आहे. तसेच तिने २३७ धावाड देखील केल्या आहेत. तिची अष्टपैलू कामगिरी ही गुजरातचे सर्वात मोठी ताकद आहे. शिवाय, जॉर्जिया वेअरहॅम, बेथ मुनी आणि कर्णधार अॅशले गार्डनर यांची लय संघाला अधिक बळकट करेल.
गुजरात जायंट्स : ॲश्लेह गार्डनर (कर्णधार), कनिका आहुजा, सोफी डेव्हाईन, भारती फुलमाली, किम गर्थ, काश्वी गौतम, राजेश्वरी गायकवाड, हॅप्पी कुमारी, जिंतीमणी कलिता, तनुजा कंवर, बेथ मुनी (यष्टीरक्षक), रेणुका सिंग, अनुष्का शर्मा, शिवानी शर्मा, दानशिया, दानशिया, दानशिया, सोनिया सिंग. व्याट-हॉज.
दिल्ली कॅपिटल्स: जेमिमा रॉड्रिग्ज (कर्णधार), तानिया भाटिया, चिनेल हेन्री, लिझेल ली, निकी प्रसाद, शफाली वर्मा, लॉरा वोल्वार्ड, लुसी हॅमिल्टन, मॅरिझाने कॅप, अलाना किंग, स्नेह राणा, प्रगती सिंग, मिन्नू मणी, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी, एडला सृजना.