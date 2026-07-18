शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Rohit Sharma Retirement News Hitman Statement Odi Future 2027 World Cup Trends

‘… त्या दिवशी मी क्रिकेट सोडून देईन’; निवृत्तीवर Rohit Sharma चे वक्तव्य व्हायरल

Updated On: Jul 18, 2026 | 03:46 PM IST
जाहिरात
सारांश

Rohit Sharma Retirement News: रोहति शर्मा आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार असल्याची चर्चांनी सध्या जोर धरला आहे. त्यातच आता रोहितने त्याच्या निवृत्तीवर केलेले एक जुने वक्तव्य सध्या सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा व्हायरल होत आहे.

‘… त्या दिवशी मी क्रिकेट सोडून देईन’; निवृत्तीवर Rohit Sharma चे वक्तव्य व्हायरल
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • निवृत्तीवर Rohit Sharma चे वक्तव्य व्हायरल
  • २०२७ च्या वर्ल्ड कपसाठी रोहितची निवड नाही
  • गेल्या दोन सामन्यात निराशाजनक कामगिरी
भारत आणि इंग्लंड यांच्या रविवारी १९ जुलै रोजी तिसरा आणि अंतिम वनडे सामना खेळला जाणार आहे. हा सामना लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर रंगणार आहे. वृत्तानुसार, भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा या सामन्यात आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर करु शकतो. रोहितने आंतरराष्ट्रीय कसोटी क्रिकेट आणि टी- २० क्रिकेटमधून आधीच आपली निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्यामुळे रोहित शर्मा खरंच रविवारी शेवटचा सामना खेळणार का हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. परंतु, त्याआधी रोहितने निवृत्तीबाबत केलेले एक विधान पुन्हा चर्चेत आहे.

FIFA World Cup Final ची जबरदस्त क्रेझ!अर्जेंटिना-स्पेन सामन्याच्या तिकिटांसाठी लाखोंची बोली; किंमत ऐकून थक्क व्हाल

निवृत्तीवर रोहित शर्मा काय म्हणाला?

भारताचा स्टार फलंदाज रोहित शर्मा याने गेल्या वर्षी ७ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. यानंतर त्याने एका मुलाखतीत म्हटले की, ‘ज्या दिवशी मला वाटेल की मी मैदानावर मला जे करायचे आहे ते करू शकत नाही, त्या दिवशी मी खेळणे थांबवेन. पण सध्या, माझा विश्वास आहे की मी जे काही करत आहे त्याचा संघाला फायदा होत आहे.’ रोहितने त्याच्या निवृत्तीवर केलेले हे वक्तव्य पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

गेल्या दोन सामन्यात निराशाजनक कामगिरी

रोहितने इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात ११ धावा केल्या तर दुसऱ्या सामन्यात २६ धावा केल्या. यानंतर लॉर्ड्सवरील तिसरा सामना हा रोहितचा शेवटचा सामना असेल अशी चर्चा सुरु झाली. परंतु रोहित किंवा बीसीसीआयने अद्याप याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या अफवा पसरण्याची ही पहिली वेळ नाही. त्याच्या कर्णधारपदाखाली टीम इंडियाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ जिंकली होती आणि त्यानंतरही रोहितच्या निवृत्तीबद्दल विविध दावे समोर आले होते.

२०२७ च्या वर्ल्ड कपसाठी रोहितची निवड नाही

एका वृत्तानुसार, निवड समितीने रोहित शर्माला संघ व्यवस्थापनाने कळवले आहे की, २०२७ च्या विश्वचषकासाठी त्याचा संघात समावेश केला जाणार नाही. अलीकडेच अनेक माध्यमांनी असा दावा केला आहे की, २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाला डोळ्यासमोर ठेवून भारतीय निवड समितीला तरुण खेळाडूंवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. परिणामी, रोहित शर्माच्या भविष्याबद्दल प्रश्न निर्माण झाले. असे वृत्त आहे की, निवड समिती पुढील वर्षीच्या विश्वचषकासाठी यशस्वी जैस्वालला संधी देऊ इच्छिते. परंतु, या संदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. मात्र, रोहित शर्माने आधीच जाहीर केले आहे की, २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकापर्यंत भारतासाठी खेळणे हे त्याचे ध्येय आहे.

