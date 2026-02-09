‘तो दररोज पारो बदलतो…’, हरभजनकडून हार्दिकचा ‘देवदास’ म्हणून उल्लेखावर आशीष नेहराची मजेशीर कॉमेंट; पहा Video

Ashish Nehra’s comments on Hardik Pandya’s love life : गुजरात टायटन्सचे सध्याचे मुख्य प्रशिक्षक आशिष नेहराचे हार्दिक पांड्याच्या प्रेम जीवनावर भाष्य केले आहे. अलीकडेच आशिष नेहरा आणि त्यांची पत्नी रुश्मा नेहरा अलीकडेच हरभजन सिंग आणि गीता बसरा यांच्या पॉडकास्ट, “हू इज द बॉस?” मध्ये एकत्र दिसून आले. या चौघांनी एकमेकांमधील विनोदि गप्पांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. त्यांनी या गप्पांच्या दरम्यान, क्रिकेटपटूंची नावे चित्रपटाच्या शीर्षकांसह एकत्र करून एक मजेदार खेळ देखील खेळला आहे.
“हू इज द बॉस’ पॉडकास्टमध्ये या मजेदार संभाषणादरम्यान, आशिष नेहराकडून विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाने सर्वांनाचाच गोंधळ उडाल्याचे दिसून आले. गीता बसराने विचारले होते की, “देवदास.” हरभजन सिंगने हार्दिक पंड्याचे नाव घेत उत्तर दिले. तथापि, आशिष नेहरा त्याच्या उत्तराशी असहमत होऊन मध्येच अडवले आणि म्हणाला की, “का? मी ऐकले आहे की तो दररोज कपडे बदलतो.” उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकिला.
Please hesitate Nehra ji 😭 pic.twitter.com/zccwRXgjmV — Gagan🇮🇳 (@1no_aalsi_) February 9, 2026
इतकेच नाही तर, जेव्हा आशिष नेहराला “नंबर वन” खेळाडूबद्दलविचारणा करण्यात आली तेव्हा त्याने विनोदाने उत्तर देत म्हटले की, “लग्नापूर्वी, मुलींच्या बाबतीत हरभजन “नंबर वन” होता.” असे त्याने उत्तर दिला.
भारताचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्या सध्या २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात भारताचे प्रतिनिधित्व करत आहे. त्याने यापूर्वी आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात टायटन्स संघासाठी कामगिरी केली आहे. जेव्हा हार्दिक पंड्या गुजरात संघाचा भाग राहिला होता तेव्हा आशिष नेहराकडे संघाचे मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी होती. म्हणूनच या दोन्ही खेळाडूंमधील संबंध चांगले राहिले आहेत.
आज टी२० विश्वचषकामध्ये कोलकाता ईडन गार्डन्सवर स्कॉटलंड आणि इटली यांच्यात सामना खेळला गेला. या सामन्यात स्कॉटलंडने इटलीचा ७३ धावांनी पराभूत केले. प्रथम फलंदाजी करताना स्कॉटलंडने २० षटकांत ४ गडी गमावून २०७ धावा केल्या. तर प्रतिउत्तरात इटलीचा संघ १६.४ षटकांत केवळ १३४ धावा करू शकला. परिणामी स्कॉटलंडने टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील आपला पहिला विजय नोंदवला. स्कॉटलंडकडून मायकेल लीस्कने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या.