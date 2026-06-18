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Premala Conditions Apply Trailer : ‘Office मधलं प्रेम’ जेव्हा दोन हृदयांच्या दरम्यान रूल्स आणि रेग्युलेशन येतात, नवी मराठी सिरीज

Updated On: Jun 18, 2026 | 07:40 PM IST
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सारांश

‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’ ही नवी वेब सिरीज 24 जून 2026 रोजी Zee OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. या कथेत ऑफिसमधील प्रेम आणि त्यासोबत येणारे नियम, अडचणी आणि भावनिक संघर्ष दाखवण्यात आले आहेत. सिरीजमध्ये Siddharth Menon आणि Janhavi Sawant मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • प्रेम करण्याची जागा ही ऑफिस असते आणि आपल्याला त्या जागांच्या नियमांनुसार राहावे लागते.
  • कोणकोणत्या अडीअडचणींना सामोरे जावे लागते.
  • तो पुणे आधारित नाटक कंपनीचा कोफाउंडर आहे.
‘प्रेमाला कंडिशन अप्लाय’ फक्त गोष्ट नाही आहे, एक अनुभव आहे. अनेकांनी आपल्या आयुष्यात अनुभवलेल्या गोड-तिखट गोष्टी! आपलं करिअर घडवण्यासाठी आपण एकाठिकाणी पाऊल ठेवतो, पण ते पाऊल भलतीकडेच वळते. त्याच ठिकाणी स्वतःच करिअर घडवण्यासाठी आलेला चेहरा आपल्याला आवडू लागतो. आधी कामाचं बोलणं होतं, पण हळूहळू बोलण्याची दिशा बदलू लागते. आपल्या आवडीनिवडी एकमेकांच्या आवडीनिवडी होऊ लागतात. पण या भावनांच्या नात्यात काही रुल्स आणि रेग्युलेशन आडवे येतात, कारण प्रेम करण्याची जागा ही ऑफिस असते आणि आपल्याला त्या जागांच्या नियमांनुसार राहावे लागते.

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अशीच काही एक गोष्ट घेऊन एक नवी सिरीज येत आहे. ‘प्रेमाला कंडिशन्स अप्लाय’! ही सिरीज 24 जून 2026 रोजी Zee OTT Platform वर प्रदर्शित केली जाणार आहे. या सिरीजमध्ये अभिनेता सिद्धार्थ मेनन आणि अभिनेत्री जान्हवी सावंत मुख्य भूमिकेत झळकणार आहेत. या सिरीजमध्ये दोन युवकांचे ऑफिसच्या वातावरणार भिडलेले मन दाखवण्यात आले आहे. या सगळ्यांमध्ये ते दोघे ऑफिसच्या वातावरणात स्वतःच प्रेम कसे जपतात? त्यांना कोणकोणत्या अडीअडचणींना सामोरे जावे लागते.

या सगळ्या Rules And Regulations च्या खेळात दोन हृदयांना प्रेमात असताना करावे लागणारे डावपेच या सिरीजमध्ये दाखवण्यात आले आहे. या सिरीजमध्ये देविका दफ्तरदार, चिन्मयी सुमीत, गणेश यादव, कादंबरी कदम (बॉस म्हणून मीरा), आणि अमृता बने हे कलाकारदेखील झळकणार आहेत.

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याआधी येथे झळकला होता सिद्धार्थ मेनन!

अभिनेता सिद्धार्थ मेनन मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध कलाकार आहे. त्याने लव्ह, राजवाडे अँड सन्स, कारवान, जून आणि दशावतार या सिनेमांमध्ये काम केले आहे. तसेच मेड इन हेव्ह, बेताल, धारावी बँक, लव्ह स्कँडल्स अँड डॉक्टर्स या वेब सिरीजमध्ये झळकला आहे. तो पुणे आधारित नाटक कंपनीचा कोफाउंडर आहे.

Web Title: When office love meets conditions new marathi web series premala conditions apply

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Published On: Jun 18, 2026 | 07:40 PM

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