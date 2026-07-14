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IND Vs ENG Live: मोठा गेम होणार! समोर आली दोन्ही संघांची Playing 11; रोहित अन् विराट थेट….

Updated On: Jul 14, 2026 | 02:06 PM IST
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सारांश

आज भारतीय संघाच्या प्लेइंग 11 बाबत बोल्याचे झाल्यास कर्णधार शुभमन गिल सोबत रोहित शर्मा ओपन करण्यासाठी येऊ शकतो. त्यानंतर तीन नंबरवर विराट कोहलीने खेळण्यासाठी येणार हे जवळपास निश्चित आहे.

IND Vs ENG Live: मोठा गेम होणार! समोर आली दोन्ही संघांची Playing 11; रोहित अन् विराट थेट….

भारत विरुद्ध इंग्लंड (फोटो - ians)

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विस्तार
  • आज होणार भारत विरुद्ध इंग्लंड वनडे सिरिज 
  • रोहित शर्मा अन् विराट कोहली खेळणार 
  • शुभमन गिल करणार भारताचे नेतृत्व 
India Vs England 1st ODI Live Updates: टी 20 सिरिजमध्ये झालेला पराभवाचा बदला घेण्यासाठी भारतीय संघ सज्ज झाला आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वात भारतीय संघ इंग्लंडविरुद्ध भिडणार आहे. आजच्या सामन्यात रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि जसप्रीत बूमराह देखील खेळताना दिसणार आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यासाठी दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 काय असेल याबाबत जाणून घेऊयात.

शुभमन गिल भारतीय संघाने खूप काळापासून नेतृत्व करत आहे. त्याची कामगिरीदेखील चांगली राहिली आहे. मात्र या सिरिजमध्ये रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि जसप्रीत बूमराह अनेक कालावधीनंतर खेळताना दिसणार आहे. जसप्रीत बूमराह प्रथमच शुभमन गिलच्या नेतृत्वात खेळणार आहे. बूमराह आपला शेवटचा सामना 2023 मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वात खेळला होता.

आज भारतीय संघाच्या प्लेइंग 11 बाबत बोल्याचे झाल्यास कर्णधार शुभमन गिल सोबत रोहित शर्मा ओपन करण्यासाठी येऊ शकतो. त्यानंतर तीन नंबरवर विराट कोहलीने खेळण्यासाठी येणार हे जवळपास निश्चित आहे. चौथ्या नंबरवर उपकर्णधार श्रेयस अय्यर मैदानात येऊ शकतो. त्यानंतर केएल राहुल, शिवम दुबे, अक्षर पटेल हे खेळाडू मैदानात फलंदाजीसाठी येताना दिसतील. तसेच बूमराह, प्रसिद्ध कृष्णा साथ देताना दिसून येतील.

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टी 20 सिरिजमध्ये इंग्लंडने भारताला व्हाईटवॉश दिला आहे. त्यामुळे इंग्लंडच्या संघाचा आत्मविश्वास उंचवलेला आहे. तर श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे सारखे खेळाडू टी 20 सिरिज खेळले आहेत. त्यांना इथेल वातावरण आणि पीचचा अंदाज आला आहे. त्यामुळे वनडे सिरिजमध्ये त्यांच्याकडून चांगला खेळ करण्याची अपेक्षा आहे.

भारतीय संघ: रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वाशिंग्टन सुंदर / कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह / मोहम्मद सिराज.

रोहित अन् विराट संघातून बाहेर पडणार? ‘गेल्या दशकापासून ते…’ Shubhman Gill चे मोठे विधान

इंग्लंडचा संघ: फिल सॉल्ट, विल जॅक्स, जो रूट, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टिरक्षक), बेन डकेट, सॅम करन, लियाम डॉसन / रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद / गस ॲटकिन्सन.

Web Title: England vs india odi series playing 11 shubhman gill rohit and virat kohli

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Published On: Jul 14, 2026 | 02:06 PM

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