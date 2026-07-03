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Eng W vs Aus W Final: T20 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड आमनेसामने; कधी अन् कुठे रंगणार महामुकाबला?

Updated On: Jul 03, 2026 | 04:06 PM IST
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सारांश

Eng W vs Aus W Womens T 20 World Cup 2026 final: महिला टी२० विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडने अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. आता हे दोन्ही संघ ५ जुलै रोजी लॉर्ड्सवर भिडतील.

Eng W vs Aus W Final: T20 वर्ल्ड कप फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड आमनेसामने; कधी अन् कुठे रंगणार महामुकाबला?
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विस्तार
  • ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड आमनेसामने
  • कधी आणि कुठे रंगणार महामुकाबला?
  • विजेतेपद कोणाला मिळणार?
महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ ( Women’s t20 world cup 2026) आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. या स्पर्धेला आता दोन अंतिम स्पर्धक मिळाले आहेत. पहिल्या सेमिफायनल सामन्यात, सहा वेळच्या विजेत्या ऑस्ट्रेलियाने वेस्ट इंडिजला आठ विकेट्सने दुव्वा उडवला. तर दुसऱ्या सेमिफायनल सामन्यात यजमान इंग्लंडने दक्षिण आफ्रिकेला ४० धावांनी पराभूत करून अंतिम सामन्यात आपले स्थान निश्चित केले. आता हे दोन्ही संघ ५ जुलै (रविवार) रोजी लंडनच्या ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर एकमेकांसमोर आमनेसामने येतील. ऑस्ट्रेलिया विक्रमी सातव्या महिला टी-२० विश्वचषक विजेतेपदासाठी मैदानात उतरेल, तर इंग्लंड २००९ नंतर दुसऱ्यांदा विश्वविजेता बनण्याचे ध्येय ठेवेल.

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पहिल्या सेमिफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाने केला वेस्ट इंडिजचा एकतर्फी पराभव

स्पर्धेच्या पहिल्या सेमिफायनल सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्णधार हेली मॅथ्यूजच्या ३० धावांच्या खेळीमुळे वेस्ट इंडिजने सावध सुरुवात केली, पण त्यानंतर ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांनी सामन्याचे चित्र पूर्णपणे पालटून टाकले. जॉर्जिया वेअरहॅम, सोफी मोलिन्यू आणि ॲशले गार्डनर यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेत वेस्ट इंडिजला २० षटकांत १२५ धावांवर रोखले.

१२६ धावांचे सोपे लक्ष्य गाठताना ऑस्ट्रेलियाला सुरुवातीलाच दोन धक्के बसले, पण अनुभवी सलामीवीर बेथ मूनीने एक बाजू सांभाळून धरली. तिने ३६ चेंडूंमध्ये ६१ धावांची नाबाद शानदार खेळी करत केवळ दोन विकेट्स गमावून संघाला अवघ्या १३ षटकांत विजय मिळवून दिला. या विजयामुळे ऑस्ट्रेलियाने पुन्हा एकदा अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले असून आता त्यांचे लक्ष विक्रमी सातव्या विजेतेपदावर आहे.

दुसऱ्या सेमिफायनलमध्ये इंग्लंडने केला दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव

दुसऱ्या सेमिफायनल सामन्यात, दक्षिण आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून इंग्लंडला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. यजमान संघाची सुरुवात खराब झाली आणि त्यांनी ३५ धावांत तीन विकेट्स गमावले. त्यानंतर कर्णधार नॅट सिवर-ब्रंट आणि अनुभवी फलंदाज हेदर नाईट यांनी डाव सावरला. त्यांनी चौथ्या विकेटसाठी १३३ धावांची शानदार भागीदारी केली, जी महिला टी२० विश्वचषकाच्या बाद फेरीच्या इतिहासातील चौथ्या विकेटसाठीची सर्वोच्च भागीदारी ठरली. नॅट सिवर-ब्रंट आणि हेदर नाईट या दोघींनी अर्धशतके झळकावली, ज्यामुळे इंग्लंडने आपल्या २० षटकांत पाच विकेट्स गमावून १६९ धावांची भक्कम धावसंख्या उभारली.

१७० धावांचे लक्ष्य गाठताना दक्षिण आफ्रिकेच्या नियमित अंतराने विकेट पडत राहिल्या. ताजमिन ब्रिट्सने अर्धशतक झळकावून झुंज दिली, पण तिला दुसऱ्या टोकाकडून महत्त्वपूर्ण साथ मिळाली नाही. संघ आपल्या २० षटकांत आठ विकेट्स गमावून केवळ १२९ धावाच करू शकला. इंग्लंडकडून लॉरेन बेल आणि चार्ली डीन यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेऊन संघाला ४० धावांनी शानदार विजय मिळवून दिला.

लॉर्ड्सवर रंगणार अंतिम सामना

महिला टी२० विश्वचषकाचा अंतिम सामना ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात लॉर्ड्सच्या मैदानात रंगणार आहे. ऑस्ट्रेलिया हा गेल्या दशकापासून या स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी संघ राहिला आहे, तर इंग्लंड १७ वर्षांनंतर घरच्या मैदानावर ही ट्रॉफी जिंकण्याचा प्रयत्न करेल.

विजेतेपद कोणाला मिळणार?

एका बाजूला सहा वेळा विश्वविजेता ठरलेला ऑस्ट्रेलिया आहे, जो आपले वर्चस्व कायम ठेवून सातवी ट्रॉफी जिंकण्याच्या प्रयत्नात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला यजमान इंग्लंड आहे, जो मायदेशात १७ वर्षांची प्रतीक्षा संपवून आपला दुसरा टी२० विश्वचषक जिंकण्याचे ध्येय बाळगून आहे. दोन्ही संघांचा सध्याचा फॉर्म पाहता, अंतिम सामना रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे आणि क्रिकेट चाहत्यांना एका हाय-व्होल्टेज महिला क्रिकेट सामना पाहायला मिळणार आहे.

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Web Title: Eng w vs aus w womens t20 world cup 2026 final match on lords 5th july

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Published On: Jul 03, 2026 | 04:06 PM

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