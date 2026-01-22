Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Gg Vs Upw Wpl 2026 Live Gg Sets A Target Of 154 Runs Against Up Warriors

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गडगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

नवी मुंबई येथील डॉ. डी. वाय पाटील स्टेडियमवर येथे खेळवण्यात येत असलेल्या सामन्यात नाणेफेक गमावणाऱ्या गुजरात जायंट्स संघ सोफी डिव्हाईनच्या अर्धशतकाच्या जोरावर यूपी वॉरियर्ससमोर १५४ धावांचे लक्ष्य दिले आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 09:40 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE: GG's innings faltered! UP Warriors set a target of 154 runs; Sophie Devine shone.

UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : आज गुरुवारी महिला प्रीमियर लीग २०२६ मधील १४ वा सामना युपी वॉरियर्स आणि गुजरात जायंट्स यांच्यात खेळला जात आहे. नवी मुंबई येथील डॉ. डी. वाय पाटील स्टेडियमवर येथे खेळवण्यात येत असलेल्या सामन्यात नाणेफेक गमावणाऱ्या गुजरात जायंट्स संघ सोफी डिव्हाईनच्या अर्धशतकाच्या जोरावर ८ बाद १५३ धावाच उभ्या करू शकला. यूपीला हा सामना जिंकायचा असेल तर १५४ धावा कराव्या लागणार आहेत. युपी वॉरियर्सकडून क्रांति गौडने २ विकेट्स घेतल्या.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला भारतात न खेळणे भोवणार? ‘या’ संभाव्य दंडांना जावे लागेल सामोरे; ICC चे नियम काय सांगतात?

नवी मुंबई येथील डॉ. डी. वाय पाटील स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यापूर्वी(WPL 2026) युपी वॉरियर्स संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा करण्याचा निर्णय घेतला तर गुजरात जायंट्स संघाला प्रथम फलंदाजी करण्यास आमंत्रित केले. गुजरात संघाची सुरुवात खराब झाली. २३ धावांवर संघाची सलामीवीर डॅनी व्याट-हॉज १४ धावा करून बाद झाली. तिला क्रांति गौडने बाद केले. त्यानंतर आलेली अनुष्का शर्मा देखील १४ धावा करून झटपट बाद झाली, तिला देखील क्रांतीने माघारी पाठवले. तर कर्णधार ॲशले गार्डनरला काही खास करता आले नाही. ती ५ धावांवर माघारी गेली. ती दीप्ती शर्माची शिकार ठरली.

एका बाजूने विकेट्स जात होत्या, तर दूसऱ्या बाजूने सलामीवीर बेथ मुनी खेळत होती. गार्डनर नंतर मैदानात सोफी डिव्हाईन आली. दरम्यान  बेथ मुनी ३४ चेंडूत ३८ धावा करून बाद झाली. यामध्ये तिने ५ चौकार मारले. तिला सोफी एक्लेस्टोनमने बाद केले.  कनिका आहुजा ६ धावा, भारती फुलमाळी ५ धावा,  काश्वी गौतम ११ धावा तर  रेणुका सिंग ठाकूर १ धावा करून बाद झाल्या, तर सोफी डिव्हाईनने शानदार अर्धशतक ठोकले आणि संघला १५० च्या पुढे पोहचवले. यामध्ये ती २ चौकार आणि ३ षटकरांच्या मदतीने ५० धावा काढून तर तसेच हॅपी कुमारी ० धावा काढत नाबाद राहिली. युपी वॉरियर्सकडून क्रांति गौड आणि सोफी एक्लेस्टोन यांनीन प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तर दीप्ती शर्मा आणि क्लो ट्रायॉनने प्रत्येकी १ विकेट घेतली. यूपीला विजयासाठी १५४ धावा कराव्या लागणार आहे.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला टाटा-बायबाय! ‘या’ संघाची लागली लॉटरी; टी-२० विश्वचषकाच्या व्यासपीठावर दाखवणार ताकद

 

महिला प्रीमियर लीगसाठी संघ पुढीलप्रमाणे

गुजरात जायंट्स महिला प्लेइंग इलेव्हन: बेथ मुनी (यष्टीरक्षक), सोफी डिव्हाईन, अनुष्का शर्मा, डॅनी व्याट-हॉज, कनिका आहुजा, ॲशले गार्डनर (कर्णधार), काश्वी गौतम, भारती फुलमाळी, तनुजा कंवर, रेणुका सिंग ठाकूर, हॅपी कुमारी

