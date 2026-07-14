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IND Vs ENG Live: आज होणार महामुकाबला! भारताविरुद्ध इंग्लंडचा प्रथम फलंदाजीचा निर्णय

Updated On: Jul 14, 2026 | 03:05 PM IST
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सारांश

विराट कोहली आतापर्यंत भारतीय संघासाठी 311 वनडे सामने खेळला आहे. त्यामध्ये 299 सामन्यांमध्ये तो फलंदाजीसाठी मैदानात आला आहे. उद्याचा सामना त्याचा 300 वा सामना फलंदाज म्हणून असणार आहे.

IND Vs ENG Live: आज होणार महामुकाबला! भारताविरुद्ध इंग्लंडचा प्रथम फलंदाजीचा निर्णय

India Vs England Live Streaming (फोटो- ians

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विस्तार
  • शुभमन गिल अन् हॅरी ब्रूक करणार नेतृत्व
  • रोहित शर्मा विरुद्ध जोफ्रा आर्चर रंगणार सामना 
  • 3.30 वाजता सुरू होणार महामुकाबला 
England Vs India 1st Odi Live Updates: आजपासून भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील वनडे सिरिज सुरू झाली आहे. आज पहिला सामना होणार आहे. भारताचे नेतृत्व शुभमन गिल तर आणि इंग्लंडचे नेतृत्व हॅरी ब्रूक करणार आहे. दुपारी 3.30 वाजता सामना सुरू होईल. टी 20 सामन्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज झाला आहे. दरम्यान नुकताच टॉस पार पडला. कर्णधार हॅरी ब्रूकने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारतीय संघात रोहित शर्मा, जसप्रीत बूमराह, विराट कोहली ही त्रिमूर्ती आज भारतीय संघात खेळताना दिसणार आहेत. तब्बल तीन वर्षांनी जसप्रीत बूमराह वनडे सिरिज खेळणार आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीच्या संघात येण्यामुळे भारताची ताकद नक्कीच वाढली आहे. टी 20 सिरिजमध्ये दारूण पराभव झाल्यावर त्याचा बदला घेण्यासाठी भारत सज्ज झाला आहे.

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श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने टी 20 मालिका गमावली आहे. फॉर्म एवढा खास राहिला नसला तरी तरी वनडे सिरिजमध्ये श्रेयस अय्यरला स्थान देण्यात आल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे या सिरिजमध्ये तरी तो चांगली कामगिरी करणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. शुभमन गिल भारतीय संघाने खूप काळापासून नेतृत्व करत आहे. त्याची कामगिरीदेखील चांगली राहिली आहे. मात्र या सिरिजमध्ये रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि जसप्रीत बूमराह अनेक कालावधीनंतर खेळताना दिसणार आहे.

विराट कोहली आतापर्यंत भारतीय संघासाठी 311 वनडे सामने खेळला आहे. त्यामध्ये 299 सामन्यांमध्ये तो फलंदाजीसाठी मैदानात आला आहे. उद्याचा सामना त्याचा 300 वा सामना फलंदाज म्हणून असणार आहे. भारतीय क्रिकेटमध्ये काहीच खेळाडू 300 किंवा त्यापेक्षा जास्त सामने खेळले आहेत. सौरव गांगुलीने 300 वनडे खेळून झाल्यावर निवृत्ती घेतली होती. आता उद्याच्या सामन्यात विराट कोहली गांगुलीच्या रेकॉर्डची बरोबरी करणार आहे. सौरव गांगुलीने 311 वनडे खेळून 300 सामन्यांमध्ये फलंदाजी केली आहे.

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भारतीय संघ: रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वाशिंग्टन सुंदर / कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह / मोहम्मद सिराज.

इंग्लंडचा संघ: फिल सॉल्ट, विल जॅक्स, जो रूट, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टिरक्षक), बेन डकेट, सॅम करन, लियाम डॉसन / रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद / गस ॲटकिन्सन.

Web Title: England team captain harry brook won the toss and take batting first against team india

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Published On: Jul 14, 2026 | 03:05 PM

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