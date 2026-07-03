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Women World Cup Semifinal: इंग्लंडने दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये South Africa ला चारली धूळ, 5 जुलैला ऑस्ट्रेलियाला देणार टक्कर

Updated On: Jul 03, 2026 | 10:19 AM IST
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सारांश

गुरुवारी रात्री केनिंग्टन ओव्हलवर झालेल्या महिला टी-२० विश्वचषकाच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात इंग्लंडने दक्षिण आफ्रिकेला ४० धावांनी पराभूत केले. ५ जुलै रोजी लॉर्ड्सवर ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध रंगणार सामना

इंग्लंडने केला दिमाखात फायनलमध्ये प्रवेश (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

इंग्लंडने केला दिमाखात फायनलमध्ये प्रवेश (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • इंग्लंडने दक्षिण आफ्रिकेला पाठवलं माघारी 
  • वुमन्स टी२० वर्ल्डकप मधून दक्षिण आफ्रिका बाहेर
  • इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया टीमदरम्यान होणार फायनल
इंग्लंडने दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला हरवून आपल्या घरच्या मैदानावर होणाऱ्या महिला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत शानदार प्रवेश केला आहे. या सामन्यात त्यांचा सामना सहा वेळा विजेतेपद पटकावलेल्या बलाढ्य ऑस्ट्रेलियन संघाशी होईल. विजेतेपदाचा सामना ५ जुलै रोजी लॉर्ड्सवर खेळला जाईल. जर इंग्लंडने हा सामना जिंकला, तर १७ वर्षांनंतर हे त्यांचे पहिले विजेतेपद असेल. २००९ मध्ये झालेल्या पहिल्या टी-२० विश्वचषक हंगामात न्यूझीलंडला हरवून इंग्लंडने पहिले विजेतेपद पटकावले होते.

दक्षिण आफ्रिका बाहेर 

 

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काल रात्री दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या विश्वचषकाच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात दुखापतीतून पुनरागमन करणाऱ्या नॅट सायव्हर-ब्रंट आणि हेदर नाईट यांनी मोठी अर्धशतके झळकावली. या दोघींनी चौथ्या विकेटसाठी ९० चेंडूंमध्ये १३३ धावांची भागीदारी करून आपल्या संघाला २३/३ या कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढले आणि ४० धावांनी विजय मिळवून दिला. इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी करत दक्षिण आफ्रिकेला १६९/५ च्या प्रत्युत्तरात १२९/८ धावांवर रोखले.

पायाच्या दुखापतीमुळे तीन सामने चुकवल्यानंतर संघात परतलेल्या सायव्हर-ब्रँटने ४७ चेंडूंमध्ये ७५ धावा केल्या आणि नाईटने ४७ चेंडूंमध्ये ५८ धावा केल्या. गेल्या वर्षीच्या ५० षटकांच्या विश्वचषक आणि २०२३ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करल्यानंतर याच संघाने आता विजय मिळवला आहे.

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कसा रंगला खेळ 

 

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दक्षिण आफ्रिकेची इस्माईल, इंग्लंडची सलामीवीर एमी जोन्सला पहिल्याच चेंडूवर बाद करून टी-२० महिला विश्वचषकात ५० बळी घेणारी पहिली महिला ठरली. सुरुवातीच्या धक्क्यातून सावरल्यानंतर इंग्लंडने प्रतिहल्ला चढवला. त्यानंतर म्लाबाने नाईट आणि सायव्हर-ब्रँट या दोघींना सलग तीन चेंडूंमध्ये बाद करून दक्षिण आफ्रिकेला दुहेरी यश मिळवून दिले, पण तोपर्यंत त्यांनी इतक्या धावा केल्या होत्या की दक्षिण आफ्रिकेने टी-२० महिला विश्वचषकातील दुसरा सर्वात मोठा यशस्वी धावांचा पाठलाग केला असता.

या सामन्यात, दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वॉल्व्हार्डला पहिल्या तीन षटकांत स्ट्राईक मिळाली, ज्यात तिने चार चेंडूंचा सामना करत फक्त दोन धावा केल्या. इतकेच नाही तर पॉवरप्लेच्या शेवटच्या षटकापर्यंत तिने ‘रन-अ-बॉल’ (प्रति चेंडू एक धाव) या सरासरीने १३ धावा केल्या होत्या. वॉल्व्हार्डने लिन्सी स्मिथच्या गोलंदाजीवर पुढे सरकून मिड-ऑनवरून फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, पण एक्लेस्टोनने उसळी घेत मागे वाकून एक अप्रतिम ओव्हरहेड झेल पकडला आणि दक्षिण आफ्रिकेची ४३ धावांची सलामीची भागीदारी संपुष्टात आणली. पॉवरप्लेच्या अखेरीस, आवश्यक धावगती प्रति षटक नऊ धावांपर्यंत पोहोचली होती आणि त्यानंतर ती वाढतच राहिली.

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Web Title: Women s t20 world cup england beat south africa in second semifinal now final will be with australia

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Published On: Jul 03, 2026 | 10:19 AM

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