यूपी वॉरियर्झ महिला प्लेइंग इलेव्हन : मेग लॅनिंग (कर्णधार), किरण नवगिरे, फोबी लिचफिल्ड, हरलीन देओल, क्लो ट्रायॉन, श्वेता सेहरावत (यष्टीरक्षक), सोफी एक्लेस्टोन, दीप्ती शर्मा, आशा शोभना जॉय, शिखा पांडे, क्रांती गौड

बातमी अडपेट होत आहे…

Web Title: Gg vs upw wpl 2026 live gg sets a target of 154 runs against up warriors

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 09:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WPL 2026 Points Table : गुणतालिकेचे बदलले चित्र! गुजरात जायंट्सच्या विजयाने पॉइंट्स टेबल हलले, मुंबई इंडियन्स टॉप-2 मधून बाहेर
1

WPL 2026 Points Table : गुणतालिकेचे बदलले चित्र! गुजरात जायंट्सच्या विजयाने पॉइंट्स टेबल हलले, मुंबई इंडियन्स टॉप-2 मधून बाहेर

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान
2

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी
3

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत
4

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics : मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगरात महायुतीचाच महापौर; एकनाथ शिंदे यांची उबाठावर घणाघाती टीका

Maharashtra Politics : मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगरात महायुतीचाच महापौर; एकनाथ शिंदे यांची उबाठावर घणाघाती टीका

Jan 23, 2026 | 06:36 PM
IND vs NZ 2nd T20l Match : सूर्या आर्मी मालिकेत आघाडीसाठी सज्ज! रायपुरमध्ये भारताचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

IND vs NZ 2nd T20l Match : सूर्या आर्मी मालिकेत आघाडीसाठी सज्ज! रायपुरमध्ये भारताचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय 

Jan 23, 2026 | 06:32 PM
डोळ्याचे पारणे फेडणारा क्षण! Pandharpur मध्ये साजरा झाला श्री विठ्ठल-रुक्मिणी शाही विवाह

डोळ्याचे पारणे फेडणारा क्षण! Pandharpur मध्ये साजरा झाला श्री विठ्ठल-रुक्मिणी शाही विवाह

Jan 23, 2026 | 06:32 PM
संजय लीला भन्साळी आणि श्रेया घोषाल एकत्र! भारतीय कथाकथनाचा प्रवास मांडणारा एक भव्य आणि भावपूर्ण प्रयोग ‘भारत गाथा’

संजय लीला भन्साळी आणि श्रेया घोषाल एकत्र! भारतीय कथाकथनाचा प्रवास मांडणारा एक भव्य आणि भावपूर्ण प्रयोग ‘भारत गाथा’

Jan 23, 2026 | 06:16 PM
Jayakwadi Bird Census: जायकवाडीत परदेशी पाहुण्यांचा किलबिलाट! ७९ प्रजातींच्या ३२ हजार पक्ष्यांची नोंद

Jayakwadi Bird Census: जायकवाडीत परदेशी पाहुण्यांचा किलबिलाट! ७९ प्रजातींच्या ३२ हजार पक्ष्यांची नोंद

Jan 23, 2026 | 06:14 PM
…आणि बाळासाहेब ठाकरेंनी चक्क मुस्लिम लीगसोबत युती केली! गोष्ट शिवसेनेच्या पहिल्या महापौरपदाच्या रस्सीखेचाची

…आणि बाळासाहेब ठाकरेंनी चक्क मुस्लिम लीगसोबत युती केली! गोष्ट शिवसेनेच्या पहिल्या महापौरपदाच्या रस्सीखेचाची

Jan 23, 2026 | 06:10 PM
तुळजाभवानीच्या दानपेटीत चुकून पडलेले दागिने दानच समजले जातील, दानपेटीतील अंगठी प्रकरणी मंदिर संस्थानचा खुलासा

तुळजाभवानीच्या दानपेटीत चुकून पडलेले दागिने दानच समजले जातील, दानपेटीतील अंगठी प्रकरणी मंदिर संस्थानचा खुलासा

Jan 23, 2026 | 06:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM