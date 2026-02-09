Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नाणेकरवाडी–म्हाळुंगे गटात राष्ट्रवादीचा प्रभाव कायम; जिल्हा परिषदेसह पंचायत समितीत संमिश्र निकाल

खेड तालुक्यातील नाणेकरवाडी–म्हाळुंगे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच तालुक्याच्या राजकारणात नवे समीकरण स्पष्ट झाले आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 06:09 PM
नाणेकरवाडी–म्हाळुंगे गटात राष्ट्रवादीचा प्रभाव कायम; जिल्हा परिषदेसह पंचायत समितीत संमिश्र निकाल

संग्रहित फोटो

चाकण/अतिश मेटे : अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर झालेल्या पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया शनिवारी सायंकाळी पूर्ण झाली. या निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर झाला आहे. खेड तालुक्यातील नाणेकरवाडी–म्हाळुंगे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच तालुक्याच्या राजकारणात नवे समीकरण स्पष्ट झाले आहे. या गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती म्हाळुंगे गणात विजय मिळवत आपला प्रभाव कायम राखला असून, पंचायत समिती नाणेकरवाडी गणात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने बाजी मारली आहे.

 

जिल्हा परिषद नाणेकरवाडी–म्हाळुंगे गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार गणेश बोत्रे यांनी प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करत दणदणीत विजय मिळवला. स्थानिक पातळीवर विकासकामे, ग्रामस्तरावरील प्रश्न आणि सर्वसामान्य मतदारांशी असलेला थेट संवाद हे विजयाचे प्रमुख कारण ठरल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे.

पंचायत समिती नाणेकरवाडी गणातून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या रुपाली दिपक कांबळे यांनी अटीतटीच्या लढतीत विजय मिळवला. महिलांचा सहभाग, स्थानिक कार्यकर्त्यांचे संघटन आणि प्रचारात घेतलेली आक्रमक भूमिका याचा या विजयात मोठा वाटा राहिला. दरम्यान, पंचायत समिती म्हाळुंगे गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विनया सुधीर मुंगसे यांनी विजय संपादन केला. या निकालामुळे म्हाळुंगे परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संघटन अधिक मजबूत झाल्याचे चित्र असून, आगामी काळात पंचायत समितीतील सत्तासमीकरणात राष्ट्रवादीची भूमिका निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

हे सुद्धा वाचा : पाईट–आंबेठाण गटात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला; सुनीता शरद बुट्टे पाटील यांचा दणदणीत विजय

निकाल जाहीर होताच विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला. फटाके फोडून, एकमेकांना मिठाई भरवून आनंद व्यक्त करण्यात आला. मात्र, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रशासन व पोलीस यंत्रणा सतर्क होती. या निवडणुकीच्या निकालामुळे खेड तालुक्यातील स्थानिक राजकारणात नवे समीकरण तयार झाले असून, विकासकामे, स्थानिक प्रश्न आणि प्रशासनावर प्रभाव टाकण्यासाठी आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पातळीवर नव्या रणनीती आखल्या जातील, असे संकेत मिळत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : गोकुळचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या मुलाचा दारुण पराभव; पाडळी खुर्दमधून राष्ट्रवादीचा उमेदवार विजयी

Published On: Feb 09, 2026 | 06:09 PM

