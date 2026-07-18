FIFA World Cup Final ची जबरदस्त क्रेझ!अर्जेंटिना-स्पेन सामन्याच्या तिकिटांसाठी लाखोंची बोली; किंमत ऐकून थक्क व्हाल

PV Sindhu ची विजयी गर्जना; चेन यूफेईला नमवत Japan Open 2026 च्या फायनलमध्ये धडक
टिकपिक या तिकीट पुनर्विक्री बाजारपेठेतील ताज्या आकडेवारीनुसार, चाहते या भव्य सामन्यासाठी मोठी रक्कम मोजत आहेत, ज्यामुळे हा अमेरिकन क्रीडा इतिहासातील सर्वात महागडा कार्यक्रम ठरला आहे. टिकपिकच्या मते, हा ऐतिहासिक अंतिम सामना पाहण्यासाठी खरेदीदारांनी प्रति तिकीट सरासरी ११, ३२७ डॉलर्स, म्हणजेच भारतीय चलनेनुसार, अंदाजे १० लाख रुपये मोजले आहेत. अमेरिकन क्रीडा इतिहासातील कोणत्याही क्रीडा कार्यक्रमासाठी नोंदवलेली ही आतापर्यंतची सर्वाधिक जास्त खरेदी किंमत आहे. या फुटबॉल सामन्याने अमेरिकेतील सर्वात लोकप्रिय क्रीडा स्पर्धा ‘सुपर बाउल LVIII’ चा विक्रमही मागे टाकला आहे, जिथे तिकिटांची सरासरी किंमत ९,४११ (सुमारे ९ लाख रुपये) नोंदवली गेली होती.
या सामन्यातील सर्वात स्वस्त तिकिटांची अंदाजे किंमत देखील भुवया उंचावतील. टिकपिटच्या अनुसार, १७ जुलै पर्यंत सर्वात स्वस्त तिकिटांची अंदाजे किमत ७, ६६७ डॉलर्स इतकी होती. किंमत जास्त असूनही तिकिटांच्या मागणीत मोठी वाढ होत आहे. त्यामुळे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. जगभरातील फुटबॉल चाहते हा ऐतिहासिक क्षण पाहण्यासाठी मेटलाइफ स्टेडियममध्ये पोहोचण्यास उत्सुक आहेत, जिथे एकीकडे स्पेनला आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे, तर दुसरीकडे मेस्सीला सलग दुसरे विश्वचषक विजेतेपद जिंकून आपल्या सुवर्ण कारकिर्दीचा आणखी एक संस्मरणीय शेवट करायचा आहे.