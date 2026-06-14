FIFA World Cup 2026: स्कॉटलंडचा 36 वर्षांचा दुष्काळ संपला; जॉन मॅकगिनचा गोल ठरला गेमचेंजर

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सामन्याच्या सुरुवातीला काही मिनिटांत दोन्ही संघांनी वारंवार हल्ले चढवले, पण स्कॉटलंडने हळूहळू सामन्यावर नियंत्रण मिळवण्यास सुरुवात केली. सातव्या मिनिटाला कर्णधार स्कॉट मॅकटोमिनेने मारलेला हेडर क्रॉसबारवरून गेला. काही मिनिटांनंतर, त्याचा आणखी एक शॉट पोस्टला लागून गोलमध्ये गेला. परंतु, हैतीने दबाव कायम ठेवला आणि स्कॉटलंडला सहजपणे खेळात टिकू दिले नाही.
२९ व्या मिनिटाला स्कॉटलंडने आघाडी घेतली. फॉरवर्ड चे ॲडम्सने एक लांब बॉल नियंत्रित करून तो बेन गॅनन-डोककडे पास केला. त्याचा क्रॉस एका हैतीयन बचावपटूने अडवला, पण बॉलजॉन मॅकगिनपर्यंत पोहोचला. मॅकगिनने बॉक्सच्या कडेवरून एक जोरदार शॉट मारला, जो गोलकीपर जॉनी प्लॅसिडला किंचित लागून जाळ्यात गेला. वयाच्या ३१ वर्षे आणि २३८ दिवसांनी, मॅकगिन फिफा विश्वचषकात स्कॉटलंडसाठी गोल करणारा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला. त्याने १९८२ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध गोल करणाऱ्या केनी डलग्लिश यांचा विक्रम मोडला. केनी यांनी वयाच्या ३१ वर्षे आणि १०३ दिवसांनी गोल केला होता.
एक गोल स्वीकारल्यानंतर हैतीने पुनरागमन करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. हायड्रेशन ब्रेकनंतर संघाला काही चांगल्या संधी मिळाल्या. रुबेन प्रोव्हिडन्सने एक अप्रतिम धाव घेतली आणि एक खालच्या दिशेने शॉट मारला, जो स्कॉटलंडचा गोलकीपर अँगुस गनला पूर्णपणे पकडता आला नाही. यामुळे बॉक्समध्ये काही क्षणांसाठी गोंधळ निर्माण झाला, परंतु स्कॉटिश बचावफळीने गोल अडवला.
स्कॉटलंड आणि हैती यांच्यातील हा सामना पंचांच्या निर्णयामुळे वादग्रस्त ठरला. ७९ व्या मिनिटाला, हैतीच्या जीन-रिकनर बेलेगार्डने एक जोरदार किक मारली. बॉल बॉक्सच्या आत एका स्कॉटिश बचावपटूला लागला. हैतीच्या खेळाडूंनी जोरदार अपील करूनही, पंचांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. VAR ने सुद्धा हस्तक्षेप केला नाही. बॉक्सच्या आत हँडबॉल झाल्यामुळे विरोधी संघाला पेनल्टी देण्यात आली.
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