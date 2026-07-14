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AI and Jobs: ‘पुढील १० वर्षे धोक्याची! ऑफिसमधील ‘या’ ५ प्रोफेशन्सच्या नोकऱ्यांवर गदा येणार गदा!

Updated On: Jul 14, 2026 | 03:39 PM IST
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सारांश

AI and Jobs: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे (AI) पुढील १० वर्षांत कोट्यवधी व्हाईट कॉलर नोकऱ्यांवर गदा येण्याचा इशारा २०० हून अधिक तज्ज्ञ आणि नोबेल विजेत्यांनी दिला आहे. सविस्तर रिपोर्ट वाचा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

AI and Jobs: आजकाल ऑफिसमध्ये पोहोचताच प्रत्येकाला एकच चिंता सतावत असते ‘माझ्या जागी एखादा एआय (AI) टूल तर येणार नाही ना!’ हा आशियाईच नव्हे तर सामान्य कर्मचाऱ्यांची भीती बनलेली आहे. १५ नोबेल पुरस्कार विजेते, ओपनएआयचे (OpenAI) मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि गुगलचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्यासह २०० दिग्गज अर्थतज्ज्ञ आणि वैज्ञानिकांनी जगभरातील सरकारांना इशारा दिला आहे. जर वेळेत योग्य पावले उचलली गेली नाहीत, तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कोट्यवधी नोकऱ्या गिळंकृत करेल.

यावेळी धोका फॅक्टरीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना नसून, एसी (AC) केबिनमध्ये बसून कॉम्प्युटरवर काम करणाऱ्या ‘व्हाईट कॉलर’ म्हणजेच कॉर्पोरेट कर्मचारी आणि व्यावसायिकांना आहे. चला तर मग समजून घेऊया की एआय नेमक्या कोणत्या नोकऱ्यांवर गदा आणणार आहे, त्यासाठी किती वेळ शिल्लक आहे आणि कोणाला सर्वात जास्त सतर्क राहण्याची गरज आहे.

पुढील १० वर्षे कठीण असतील, वेगाने होणार बदल

या क्षेत्रातील दिग्गजांनी ‘We Must Act Now’ (आता आपण पावले उचललीच पाहिजेत) या नावाने एक खुले पत्र प्रसिद्ध केले आहे. या पत्रामध्ये म्हटले आहे की, पुढील एका दशकात (१० वर्षांत) एआय इतके शक्तिशाली होईल की ते संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरवून सोडेल. पूर्वी जेव्हा जेव्हा एखादे नवीन तंत्रज्ञान आले, तेव्हा माणसाला स्वतःला त्या बदलानुसार ढालण्यासाठी अनेक दशकांचा वेळ मिळत असे. परंतु, एआय हा मानवी इतिहासातील सर्वात वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान आहे. हा बदल इतक्या वेगाने होईल की सध्याची बेरोजगारी विमा यंत्रणा आणि सरकारी व्यवस्था प्रभावित कर्मचाऱ्यांना सावरू शकणार नाही.

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स्टॅनफोर्ड आणि एमआयटी (MIT) च्या तज्ज्ञांच्या मते, एआयचा पहिला हल्ला ‘ऑफिस वर्क’ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होईल, ज्यामध्ये डेटा एंट्री आणि बॅक ऑफिस जॉब्स, कस्टमर सपोर्ट आणि कॉलिंग, कंटेंट रायटिंग आणि बेसिक कोडींग, फायनान्शियल ॲनालिसिस आणि ज्युनिअर वकीली यांसारखी कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होईल.

एमआयटीचे अर्थतज्ज्ञ डॅरॉन ॲसमोग्लू यांचे म्हणणे आहे की, ज्याप्रमाणे पूर्वी औद्योगिक रोबोट्सनी कारखान्यांमधून माणसांना बाहेर काढले होते, अगदी तसेच आता ऑफिसेसमध्ये बसलेल्या व्यावसायिकांसोबत होणार आहे. जर तुम्ही दररोज एकाच साच्यात बसणारे काम करत असाल, ज्यामध्ये फारशी कल्पकता किंवा मानवी संवादाची गरज नसते, तर तुम्हाला सर्वात जास्त सतर्क राहण्याची गरज आहे.

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सरकारांना दिला महत्त्वाचा सल्ला

दिग्गजांनी या पत्रामध्ये सरकारांना कोणतेही तयार सूत्र किंवा धोरण सुचवलेले नाही, तर केवळ सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, तंत्रज्ञान कंपन्यांना (Tech Companies) अशा एआय सिस्टीम तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे, ज्या माणसांना पूर्णपणे रिप्लेस करण्याऐवजी त्यांचे काम अधिक सुलभ आणि दर्जेदार बनवण्यास मदत करतील. जर एआय हा माणसाचा मदतनीस बनण्याऐवजी त्याचा थेट पर्याय बनला, तर येत्या काळात बेरोजगारीचे संकट अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण करू शकते.

Web Title: Ai and jobs white collar global economy nobel laureates warning future of work

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Published On: Jul 14, 2026 | 02:49 PM

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