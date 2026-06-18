Premala Conditions Apply Trailer : ‘Office मधलं प्रेम’ जेव्हा दोन हृदयांच्या दरम्यान रूल्स आणि रेग्युलेशन येतात, नवी मराठी सिरीज

अशीच काही एक गोष्ट घेऊन एक नवी सिरीज येत आहे. ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’! ही सिरीज 24 जून 2026 रोजी Zee OTT Platform वर प्रदर्शित केली जाणार आहे. या सिरीजमध्ये अभिनेता सिद्धार्थ मेनन आणि अभिनेत्री जान्हवी सावंत मुख्य भूमिकेत झळकणार आहेत. या सिरीजमध्ये दोन युवकांचे ऑफिसच्या वातावरणार भिडलेले मन दाखवण्यात आले आहे. या सगळ्यांमध्ये ते दोघे ऑफिसच्या वातावरणात स्वतःच प्रेम कसे जपतात? त्यांना कोणकोणत्या अडीअडचणींना सामोरे जावे लागते.
या सगळ्या Rules And Regulations च्या खेळात दोन हृदयांना प्रेमात असताना करावे लागणारे डावपेच या सिरीजमध्ये दाखवण्यात आले आहे. या सिरीजमध्ये देविका दफ्तरदार, चिन्मयी सुमीत, गणेश यादव, कादंबरी कदम (बॉस म्हणून मीरा), आणि अमृता बने हे कलाकारदेखील झळकणार आहेत.
याआधी येथे झळकला होता सिद्धार्थ मेनन!
अभिनेता सिद्धार्थ मेनन मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध कलाकार आहे. त्याने लव्ह, राजवाडे अँड सन्स, कारवान, जून आणि दशावतार या सिनेमांमध्ये काम केले आहे. तसेच मेड इन हेव्हन, बेताल, धारावी बँक, लव्ह स्कँडल्स अँड डॉक्टर्स या वेब सिरीजमध्ये झळकला आहे. तो पुणे आधारित नाटक कंपनीचा को–फाउंडर आहे.