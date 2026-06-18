गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Shiv Senas New Poster Creates A Massive Buzz On Social Media At Whom Exactly Are Shindes Words Aimed

शिवसेनेच्या नव्या पोस्टरची सोशल मीडियावर तुफान चर्चा! शिंदेंच्या ‘त्या’ शब्दांचा नेमका रोख कोणाकडे?

Updated On: Jun 18, 2026 | 07:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

खासदारांच्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वर्धापनदिनाचे पोस्टर समोर आले असून त्याची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. पोस्टरवर "जनात शिवसेना, मनात शिवसेना" असा संदेश देण्यात आला आहे.

शिवसेनेच्या नव्या पोस्टरची सोशल मीडियावर तुफान चर्चा! शिंदेंच्या 'त्या' शब्दांचा नेमका रोख कोणाकडे? (Photo Credit- X)

शिवसेनेच्या नव्या पोस्टरची सोशल मीडियावर तुफान चर्चा! शिंदेंच्या 'त्या' शब्दांचा नेमका रोख कोणाकडे? (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शिवसेनेच्या नव्या पोस्टरची सोशल मीडियावर तुफान चर्चा!
  • शिंदेंच्या ‘त्या’ शब्दांचा नेमका रोख कोणाकडे?
  • वाचा संपूर्ण बातमी
मुंबई: उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मोठा राजकीय धक्का बसला असून पक्षातील तब्बल सहा खासदारांनी बंडखोरीचा मार्ग स्वीकारल्याची चर्चा रंगली आहे. हे सर्व खासदार लवकरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. बंडखोरी रोखण्यासाठी ठाकरे गटाकडून विविध स्तरांवर प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, आतापर्यंत या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळाल्याचे दिसत नाही. दरम्यान, संजय राऊत यांनी बंडखोर खासदारांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत कार्यकर्त्यांना त्यांना मतदारसंघात विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे.

शिंदे गटाच्या वर्धापनदिनाच्या पोस्टरची चर्चा

खासदारांच्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वर्धापनदिनाचे पोस्टर समोर आले असून त्याची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. पोस्टरवर “जनात शिवसेना, मनात शिवसेना” असा संदेश देण्यात आला आहे. यामध्ये शिवसेनेचा डरकाळी फोडणारा सिंह, पक्षाचे निवडणूक चिन्ह तसेच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची छायाचित्रे झळकवण्यात आली आहेत. यासोबतच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा भाषण करतानाचा फोटोही पोस्टरमध्ये दिसत आहे.

शिवसेना आणि बंडखोरीचा इतिहास! भुजबळांपासून सुरु झालेलं सत्र शिंदेंच्या ‘ऑपरेशन टायगर’पर्यंत कसं पोहोचलं? वाचा सविस्तर

वर्धापनदिन सोहळ्यात शिंदे काय बोलणार?

शिवसेनेचा वर्धापनदिन सोहळा मुंबईतील गोरेगाव पूर्व येथील नेस्को सेंटरमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. सायंकाळी ५ वाजता होणाऱ्या या कार्यक्रमाकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. खासदारांच्या बंडखोरीनंतर एकनाथ शिंदे नेमकी कोणती भूमिका मांडणार आणि आगामी राजकीय रणनीतीबाबत काय घोषणा करणार, याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे.

२० ते २५ नगरसेवक शिंदे गटाच्या वाटेवर

खासदार आणि आमदारांनंतर आता ठाकरे गटातील नगरसेवकांमध्येही प्रचंड अस्वस्थता असून, आगामी काळात पक्षात मोठी फूट पडणार असल्याचा खळबळजनक दावा युवासेना नेते अमेय घोले यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, सातारा जिल्ह्यातील ठाकरे गटाचे २० ते २५ नगरसेवक सध्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असून ते लवकरच मोठा निर्णय घेतील, असे सांगत घोलेंनी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.

‘मातोश्री’वरून वेळ मिळत नसल्याने लोकप्रतिनिधी नाराज

माध्यमांशी बोलताना अमेय घोले यांनी ठाकरे गटाच्या कार्यपद्धतीवर थेट बोट ठेवले. ते म्हणाले, “ठाकरे गटात सध्या लोकप्रतिनिधींची गळचेपी होत आहे. पक्षातील खासदार आणि आमदारांना नेतृत्वाकडून भेटण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि महत्त्व दिले जात नाही. याच मुख्य कारणास्तव लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रचंड नाराजी असून पक्षांतर्गत अस्वस्थता शिगेला पोहोचली आहे.”