PV Sindhu ची विजयी गर्जना; चेन यूफेईला नमवत Japan Open 2026 च्या फायनलमध्ये धडक

Web Title: Rohit sharma retirement news hitman statement odi future 2027 world cup trends

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 03:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ! Rohit च्या निवृत्तीची चर्चा अन् ‘या’ खेळाडूंचं करिअर धोक्यात? चाहते चिंतेत
1

क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ! Rohit च्या निवृत्तीची चर्चा अन् ‘या’ खेळाडूंचं करिअर धोक्यात? चाहते चिंतेत

IND Vs ENG: भेंडी आउटच होत नाही! कायम नॉट आउट; Joe Root ला टीम इंडिया कशी रोखणार?
2

IND Vs ENG: भेंडी आउटच होत नाही! कायम नॉट आउट; Joe Root ला टीम इंडिया कशी रोखणार?

Rohit Sharma: ‘हा रोहितचा शेवटचा सामना…’, BCCI ने दिले सणसणीत उत्तर; तरीही चर्चांना उधाण
3

Rohit Sharma: ‘हा रोहितचा शेवटचा सामना…’, BCCI ने दिले सणसणीत उत्तर; तरीही चर्चांना उधाण

Cricket News: इंग्लंड दौरा संपताच टीम इंडियाला नवे आव्हान; वनडे मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर
4

Cricket News: इंग्लंड दौरा संपताच टीम इंडियाला नवे आव्हान; वनडे मालिकेचे वेळापत्रक जाहीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘… त्या दिवशी मी क्रिकेट सोडून देईन’; निवृत्तीवर Rohit Sharma चे वक्तव्य व्हायरल

‘… त्या दिवशी मी क्रिकेट सोडून देईन’; निवृत्तीवर Rohit Sharma चे वक्तव्य व्हायरल

Jul 18, 2026 | 03:46 PM
Dharashiv News: धाराशिव जिल्हा येतोय हरित ऊर्जेच्या नकाशावर, १,४२० मेगावॅट वीज निर्मिती, आणखी ४८३ मेगावॅट प्रकल्प मार्गावर

Dharashiv News: धाराशिव जिल्हा येतोय हरित ऊर्जेच्या नकाशावर, १,४२० मेगावॅट वीज निर्मिती, आणखी ४८३ मेगावॅट प्रकल्प मार्गावर

Jul 18, 2026 | 03:43 PM
US-Iran War: अघटित घडणार! इस्रायलमध्ये अमेरिकेच्या 60 हून अधिक युद्धनौका, विमानांचा खडा पहारा; रडारवर 3 मोठी अणू ठिकाणे

US-Iran War: अघटित घडणार! इस्रायलमध्ये अमेरिकेच्या 60 हून अधिक युद्धनौका, विमानांचा खडा पहारा; रडारवर 3 मोठी अणू ठिकाणे

Jul 18, 2026 | 03:41 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
Devhara Vastu Tips: देव्हारा कोणत्या लाकडाचा असावा? जाणून घ्या वास्तू आणि धर्मशास्त्रातील नियम

Devhara Vastu Tips: देव्हारा कोणत्या लाकडाचा असावा? जाणून घ्या वास्तू आणि धर्मशास्त्रातील नियम

Jul 18, 2026 | 03:30 PM
Amravati News: बनावट कृषी निविष्ठांवर घाव! २३० परवाने रद्द; अमरावती विभागात ५२० कृषी केंद्रांची विक्री बंद

Amravati News: बनावट कृषी निविष्ठांवर घाव! २३० परवाने रद्द; अमरावती विभागात ५२० कृषी केंद्रांची विक्री बंद

Jul 18, 2026 | 03:30 PM
Shooting Gone Wrong : अरेरे! स्टंटच्या नादात पँट उतरली, काकांसोबत घडला तो प्रकार…पाहून यूजर्सनाही हसू झालं अनावर; Video Viral

Shooting Gone Wrong : अरेरे! स्टंटच्या नादात पँट उतरली, काकांसोबत घडला तो प्रकार…पाहून यूजर्सनाही हसू झालं अनावर; Video Viral

Jul 18, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा