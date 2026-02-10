T20 World Cup 2026 : दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाने गुणतालिकेचं गणित बदललं! झिम्बाब्वेनेही पाडली छाप, भारत कोणत्या स्थानावर?

T20 World Cup 2026 Updated Points: टी-२० विश्वचषक २०२६ सुरू होऊन ३ दिवस झाले आहेत. ही स्पर्धा ७ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली. आतापर्यंत एकूण ९ सामने खेळले गेले आहेत. पहिला सामना ९ फेब्रुवारी रोजी इटली आणि स्कॉटलंड यांच्यात झाला, तर दुसऱ्या सामन्यात ओमान आणि झिम्बाब्वे आमनेसामने आले. तिसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने कॅनडाचा सामना केला. स्कॉटलंडने इटलीचा पराभव केला, तर झिम्बाब्वेने ओमानचा ८ विकेट्सने पराभव करून श्रीलंकेचा पराभव करून ग्रुप बी मध्ये पहिले स्थान पटकावले. याशिवाय दक्षिण आफ्रिकेने कॅनडाला हरवून मोठा अपसेट केला. ग्रुप डी मध्ये ते पहिल्या क्रमांकावर पोहोचले आहे.
भारत अ गटात दोन गुणांसह अव्वल स्थानावर आहे, तर पाकिस्तानही दोन गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. दरम्यान, ब गटात झिम्बाब्वेने श्रीलंकेला मागे टाकत पहिले स्थान पटकावले आहे. झिम्बाब्वे आणि श्रीलंकेचे प्रत्येकी दोन गुण आहेत, परंतु रनरेटमुळे झिम्बाब्वेने पहिले स्थान मिळवले आहे. शिवाय, क गटात वेस्ट इंडिज पहिल्या स्थानावर आहे, तर स्कॉटलंडही दोन गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे.
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|भारत
|1
|1
|0
|0
|2
|+1.450
|पाकिस्तान
|1
|1
|0
|0
|2
|+0.240
|नेदरलॅंड
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.240
|यूएस
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.450
|नामिबिया
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|झिम्बाव्बे
|1
|1
|0
|0
|2
|+2.702
|श्रीलंका
|1
|1
|0
|0
|2
|+1.000
|आयर्लंड
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.000
|ओमान
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.702
|ऑस्ट्रेलिया
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|वेस्टइंडिज
|1
|1
|0
|0
|2
|+1.750
|स्काॅटलंड
|2
|1
|1
|0
|2
|+0.950
|इंग्लड
|1
|1
|0
|0
|2
|+0.200
|नेपाळ
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.200
|इटली
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.650
|संघ
|सामने
|विजय
|पराभव
|निकाल लागला नाही
|गुण
|रन रेट
|दक्षिण आफ्रिका
|1
|1
|0
|0
|2
|+2.850
|न्यूझीलंड
|1
|1
|0
|0
|2
|+1.162
|अफगाणिस्तान
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.162
|कॅनडा
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.850
|यूएई
|0
|0
|0
|0
|0
|0
आज या विश्वचषकाचे तीन सामने खेळवले जाणार आहे. या दिनाचा पहिला सामना हा नेदरलॅंड विरुद्ध नामिबिया यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे तर दुसरा सामना हा न्यूझीलंड विरूद्ध यूएई या देशांमध्ये विश्वचषकाचा सामना रंगणार आहे. आजचा तिसरा सामना मनोरंजक असणार आहे. तिसरा सामना हा पाकिस्तान विरुद्ध यूएई या देशांमध्ये खेळवला जाणार आहे. मागील विश्वचषकात यूएसने पाकिस्तानला पराभूत केले होते. त्यामुळे या सामन्यावर आज क्रिकेट चाहत्यांची नजर असणार आहे.