‘संजय राऊत शिवीगाळ करत असतील तर…’ राऊतांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून किरेन रिजिजूंची मोठी प्रतिक्रिया

Web Title: Shiv senas new poster creates a massive buzz on social media at whom exactly are shindes words aimed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 07:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शिवसेना आणि बंडखोरीचा इतिहास! भुजबळांपासून सुरु झालेलं सत्र शिंदेंच्या ‘ऑपरेशन टायगर’पर्यंत कसं पोहोचलं? वाचा सविस्तर
1

शिवसेना आणि बंडखोरीचा इतिहास! भुजबळांपासून सुरु झालेलं सत्र शिंदेंच्या ‘ऑपरेशन टायगर’पर्यंत कसं पोहोचलं? वाचा सविस्तर

Shivsena Opration Tiger : 6 खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ का सोडली? ‘…म्हणून शिवसेना सोडली’, समोर आलं धक्कादायक कारण
2

Shivsena Opration Tiger : 6 खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ का सोडली? ‘…म्हणून शिवसेना सोडली’, समोर आलं धक्कादायक कारण

Satara Politics: ठाकरे गटाला साताऱ्यात खिंडार? २० ते २५ नगरसेवक शिंदे गटाच्या वाटेवर; शिंदे गटाच्या नेत्याचा खळबळजनक दावा
3

Satara Politics: ठाकरे गटाला साताऱ्यात खिंडार? २० ते २५ नगरसेवक शिंदे गटाच्या वाटेवर; शिंदे गटाच्या नेत्याचा खळबळजनक दावा

व्हीप म्हणजे नेमके काय? कधी लागू होतो आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास काय होते? जाणून घ्या नियम
4

व्हीप म्हणजे नेमके काय? कधी लागू होतो आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास काय होते? जाणून घ्या नियम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शिवसेनेच्या नव्या पोस्टरची सोशल मीडियावर तुफान चर्चा! शिंदेंच्या ‘त्या’ शब्दांचा नेमका रोख कोणाकडे?

शिवसेनेच्या नव्या पोस्टरची सोशल मीडियावर तुफान चर्चा! शिंदेंच्या ‘त्या’ शब्दांचा नेमका रोख कोणाकडे?

Jun 18, 2026 | 07:45 PM
Premala Conditions Apply Trailer : ‘Office मधलं प्रेम’ जेव्हा दोन हृदयांच्या दरम्यान रूल्स आणि रेग्युलेशन येतात, नवी मराठी सिरीज

Premala Conditions Apply Trailer : ‘Office मधलं प्रेम’ जेव्हा दोन हृदयांच्या दरम्यान रूल्स आणि रेग्युलेशन येतात, नवी मराठी सिरीज

Jun 18, 2026 | 07:40 PM
Health Tips: बदलत्या हवामानात वाढतो आजारांचा धोका; अशी घ्या योग्य काळजी

Health Tips: बदलत्या हवामानात वाढतो आजारांचा धोका; अशी घ्या योग्य काळजी

Jun 18, 2026 | 07:37 PM
वेदांत बंडगर खूनप्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी; सोमवारपासून हमाल-माथाडी कामगारांचा संप

वेदांत बंडगर खूनप्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी; सोमवारपासून हमाल-माथाडी कामगारांचा संप

Jun 18, 2026 | 07:27 PM
France Supports India : UNSC सुधारणांवर फ्रान्स ठाम; भारताला स्थायी सदस्यत्व देण्याची मागणी

France Supports India : UNSC सुधारणांवर फ्रान्स ठाम; भारताला स्थायी सदस्यत्व देण्याची मागणी

Jun 18, 2026 | 07:20 PM
School Uniform: गणवेशाची होणार अचानक तपासणी! गणवेशाचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास पुरवठादारांवर कारवाईचे संकेत

School Uniform: गणवेशाची होणार अचानक तपासणी! गणवेशाचा दर्जा निकृष्ट आढळल्यास पुरवठादारांवर कारवाईचे संकेत

Jun 18, 2026 | 07:18 PM
Diabetes: गूळ की साखर? कोणामुळे ब्लड शुगर झपाट्याने वाढते? जाणून घ्या सत्य

Diabetes: गूळ की साखर? कोणामुळे ब्लड शुगर झपाट्याने वाढते? जाणून घ्या सत्य

Jun 18, 2026 | 07:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा