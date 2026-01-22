Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

WPL 2026 च्या या स्पर्धेत युपी वॉरियर्सचा फॉर्ममध्ये नसलेल्या गुजरात जायंट्सविरुद्ध वरचढ ठरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, उर्वरित दोन प्लेऑफ स्थानांसाठीची स्पर्धा अत्यंत रोमांचक बनली आहे.

Jan 22, 2026 | 11:14 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

गुरुवारी होणाऱ्या महिला प्रीमियर लीग सामन्यात युपी वॉरियर्सचा फॉर्ममध्ये नसलेल्या गुजरात जायंट्सविरुद्ध वरचढ ठरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, उर्वरित दोन प्लेऑफ स्थानांसाठीची स्पर्धा अत्यंत रोमांचक बनली आहे. माजी विजेते रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) यांनी त्यांचे पाचही सामने जिंकून आधीच पात्रता मिळवली आहे. दरम्यान, मंगळवारी दिल्ली कॅपिटल्सने मुंबई इंडियन्सचा सात विकेट्सने पराभव करून प्लेऑफची शर्यत आणखी मनोरंजक बनवली. 

सध्या, मुंबई इंडियन्स, युपी वॉरियर्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात जायंट्स या सर्वांचे प्रत्येकी चार गुण आहेत. तथापि, चांगल्या नेट रन रेटच्या आधारे युपी वॉरियर्स गुजरातपेक्षा पुढे आहे. सलग तीन पराभवांनंतर गुजरात पॉइंट टेबलमध्ये तळाशी आहे, जरी त्यांनी पहिल्या टप्प्यात युपी वॉरियर्सचा पराभव केला होता. हंगामातील पहिल्या सामन्यात गुजरात जायंट्सने २०७ धावा केल्यानंतर यूपी वॉरियर्सला आठ विकेट गमावून १९७ धावांवर रोखले. त्यानंतर गुजरातने दिल्ली कॅपिटल्सचा चार धावांनी पराभव केला. 

बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

तथापि, मुंबई इंडियन्सविरुद्ध पाच विकेट गमावून १९२ धावा करूनही त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. आरसीबीविरुद्ध १८३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना गुजरात संघ केवळ १५० धावा करू शकला. त्यानंतर, गेल्या सामन्यातही त्याच संघाविरुद्ध १७९ धावांच्या लक्ष्याला उत्तर देताना गुजरात आठ विकेट गमावून केवळ ११७ धावा करू शकला. वरिष्ठ फलंदाजांच्या खराब फॉर्ममुळे गुजरातच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियन यष्टीरक्षक-फलंदाज बेथ मूनी पाच डावांमध्ये फक्त 95 धावा करू शकली आहे. सोफी डेव्हिनने गेल्या तीन सामन्यांमध्ये अनुक्रमे 8, 8 आणि 0 धावा केल्या आहेत. 

अनुष्का शर्मालाही आतापर्यंत तिची लय सापडलेली नाही. संघाची फलंदाजी मुख्यत्वे कर्णधार अ‍ॅशले गार्डनरवर अवलंबून आहे, जिने आतापर्यंत दोन अर्धशतके झळकावली आहेत. दुसरीकडे, यूपी वॉरियर्सने त्यांच्या गोलंदाजीमुळे खराब सुरुवातीनंतर जोरदार पुनरागमन केले आहे. गुजरात, आरसीबी आणि दिल्लीविरुद्धचे पहिले तीन सामने गमावल्यानंतर, यूपीने पाच बाद 161 धावांवर मर्यादित असूनही मुंबई इंडियन्सचा पराभव केला. मुंबईविरुद्धचा हा त्यांचा सलग दुसरा विजय आहे.

महिला प्रीमियर लीगसाठी संघ पुढीलप्रमाणे आहेत

गुजरात जायंट्स : ॲशले गार्डनर (कर्णधार), बेथ मुनी, सोफी डेव्हाईन, रेणुका सिंग ठाकूर, भारती फुलमाली, तितस साधू, काशवी गौतम, कनिका आहुजा, तनुजा कंवर, जॉर्जिया वरेहम, याजक कुमार, शिवाणी शर्मा, शिवा कुमार, हॅप्पी कुमार, शिवा कुमार, किम कुमार, जॉर्जिया. डॅनी व्याट-हॉज, राजेश्वरी गायकवाड आणि आयुषी सोनी.

यूपी वॉरियर्स:  मेग लॅनिंग (कर्णधार), हरलीन देओल, डिआंड्रा डॉटिन, सोफी एक्लेस्टोन, क्रांती गौड, शिप्रा गिरी, चार्ली नॉट, फोबी लिचफिल्ड, सुमन मीना, किरण नवगिरे, शिखा पांडे, प्रतिका रावल, श्वेता सेहरावत, दीप्ती शर्मा, सिमरन शर्मा, सिमरन शाहादी, श्वेता सेहरावत, ट्रायॉन.

Jan 22, 2026 | 11:14 AM

