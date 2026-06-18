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ENG Vs NZ: न्यूझीलंडच्या ‘फाडू’ फील्डरने फोडला घाम! Glenn Phillips ने इंग्लंडविरुद्ध ठोकलं पहिलं कसोटी शतक

Updated On: Jun 18, 2026 | 07:49 PM IST
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सारांश

न्यूझीलंडचा संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंडमध्ये कसोटी सामने खेळवले जात आहेत. सध्या दोन्ही संघांमध्ये दुसरा कसोटी सामना सुरू आहे. पहिल्याच दिवशी न्यूझीलंडचा संघ अडचणीत सापडला होता.

ENG Vs NZ: न्यूझीलंडच्या 'फाडू' फील्डरने फोडला घाम! Glenn Phillips ने इंग्लंडविरुद्ध ठोकलं पहिलं कसोटी शतक

ग्लेन फिलिप्सचे शानदार शतक (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • ग्लेन फिलिप्सने इंग्लंडविरुद्ध ठोकले खणखणीत शतक
  • कसोटी क्रिकेटमधील पूर्ण केले पहिले शतक 
  • 135 बॉल्समध्ये पूर्ण केल्या 100 रन्स
England Vs New Zealand Test Series: सध्या इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड या दोन संघांमध्ये कसोटी सामना सुरू आहे. आजच्या सामन्यात न्यूझीलंडच्या संघाचा बेस्ट फील्डर, ऑल राऊंडर असणाऱ्या ग्लेन फिलिप्सने आज शानदार शतकी खेळी केली आहे. जगातील सर्वश्रेष्ठ फील्डर म्हणून ग्लेन फिलिप्सची ओळकह आहे. सर्वोत्तम फिल्डिंगसाठी तो प्रसिद्ध आहे. त्याचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. आज फिलिप्सने शानदार शतकी खेळी केली आहे.

ग्लेन फिलिप्सने कसोटी क्रिकेटमध्ये आपले पहिले शतक पूर्ण केले आहे. न्यूझीलंडचा संघ अडचणीत सापडला होता. तेव्हा ग्लेन फिलिप्सने शतकी खेळी करत न्यूझीलंडचा डाव सावरला. त्यामुळे न्यूझीलंडने सन्मानजनक स्कोअर उभा केला. ग्लेन फिलिप्सने तीनही फॉर्मटमध्ये शतक पूर्ण केले आहे.

न्यूझीलंडचा संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर आहे. इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंडमध्ये कसोटी सामने खेळवले जात आहेत. सध्या दोन्ही संघांमध्ये दुसरा कसोटी सामना सुरू आहे. पहिल्याच दिवशी न्यूझीलंडचा संघ अडचणीत सापडला होता. सात नंबरवर ग्लेन फिलिप्स खेळण्यासाठी आला. त्याने संघाचा डाव सावरला.

ग्लेन फिलिप्सने शानदार शतकी खेळी करत न्यूझीलंडचा डाव सावरला. 135 बॉलमध्ये ग्लेन फिलिप्सने आपले शतक पूर्ण केले. त्याने आपल्या खेळीत 18 फोर मारले. ग्लेन फिलिप्ससोबत टॉम ब्लंडेलने देखील 51 रन्सची अर्धशतकी खेळी पूर्ण केली. त्यामुळे ग्लेन फिलिप्सच्या शतकी खेळीमुळे न्यूझीलंडने 391 रन्स केल्या.

या सिरिजमधील पहिला कसोटी सामना इंग्लंडने 115 रन्सने आपल्या नावावर केला आहे. सिरिज सुरू असतानाच केन विलियमसनने निवृत्ती जाहिर केली आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडचा संघ अडचणीत सापडला आहे. ग्लेन फिलिप्स आतापर्यंत एकूण 18 कसोटी सामने खेळला आहे. कसोटी सामन्यांमध्ये त्याने 1000 रन्स पूर्ण केले आहेत.

Web Title: Glen phillips take first test cricket centruy against england

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Published On: Jun 18, 2026 | 07:48 PM

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