WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

गुजरात जायंट्सने सलग तीन पराभवांनंतर पहिला विजय मिळवला. यूपी वॉरियर्सचा ४५ धावांनी पराभव करून जायंट्स पॉइंट्स टेबलच्या तळापासून दुसऱ्या स्थानावर पोहोचले. अॅशले गार्डनरच्या संघाने आठ बाद १५३ धावा केल्या होत्या. प्रत्युत्तरादाखल, यूपी वॉरियर्स १७.३ षटकांत १०८ धावांतच गारद झाले.
अशी झाली होती सुरूवात
गुरुवारी बीसीए स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात गुजरातने नाणेफेक गमावली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सलामीवीर बेथ मूनीने डॅनिएल वायट-हॉजसोबत तीन षटकांत २३ धावांची भागीदारी केली. हॉज १४ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर बेथ मूनीने छोट्या भागीदारी करून संघाला ९३ धावांपर्यंत पोहोचवले.
मूनीने ३४ चेंडूत पाच चौकारांसह ३८ धावा केल्या. तिच्या बाद झाल्यानंतर, सोफी डेव्हाईनने संघाची धुरा सांभाळली आणि ४२ चेंडूत तीन षटकार आणि दोन चौकारांसह नाबाद ५० धावा केल्या. क्रांती गौड आणि सोफी एक्लेस्टोनने प्रत्येकी दोन बळी घेतले, तर दीप्ती शर्मा आणि क्लोई ट्रायनने प्रत्येकी एक बळी घेतला.
फोबीने केल्या अधिक धावा
उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असलेली फोबी लिचफिल्डने क्रीजवर येताच चौकार मारून आपले खाते उघडले. दुसऱ्या टोकाकडून मेग लॅनिंगने काश्वी गौतमच्या चेंडूवर चौकार मारला. तथापि, पाचव्या षटकात दोन चौकार मारल्यानंतर, काश्वीने लॅनिंगला गोलंदाजी करून तिचा डाव १० चेंडूत १४ धावा करून संपवला. लिचफिल्डने डेव्हाईनच्या चेंडूवर चौकार मारून पॉवर प्ले संपवला. संघाचा स्कोअर २ बाद ४६ होता. आठव्या षटकात लिचफिल्डने गार्डनरच्या चेंडूवर रिव्हर्स स्वीप केला आणि रेणुकाने त्याला झेलबाद केले. तिच्या बाद झाल्यानंतर, गुजरातच्या गोलंदाजांनी वर्चस्व गाजवण्यास सुरुवात केली. रेणुकाने हरलीन देओल (३) चे बळी घेतले, तर राजेश्वरी गायकवाडने दीप्ती शर्मा (४) आणि श्वेता सेहरावत (३) यांना बाद करून दबाव वाढवला.
दरम्यान, क्लो ट्रायॉनने काश्वीवर सलग दोन चौकार आणि नंतर गार्डनरवर एक षटकार मारला, परंतु दुसऱ्या टोकावर विकेट पडणे सुरूच राहिले. राजेश्वरीने शोभना (७) ला बाद करून सामन्यातील तिचा तिसरा बळी घेतला. पुढच्याच षटकात सोफी एक्लेस्टोनला बाद करून डेव्हाईनने संघाचा विजय जवळजवळ निश्चित केला. एका टोकाला ट्रायनने ठामपणे धरले, पण दुसऱ्या टोकाला शिखा पांडे धावबाद झाली, तर डेव्हाईनने क्रांती गौरला बाद करून संघाला मोठा विजय मिळवून दिला.
UP वॉरियर्स तग धरू शकला नाही
प्रत्युत्तरादाखल, यूपी वॉरियर्सचा संघ १७.३ षटकांत १०८ धावांतच बाद झाला. संघाला पहिला धक्का किरण (०) च्या रूपात २ धावांवर बसला, त्यानंतर कर्णधार मेग लॅनिंग (१४) ने फोबी लिचफिल्डसोबत ३७ धावांची भागीदारी केली, परंतु या जोडीच्या ब्रेकनंतर संघाचे नियमित अंतराने विकेट पडत राहिले. या संघाकडून फोबी लिचफिल्डने २७ चेंडूत सर्वाधिक ३२ धावा केल्या, तर क्लोई ट्रायॉनने ३० धावांची नाबाद खेळी केली. कर्णधार मेग लॅनिंगने १४ धावांचे योगदान दिले. तिच्याशिवाय इतर कोणत्याही फलंदाजाने दुहेरी आकडा गाठला नाही. जायंट्सकडून राजेश्वरी गायकवाडने ३ बळी घेतले, तर रेणुका ठाकूर आणि सोफी डेव्हाईन यांनी प्रत्येकी २ बळी घेतले.