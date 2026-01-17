Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • During The Indu19 Vs Banu19 Match A Dispute Arose Between Suryavanshi And Zawad Abrar

INDU19 vs BANU19: U19 World Cup मध्ये अब्रार-वैभव सूर्यवंशी भिडले! चालू सामन्यात गोंधळ; वाचा सविस्तर  

१९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धा सुरू असून या स्पर्धेत आज भारत आणि बांगलादेश आमनेसामने आले आहेत. या सामन्यादरम्यान सूर्यवंशी आणि बांगलादेशी झवाद अब्रार यांच्यात वाद झाल्याचे दिसून आले.

Updated On: Jan 17, 2026 | 08:09 PM
INDU19 vs BANU19: Abrar and Vaibhav Suryavanshi clashed in the U19 World Cup! Chaos in the ongoing match; read the details.

U19 World Cup मध्ये अब्रार-वैभव सूर्यवंशी भिडले(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Chaos in the India vs Bangladesh match : १९ वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धा सुरू असून या स्पर्धेत आज भारत आणि बांगलादेश आमनेसामने आले आहेत. बांगलादेशने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. तर भारताने प्रथम फलंदाजी करत वैभव सूर्यवंशी आणि अभिमन्यु कुंडू यांकया अर्धशतकांच्या जोरावर १० बाद २३८ धावा केल्या आहेत. या सामन्यादरम्यान सूर्यवंशी आणि बांगलादेशी झवाद अब्रार यांच्यात वाद झाल्याचे पाहायाला मिळाले. वादाबाबतच तपशील अज्ञात असले तरी, त्यांच्या देहबोलीतून राग स्पष्टपणे दिसून येत होता. नेमकं काय घडलं जाणून घेऊया.

हेही वाचा : INDU19 vs BANU19: वैभव सूर्यवंशीचा विश्वचषकात धुराळा! युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मोडला विराट कोहलीचा विक्रम

वैभव सूर्यवंशीने या सामन्यात ७२ धावांची खेळी केली आहे. त्याने ६७ चेंडूचा सामना करत ७२ धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याने ६ चकार तर ३ षटकार लगावले आहेत. या दरम्यान त्याने त्याच्या ७२ धावांच्या खेळीने इतिहास लिहिला आहे. पुरुषांच्या १९ वर्षांखालील विश्वचषकात ५० पेक्षा जास्त धावा करणारा सूर्यवंशी हा सर्वात तरुण खेळाडू बनला आहे. त्याने केवळ १४ वर्षे आणि २९६ दिवसांच्या वयात ही कामगिरी बजावली आहे.  असे करून सूर्यवंशीने अफगाणिस्तानच्या शाहिद उल्लाह कमालला पिछाडीवर सोडले आहे. ज्याने २०१४ मध्ये दुबईमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध अर्धशतक झळकावले तेव्हा त्याचे वय १५ वर्षे आणि १९ दिवस होते.

पाकिस्तानचा बाबर आझम देखील या यादीचा भाग आहे. त्याने २०१० मध्ये पामरस्टन नॉर्थ येथे वेस्ट इंडिजविरुद्ध १५ वर्षे आणि ९२ दिवसांच्या वयात ही किमया साधली होती.  या यादीत अफगाणिस्तानचा परवेझ मलिकझाई (२०१६ मध्ये फिजीविरुद्ध १५ वर्षे १२५ दिवस) आणि नेपाळचा शरद वेसावकर (२००४ मध्ये चितगाव येथे इंग्लंडविरुद्ध १५ वर्षे १३२ दिवस) यांचा देखील समावेश आहे.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : बांगलादेशची मुजोरी कायम! भारतीय आयसीसी अधिकाऱ्याला नाकारला व्हिसा

बांगलादेश समोर २३९ धावांचे आव्हान

बंगालदेश संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, तर भारताला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केले. भारताने बांगलादेशसमोर ४८.४ षटकात १० गडी गमावून २३९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताकडून अभिमन्यु कुंडूने ११२ चेंडूत ८० धावा केल्या आहेत. त्याने या खेळीत ४ चौकार आणि ३ षटकार लागवले आहे. तसेच, भारताचा स्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने ६७ चेंडूत ७२ धावांची खेळी केली. त्याने या खेळीत ६ चौकार आणि ३ षटकार लगावले. बांगलादेशकडून अल फहादने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या.

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे…

भारताची प्लेइंग इलेव्हन : आयुष म्हात्रे (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (यष्टीरक्षक), कनिष्क चौहान, हरवंश पनगालिया, आरएस अम्ब्रिस, हेनिल पटेल, दिपेश देवेंद्रन, खिलन पटेल

बांगलादेशची प्लेइंग इलेव्हन : एमडी रिफत बेग, झवाद अबरार, मोहम्मद अझीझुल हकीम तमीम (कर्णधार), कलाम सिद्दीक अलीन, मोहम्मद रिझान होसन, मोहम्मद फरीद हसन फैसल (यष्टीरक्षक), मोहम्मद समीयून बसीर रातुल, शेख पावज जिबोन, अल फहाद, साद इस्लाम रझिन, इक्बाल हुसैन इमोन

Web Title: During the indu19 vs banu19 match a dispute arose between suryavanshi and zawad abrar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 08:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

U19 World Cup 2026 च्या फायनलच्या सुपर 6 मध्ये चार संघाचे स्थान पक्के! भारतानेही मिळवली पात्रता, पण पाकिस्तान…
1

U19 World Cup 2026 च्या फायनलच्या सुपर 6 मध्ये चार संघाचे स्थान पक्के! भारतानेही मिळवली पात्रता, पण पाकिस्तान…

IND VS BAN U19 : बांगलादेशच्या तोंडातून विहान मल्होत्राने विजयाचा घास हिसकावला! टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय
2

IND VS BAN U19 : बांगलादेशच्या तोंडातून विहान मल्होत्राने विजयाचा घास हिसकावला! टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय

INDU19 vs  BANU19: वैभव सूर्यवंशीचा विश्वचषकात धुराळा! युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मोडला विराट कोहलीचा विक्रम
3

INDU19 vs  BANU19: वैभव सूर्यवंशीचा विश्वचषकात धुराळा! युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मोडला विराट कोहलीचा विक्रम

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं
4

Vaibhav Suryavanshi half-century : विश्वचषकात वैभव सुर्यवंशीचा बोलबाला! ठोकले अर्धशतक, भारताला अडचणीतून सावरलं

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM