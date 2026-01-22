Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Gg Vs Upw Wpl 2026 Live Up Warriors Won The Toss And Elected To Bowl

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

आज गुरुवारी महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये नवी मुंबई येथील डॉ. डी. वाय पाटील स्टेडियमवर १४ व्या सामन्यात युपी वॉरियर्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 07:16 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE: UP Warriors win the toss and elect to bowl! GG will bat.

ॲशले गार्डनर आणि मेग लॅनिंग(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : आज गुरुवारी महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये १४ व्या सामन्यात युपी वॉरियर्स आणि गुजरात जायंट्स आमनेसामने आले आहेत. हा सामना नवी मुंबई येथील डॉ. डी. वाय पाटील स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सान्यापूर्वी युपी वॉरियर्स  संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर गुजरात जायंट्स संघ प्रथम फलंदाजी करणार आहे.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला टाटा-बायबाय! ‘या’ संघाची लागली लॉटरी; टी-२० विश्वचषकाच्या व्यासपीठावर दाखवणार ताकद

ॲशले गार्डनरच्या गुजरात संघाने चालू हंगामात आतापर्यंत ५ सामने खेळले असून त्यातील २ सामन्यात विजय मिळवता आलेला आहे. त्यामुळे गुजरात संघ आजचा सामना जिंकून गुणतालिकेत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे. तर यूपी वॉरियर्झ संघाने देखील ५ सामने खेळून २ सामन्यात विजय मिळवला आहे. त्यामुळे यूपी देखील हा सामना आपल्या नवे करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. 

यूपीडब्ल्यूची कर्णधार मेग लॅनिंगने टॉस जिंकल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की,  “आम्ही गोलंदाजी करणार आहोत. जर आम्ही सुरुवातीलाच जीजीवर काही दबाव टाकू शकलो. दव पडायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा सरावाला सुरुवात केली आहे. परिस्थितीचा अंदाज घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. कदाचित नवी मुंबईइतकी उसळी येथे नाही. आमचा संघ तोच ​​आहे”

टॉस गमावणारी जीजी कर्णधार ॲश गार्डनर म्हणाली की,  “आम्हालाही गोलंदाजी करायची होती. आशा आहे की आम्ही येथे सुरुवातीलाच चांगली सुरुवात करू. तुम्हाला कदाचित जास्त वेळ सरळ गोलंदाजी करावी लागेल. ते सोपे वाटते. आमच्या निर्णय प्रक्रियेत अचूक राहण्याचा प्रयत्न करू. आम्ही फलंदाजीने सुरुवातीलाच चांगली सुरुवात करू शकतो, ही एक सकारात्मक गोष्ट आहे. जॉर्जिया वेअरहॅमच्या जागी डॅनी व्याट संघात आली आहे.”

हेही वाचा : Ranji Trophy 2026 : सरफराज खानचे निवडकर्त्यांना ‘शतकी’उत्तर! रणजी ट्रॉफीमध्ये तळपली बॅट; वाचा सविस्तर

महिला प्रीमियर लीगसाठी संघ पुढीलप्रमाणे

गुजरात जायंट्स महिला प्लेइंग इलेव्हन: बेथ मुनी (यष्टीरक्षक), सोफी डिव्हाईन, अनुष्का शर्मा, डॅनी व्याट-हॉज, कनिका आहुजा, ॲशले गार्डनर (कर्णधार), काश्वी गौतम, भारती फुलमाळी, तनुजा कंवर, रेणुका सिंग ठाकूर, हॅपी कुमारी

यूपी वॉरियर्झ महिला प्लेइंग इलेव्हन : मेग लॅनिंग (कर्णधार), किरण नवगिरे, फोबी लिचफिल्ड, हरलीन देओल, क्लो ट्रायॉन, श्वेता सेहरावत (यष्टीरक्षक), सोफी एक्लेस्टोन, दीप्ती शर्मा, आशा शोभना जॉय, शिखा पांडे, क्रांती गौड

Web Title: Gg vs upw wpl 2026 live up warriors won the toss and elected to bowl

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 07:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत
1

GG vs UPW : सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी! यूपी वॉरियर्सविरुद्ध होणार आज लढत

WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा
2

WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री
3

WPL 2026: मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का! स्टार खेळाडू स्पर्धेतून बाहेर; ‘या’ युवा फिरकीपटूची संघात एन्ट्री

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview
4

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Jan 22, 2026 | 07:53 PM
फरहान अख्तरच्या ‘120 बहादूर’पासून सनी देओलच्या ‘बॉर्डर’पर्यंत… या प्रजासत्ताक दिनी पाहा 7 देशभक्तीपर चित्रपट

फरहान अख्तरच्या ‘120 बहादूर’पासून सनी देओलच्या ‘बॉर्डर’पर्यंत… या प्रजासत्ताक दिनी पाहा 7 देशभक्तीपर चित्रपट

Jan 22, 2026 | 07:45 PM
“मुंब्र्याला हिरवं करायचं आहे…”; AIMIM नगरसेविका Sahar Sheikh अडचणीत, पोलिसांनी बजावली नोटीस

“मुंब्र्याला हिरवं करायचं आहे…”; AIMIM नगरसेविका Sahar Sheikh अडचणीत, पोलिसांनी बजावली नोटीस

Jan 22, 2026 | 07:42 PM
Davos Investment: एआय आणि शाश्वत उद्योगक्षेत्रात MMRDA ची भरारी; तब्बल २६ अब्ज डॉलर्सचे…

Davos Investment: एआय आणि शाश्वत उद्योगक्षेत्रात MMRDA ची भरारी; तब्बल २६ अब्ज डॉलर्सचे…

Jan 22, 2026 | 07:33 PM
कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

कॉपी करणाऱ्या परीक्षा केंद्रांची मान्यता रद्द होणार; शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह

Jan 22, 2026 | 07:31 PM
भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

Jan 22, 2026 | 07:20 PM
केशरी प्रतिष्ठानचा माघी गणपती उत्सव तिसऱ्या वर्षात; अरुण दाते साकारलेली देखणी मूर्ती ठरली आकर्षणाचा केंद्रबिंदू

केशरी प्रतिष्ठानचा माघी गणपती उत्सव तिसऱ्या वर्षात; अरुण दाते साकारलेली देखणी मूर्ती ठरली आकर्षणाचा केंद्रबिंदू

Jan 22, 2026 | 07:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM